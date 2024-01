Erdoğan: Önümüzdeki Ay Kamuya 15 Bini Hemşire Olmak Üzere 35 Bin Sağlık Personeli Daha Alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları açılış töreninde; "Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"HASTANE YAPINCA ULAŞIM ŞART"

"Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanemizin ve bağlantı yollarının ülkemize, şehrimize, İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum. 528 bin metrekareyi bulan kapalı alanı, yüksek yatak kapasitesi, yoğun bakımları, ameliyathaneleri, kapalı açık otoparkları ve diğer birimleriyle gerçekten güzel İzmirimize yakışır bir eser oldu.

Buranın yollarıyla alakalı tabii "Acaba yollarını kim yaptı" diye de sorarsınız, değil mi? Kim yapması lazım? Büyükşehir Belediyesi'nin yapması lazım. Peki Büyükşehir Belediyesi buranın altyapı olarak yollarını yaptı mı? Hayır. Sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi, şu ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah şimdi buranın yollarıyla alakalı ikinci etabını da yine Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Çünkü hastane yapınca ulaşım şart. Hastanemize hızlı, emniyetli ve konforlu bir erişim için inşa ettiğimiz 4 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunu ve kavşağını da bugün hizmete açıyoruz.

"GÜZEL İZMİRİMİZİN GÜZEL İNSANLARI HAMZA DAĞ KARDEŞİMİZİ BÜYÜKŞEHRİN BAŞINA GETİRECEK VE ALTYAPI NOKTASINDA İZMİRİMİZİN ÇİLELERİ SONA ERECEKTİR"

İzmir Şehir Hastanesi, sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli, en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım, bizim eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir. Şimdi seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki, güzel İzmirimizin güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehrin başına getirecek ve böylece artık altyapı noktasında da İzmirimizin bu çileleri sona erecektir. Daha önce Manisa-İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli, bunları biz yaptık. Aynı şekilde yine sahilde birçok yolları yaptık. Konak Tüneli'ni yaptık. Bundan sonraki dönemde inşallah gerek merkezi yönetim olarak biz, gerekse büyükşehir belediyemiz olarak el ele verecek ve bütün bu altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız.

Hatırlarsanız, 2002 yılında hükümete gelirken milletimize, sizlere bir söz vermiştik. Demiştik ki, ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Daha sonra buna ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere, pek çok başlığı ekledik.

"KAMUYA 15 BİNİ HEMŞİRE OLMAK ÜZERE 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ DAHA ALIYORUZ"

Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla, en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye çıkardık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük.

Güvenlik dedik, terör örgütlerinin başını ezerek insanlarımızın huzur içinde hayatını sürdürmesini sağladık. Sınırlarımızın güvenliğini artırarak terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, istihbaratıyla Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli ülkesi hâline getirdik.

İnşallah İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı da etap etap hizmete alarak bu alandaki çalışmalarımızı taçlandıracağız.

"4 MİLYON HANEYE VE 6,5 MİLYON ÇOCUĞA ULAŞAN SOSYAL DESTEK SİSTEMİMİZLE DÜNYANIN ÖRNEK ALDIĞI BİR SEVİYEYE GELDİK"

Sosyal destekler dedik, milli gelirimizden ayırdığımız payı 3 katına çıkartarak devletimizin ülkemizdeki kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdik. Kimsesiz çocuklardan yaşlılara, engellilerden dul kadınlara kadar tüm dezavantajlı kesimlere sahip çıktık. Bugün ülkemizdeki 4 milyon haneye ve 6,5 milyon çocuğa ulaşan sosyal destek sistemimizle dünyanın örnek aldığı bir seviyeye geldik.

Şehircilik dedik, toplu konutta 1 milyon 314 bin inşaatla insanımızın modern, depreme dayanıklı, huzurlu yuvalara kavuşmasına öncülük ettik. 81 vilayetimize yayılan, hizmete açılmış ve açılışa hazır hâle gelmiş 222 millet bahçesiyle şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat kalitesini artırdık. Atık su arıtma, düzenli depolama, hava ve su kalitesi kontrolü sistemleri ile çevreye duyarlı hayat alanları oluşturduk. Yaklaşık 1 milyona yakın konut ve işyerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık.

"MİLLETİMDEN SON DÖNEMDE KAMUOYUNDA DEDİKODULAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN KAMPANYALARA BU GÖZLE BAKMASINI İSTİYORUM"

Bölgemizde ve dünyada güç dengelerinin değiştiği, siyasi ve ekonomik krizlerin çatışmaların derinleştiği bir dönemde Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunuyor. Geçtiğimiz 17 seçimin her biri gibi bu seçimi de ülkemizi siyasi açıdan istikrarsızlığa, ekonomik bakımdan çöküşe, sosyal yönden çatışmaya sürüklemenin vesilesi hâline getirmek isteyenler elbette boş durmuyor. Her gün bir yalan, her gün bir fitne, her gün bir başka düzenbazlık ile milletimiz karamsarlık bataklığına itilmeye çalışılıyor. Bu şekilde çalışanların tercihlerini etkileyerek Türkiye'yi yeniden kendi senaryolarındaki konuma çekmenin peşindeler. Emin olun, bu senaryonun tek bir satırı dahi ülkemizin ve milletin hayrına değildir. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına şöyle bir bölgemize ve dünyaya bakarsanız bu senaryolara tabii olup da huzur ve güven içinde yaşayan hiçbir ülke, hiçbir toplum göremezsiniz.

Türkiye, tıpkı ecdadın, tıpkı Cumhuriyetimizin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız bir güç hâline gelebildiği için bugün böylesine dik bir duruş sergileyebiliyor. Elbette bu duruşun bir bedeli vardır. Ama istiklalimizden emin olmanın, istikbalimize güvenle bakabilmenin değeri, ödediğimiz bedelden çok daha fazladır. Milletimden son dönemde kamuoyunda dedikodular ve spekülasyonlar üzerinden yürütülen kampanyalara, bir de bu gözle bakmasını istiyorum."

Anka Haber Ajansı