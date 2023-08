Erdoğan: Emeklileri De Memnun Edecek Adımları Atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye yaptığı ziyaret dönüşünde uçakta; “Emeklilerle ilgili de ayrıca bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” açıklamasını yaptı. 17 Temmuz 2023’te sona eren Tahıl Girişimi ile ilgili hedeflerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olumlu tavır takınması olacağını söyleyen Erdoğan, “Eylül ayı içerisinde Hindistan'da G-20 toplantısı, ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın kuruluş günü kutlamaları ve Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Budapeşte’ye yaptığı ziyaret dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan’ın deprem, ekonomi, emekli maaşları, İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili süreç gibi konularda yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

“İSTANBUL İÇİN 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ ÖNGÖRÜYORUZ”

“İstanbul için 1,5 milyon konutun dönüşümünü şu anda öngörüyoruz ve bunun için boşa harcanacak bir vakit yok. Gerek deprem bölgesi gerekse diğer illerimizde olsun hiçbir çalışmayı ağırdan alacak durumumuz yok.

İstanbul'dan öte Marmara ile ilgili hazırlıklarımız, başta ilgili Bakanlar olmak üzere devam ediyor. Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu depremlerini yaşadık. Her an, her yerde, her zaman bu tür depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Orta Anadolu havzası sürekli beşik gibi sallanıyor. Daha yeni Adana'da yine 5,5 şiddetinde depremler yaşadık. Kahramanmaraş'ta yine aynen devam ediyor. Bunlara karşı hazırlıklı olmak durumundayız.

“EMEKLİLERLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. ONLARI DA İNŞALLAH MEMNUN EDECEK ADIMLARI ATACAĞIZ”

“Emeklilerle ilgili de ayrıca bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.

“VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜLLERİNİ FERAH TUTSUNLAR, EKONOMİ KADROLARIMIZ İŞİNİN EHLİ”

Deprem bölgesindeki insanlarımızla her zaman görüşüyoruz, 6 Şubat'tan bu yana muhabbetimizi hiç kesmedik. Tüm bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra ettiğimiz programlarımızda, toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Partimizin yetkili organları da vatandaşlarımızın nabzını tutuyor. Biz seçimden seçime vatandaşın ayağına gidenlerden hiç olmadık. Partideki yönetici arkadaşlarımız her zaman için vatandaşlarımızla bir arada.

Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye'de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar.”

“İSTANBUL VE ANKARA BUNLARIN ELİNE KALDI, HÂLİ GÖRDÜNÜZ”

Erdoğan, 2024 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız.

Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hâli gördünüz.

Bunu şimdi halkımıza soracağız. Halkımız değişimse değişim, eğer kalsın diyorsa diyecek bir şeyim yok. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Biz, böyle inandık. Bu yola böyle çıktık. Biz, üzerimize düşeni yapacağız. Nedir? En ideal isimleri biz halkımıza takdim edeceğiz ve bu ideal isimlerle yola devam edeceğiz ama Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı.

Şimdi 14 de olsa, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Yani dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok.

“BELEDİYELER, SOKAKLARDA YAŞAYAN HAYVANLARI BARINAKLARA ALMALI. BU KONUNUN TAKİPÇİSİYİM”

“Başıboş, sahipsiz köpeklerle mücadele konusunda yasal düzenleme mevcut. Gerek ilgili Bakanlık gerekse belediyeler sahipsiz, başıboş köpekleri barınaklara topluyor ama toplamak işi bitirmiyor. Bunları barınaklar çerçevesi içerisinde bir yerlerde toparlamak lazım. Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbul'da Beykoz Belediyesi’nin barınakları var. Belediyelerimizde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz ve yasal düzenlemeyle de bu işi kontrol altına almanın gayreti içerisindeyiz.

