Erdoğan: Emeklilerin Bayram İkramiyesini 3 Bin Liraya Yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Ordu'da; "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkânlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz, eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik. Önce bin lira olan bayram ikramiyesini evvela bin 200 liraya sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca, "Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, kusura bakmayın açık konuşuyorum; doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var. Biz yoksak doğal gaz yok" diye konuştu.

Erdoğan, bugün Ordu'da Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"ARAMIZA TEFRİKA SOKMAYA ÇALIŞANLARLA BUGÜNE KADAR YÜRÜMEDİK"

"Bakılmakla doyulmayın, güzelliği sayılmayan, milletine, vatanına, devletine, sevdasına gökte uçan kuşların bile gıpta ettiği medarı iftiharımız Ordu. Senin her ilçenin, her mahallenin, sesimize sesiyle, sevdamıza sevdasıyla mukabele eden kadirşinas her bir insanını hasretle selamlıyorum.

Dün Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bugün de aramıza kimseyi sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlar sakın ha, bunlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Tam aksine biz bizimle bir olan, beraber olan, iri olan, diri olan, kardeş olanlarla beraber yürüdük, bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Her kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, müfteridir, hilebazdır, hepsinden önemlisi kifayetsiz bir muhteristir.

Biz sadece kendi partimizle, kendi ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor? "Ben seçimi kazanacağım sonra Ak Parti'ye geçeceğim'. Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz. Ak Parti ve Cumhur İttifakı, Ordu'yu Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için vizyonuyla, programıyla, projesiyle 31 Mart'a hazırdır. 31 Mart akşamı Ordu, Hilmi Güler'i ile ve tüm ilçe belediyeleriyle gümbür gümbür geleceğe yürüyor mu?

Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP'si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz.

"HERHALDE MİLLETİMİZ 17 SEÇİMDİR KARA KAŞIMIZA, KARA GÖZÜMÜZE HAYRANLIĞINDAN BİZİ SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKARMIYOR"

Herhalde milletimiz 17 seçimdir kara kaşımıza, kara gözümüze hayranlığından her seçimde bizi sandıktan birinci çıkarmıyor, değil mi? Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes zaten görüyor, kabul ediyor. Sadece bu kadar da değil bizimle vizyonda, programda, projede yarışacak bir rakip de tanımıyoruz.

"AK PARTİLİ BİR BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ OLDUĞU ZAMAN ARTIK ORDU'NUN KILINA ZARAR GELMEZ"

Mesela, herkesin saç saça, baş başa kavga hâlinde olduğu CHP'ye bakıp da başka bir hissiyata kapılmak mümkün mü? Şu anda biz merkezi yönetimde miyiz? Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Dolayısıyla burada Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediyelerimiz seçimi kazandığı anda şunu bileceksiniz; burada Cumhurbaşkanı şu anda Ak Parti'de Erdoğan, hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de aynı şekilde burada Ak Partili bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman artık Ordu'nun kılına zarar gelmez. Bunu yapacağız. Samsun'dan Hopa'ya bu sahil yolunu kim yaptı? Var mıydı sahil yolu? Yok ama yaptık. Şimdi de yine aynı şekilde yola devam.

Ordu'ya son 21 yılda günümüz rakamlarıyla 139 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Laf ola beri gele, 139 milyar lira.

"BİZ VARSAK DOĞAL GAZ VAR. BİZ YOKSAK DOĞAL GAZ YOK"

Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, kusura bakmayın açık konuşuyorum; doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var. Biz yoksak doğal gaz yok.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli dönemin bir süredir milletimizi nasıl yorduğunu en iyi biz biliyoruz. Pazartesi Dubai'deydik, oradan Mısır'a geçtim, oradan döndüm ülkeme geldim. Durmak yola devam. Tabii bir de buna 6 Şubat depremlerinin ekonomimize çıkardığı 104 milyar dolarlık ilave maliyeti eklememiz gerekiyor. Bu kritik dönemde de önceliği yatırıma, istihdama, üretime ve cari fazla yoluyla hamdolsun güçlenmeye verdik. Böylece vatandaşlarımızın çalışacak iş bulabilmesine, evine ekmek götürecek rızık kapısını açık tutabilmesine imkân sağladık.

"ACI REÇETELER YERİNE DENGELİ POLİTİKALARI YEĞLEDİK"

İnsanımızı mağdur edecek acı reçeteler yerine tedrici düzelmeyi sağlayacak dengeli politikaları yeğledik. Bilhassa hayat pahalılığı ile mücadele hepimiz için oldukça zorlu geçiyor. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz. Merkezi yönetim bütçesini hazırlarken çalışanıyla, esnafıyla, emeklisiyle tüm kesimlerin satın alma güçlerini korumayı hedefledik. Buna rağmen ortaya çıkan dengesizlikleri de ek tedbirlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Mesela, sadece emeklilerimize yaptığımız tek seferlik 5 bin liralık ödemenin, en düşük emekli maaşının sınırını 10 bin liraya çıkarmanın, maaşlarda yaptığımız yüzde 50'ye ulaşan zam oranlarının bütçeye maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Bütçemize ek maliyet getiren bu düzenlemelerle gayemiz emeklilerimize ve çalışanlarımıza biraz nefes aldırabilmektir.

"BAYRAM İKRAMİYESİNİ 3 BİN LİRAYA YÜKSELTECEĞİZ"

Önümüz Ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkânlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz, eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik. Önce bin lira olan bayram ikramiyesini evvela bin 200 liraya sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Tabii ülkemizde emekli maaşı alan vefat edenlerin hak sahipleri ile birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır.

Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir alt yapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorunu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz. Biliyorsunuz, iktidarımızın ilk dönemleri büyük ölçüde geçmişin eksiklerini telafi etmekle geçti."

Erdoğan ardından Ordu ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şöyle:

Akkuş: İsa Demirci

Altınordu: Aşkın Tören

Aybastı: İzzet Gündoğar

Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)

Çatalpınar: Ahmet Özay

Çaybaşı: İsmet Yanık

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar

Gölköy: Fikri Uludağ

Gülyalı: Medet Sipahi (Cumhur İttifakı)

Gürgentepe: Yener Yalçınkaya

İkizdere: Osman Kaygı

Kabadüz: Yener Kaya

Kabataş: Yakup Yılmaz

Korgan: Tuncay Kiraz

Kumru: Yusuf Yalçuva

Mesudiye: Cengiz Koçyiğit

Perşembe: Cihat Albayrak

Ulubey: İsa Türkcan

Ünye: Hüseyin Tavlı

Anka Haber Ajansı