Sokaklarımızı çocuklarımız, insanımız için güvenli hâle getirmek görevimiz. İlgili Bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor. Başıboş köpeklerle ilgili hangi kurumun yetkili ve görevli olduğu kanunlarımızda belli. Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim. Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Fakat ne yaparsanız yapın bu iş bir defa vatandaşın kendi köpeğine sahip olmasını gerektiriyor. Eğer sahip olmazsa o bir gün gelir kendi evindeki çocuğuna da aynı darbeyi vurur.”

“BU YOĞUNLUK İÇERİSİNDE FIRSAT BULURSAK SAYIN PUTİN İLE YÜZ YÜZE BİR ARAYA GELİP KONUŞACAĞIZ”

Erdoğan tahıl koridorunun yeniden açılmasıyla ilgili de şunları ifade etti:

“Buradaki bütün hedefimiz, Sayın Putin ile yaptığımız telefon görüşmelerimizle Rusya'nın tahıl koridoru meselesindeki takınacağı olumlu tavırdır. Eylül ayı içerisinde Hindistan'da G-20 toplantısı, ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız. Yakında Dışişleri Bakanım bir Rusya seyahati yapabilir. Çünkü bu işin yüz yüze olması büyük önem arz ediyor ve bu şekilde neticeyi almak çok daha isabetli olacaktır.

Biz ona gayret ediyoruz, temennimiz odur. Yani Zelenskiy'nin gelişi, onunla yaptığımız görüşmeler, aynı zamanda NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığımız görüşmelerde bunları etraflıca konuştuk. Temennim o ki iki liderin burada bizim arabuluculuğumuza eyvallah etmesiyle netice alırız.

“NİJER’İ DE BİR ÇÖZÜME KAVUŞTURMAMIZ LAZIM”

Şu an itibarıyla henüz bir çözüme gidilemedi. Biz de şu anda Dışişleri Bakanlığımızla vesaire buradaki anahtar rolümüzü nasıl oynarız bunun üzerinde duruyoruz, duracağız ve inşallah Nijer'i de bir çözüme kavuşturmamız lazım. Dost ve kardeş ülke Nijer'in de en kısa zamanda anayasal düzene, demokratik bir yönetime kavuşmasını ümit ediyorum. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun da Nijer'e askerî müdahale kararını doğru bulmuyorum. Bu kararın ardından Mali ve Burkina Faso da Nijer'e böylesi bir askerî müdahalenin kendilerine karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulundu. Nijer'e yapılacak askerî müdahale, istikrarsızlığın Afrika'nın birçok ülkesine dağılması demek olur. En kısa zamanda Nijer'de toplumsal barışın ve istikrarın yeniden tesis edilmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki Nijer halkı demokrasiye sahip çıkarak en kısa zamanda seçime gidecektir. Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Nijer halkının yanında yer almaya devam edeceğiz.”

“BÜTÜN BUNLARI DEVLET BEY İLE VE DİĞER ARKADAŞLARIMIZLA MÜZAKERE ETMEDEN BEN DE ADIM ATMAM”

Erdoğan İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda işleyecek yasal süreçle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“İsveç'in NATO'ya katılım protokollerinin TBMM'ye gönderilmesi ve sürecin Meclis'ten hızlı şekilde geçmesi, İsveç'in verdiği sözlere sadık kalmasıyla doğru orantılı. Bu işin kararını parlamentomuz verecek. Bu konu parlamentomuzda, komisyonlarda ne kadar görüşülür, buralardan ne kadar zamanda geçer onu bilemeyiz. İsveç'in her şeyden önce Stockholm caddelerine sahip çıkması lazım. Eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa bizim kutsalımıza, kutsallarımıza bu saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar… Tabii ki Cumhur İttifakı'nın kendine ait bazı ilkeleri var. Bütün bunları Devlet Bey ile ve diğer arkadaşlarımızla müzakere etmeden ben de adım atmam. Görüşmelerimizi yaparız, ondan sonra da gereği neyse onu yaparız.”

