Eren Erdem: “Yalanla, Dolanla, Dezenformasyonla Mücadele Etmek İçin Yalanlarla Mücadele Ekibi Kurduk”

CHP Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, “Yalanla, dolanla, dezenformasyonla mücadele etmek için 7 gün 24 saat esasına dayanan, bir yalanlarla mücadele ekibi kurduk. Halkı kandırmak isteyenlerle hem sosyal medyada hem konvansiyonel medyada hem meydanlarda ve yargı önünde hesap soracağız” dedi. Erdem, “Sevgili Fahrettin Altun… Ensende boza pişireceğim. Sana o dezenformasyon kampanyalarını yaptırmayacağım” diye konuştu.

CHP Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı. Erdem, şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanımızın takdiriyle Genel Merkezimizde çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız son drece kapsamlı şekilde medya aygıtlarının doğru yönetilmesi açısından yararlı olacaktır diye düşünüyorum.

“TÜM SOSYAL MEDYA ARAÇLARINI EN ETKİN VE İNTERAKTİF BİÇİMDE KULLANACAĞIZ”

Sosyal medyadaki çalışmalarımızın temeli, doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak ve dezenformasyonla aktif mücadele etmek olacak. Sayın Genel Başkanımızın da seçim kampanyasında dediği gibi; hiçbir gencin tweet attığı için cezaevine girmemesi için, linç kültürüne kurban edilen vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi sosyal ve hukuki olarak destekleyeceğiz. Kamuoyumuzun sağlıklı bilgilenmesi için teyit edilmiş bilgilerin yayılmasını sağlamak ve halkımızın doğru bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için tüm sosyal medya araçlarını en etkin ve interaktif şekilde kullanacağız.

“ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI APAÇIK YALANLARLA ‘MONTAJ DA OLSA’ DİYEREK OY İSTEDİ”

Seçim kampanyası boyunca şaşkınlıkla takip ettiğimiz birçok dezenformasyona maruz kaldık. Bu ülkenin cumhurbaşkanı apaçık yalanlarla ‘montaj da olsa’ diyerek oy istedi. Vergilerimizle yayın yapan TRT’nin yine halkın vergileriyle ve ballı ihalelerle zenginleştirilen saray medyasının ekranlarında, bu yalanların milyonlara ulaştırılmasına tanık olduk. Türkiye demokrasisi için bundan daha büyük bir tehdit ve tehlike yoktur. Bu manzaranın tekrar yaşanmaması için sadece sağlıklı bilgi akışında bulunmak değil; yalanla, dolanla, dezenformasyonla mücadele etmek için 7 gün 24 saat esasına dayanan, bir yalanlarla mücadele ekibi kurduk. Halkı kandırmak isteyenlerle hem sosyal medyada hem konvansiyonel medyada hem meydanlarda ve yargı önünde hesap soracağız.

“OLDUĞUMUZ OLAĞAN KURULTAYIMIZIN GÜNDEMİNE BUNDAN SONRA ADAYLARIMIZIN ÖNSEÇİMLE BELİRLENMESİ HUSUSUNDA BİR GENEL MUTABAKATI SAĞLAMIŞ BULUNUYORUZ”

Parti ve ülke kamuoyuyla özel paylaşmak istediğim bir husus var. Ben, maalesef Türkiye’de siyaseti takip edenlerin çok bildiği bir kavram değildir; sadece CHP’de olmuştur bu. Ben önseçimler yoluyla milletvekili seçildim. Üyelerimizin tam katılımıyla yapılan ön seçimler yoluyla TBMM gibi şahsiyet ve onur abidesi bir müessesede görev yaptım. Kurultaylarda Genel Başkanımızın en demokratik uygulama olması sebebiyle çarşaf liste uygulaması yapmış olmasından dolayı; partinin en üst organı olan Parti Meclisi’nde 3 dönemdir görev yapıyorum.

Bu süreçte çeşitli vesilelerle ittifak sisteminin doğurduğu zaruri şartları göze alarak milletvekili seçimlerinde ön seçim uygulanmadı. Normal şartlarda bu açıklamayı yapmak benim görev alanıma girmez. Ancak Genel Başkanımız ve Parti Sözcümüz ile konuşarak bu açıklamayı yapmayı çok arzu ettiğimi kendilerine ilettim. Ve bana bu fırsatı tanıdıkları için kendilerine minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki, bu hadisenin benim için önemli olmasının nedenlerinden biri de geçmişte önseçim tartışmaları başladığında bu hususta tüzük kurultayı için adeta bayrak olmuş bir kişi olmamdır. Parti örgütlerimiz, emekçilerimiz bunu çok iyi bilir. Genel Başkanımız her fikir ve düşünceye saygılı olduğunu zaten bugün bize bu görevi MYK’de vererek göstermiştir.

Sayın Genel Başkanımızın takdiriyle oluşan değişim MYK’mızda bizlerin teklifi ve başta Sayın Genel Başkanımız ve tüm MYK üyelerimizin ortak mutabakatıyla MYK’mızın ilk önemli icraatı olarak açıklamış olduğumuz olağan kurultayımızın gündemine bundan sonra adaylarımızın önseçimle belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı Genel Başkanımızın sağlamış bulunuyoruz. MYK’mızın ilk önemli kararlarından biri budur. Parti sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri de bu olacaktır.

“ÇOK SEVDİĞİNİZ GERÇEK KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA VE CUMHURİYET HALK PARTİSİNE GÜVENİN”

Cumhuriyet Halk Partisi emektarlarının bunu heyecanla beklediğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine, emekçilerine hayırlı uğurlu olsun.

Öte yandan medyada bizlere yönelik gelişen eleştiri ve tepkileri dikkatli bir şekilde ele alıyoruz. Biz her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Şunu çok net ifade etmek istiyorum: Önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarıları elde edebilmek için yapılan her eleştiriyi dikkatle masaya yatıracağız.

Özellikle genç kardeşlerime, arkadaşlarıma sesleniyorum: Karşınızda 16 yaşında gencecik bir çocuğu fikirleri yüzünden tutuklatan Recep Tayyip Erdoğan yok. Babala TV’de seyrettiğiniz Kılıçdaroğlu var. Montaj videolarla, kurgularla, sahte iftiralarla ve palavralarla seçim boyunda tahkir edilen hatta ve hatta inancı ve kimliği bile tartışma konusu yapılan, demokrat dedeniz var. Sizler de bugünden itibaren sosyal medyada size sarayın ve saray medyasının anlattığı, tanıttığı, tarifini yaptığı onların yalan, iftira ve montajla karaladıkları Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP imajını değil, Babala TV’de izlediğiniz hiçbir sorudan, eleştiriden asla kaçmayan, bilgeliğiyle, ferasetiyle, olgunluğuyla seçim kampanyası boyunca sizleri kendisine hayran eden Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreceksiniz… Çok sevdiğiniz gerçek Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisine güvenin…

Son sözümü şöyle ifade etmek istiyorum. Sevgili Fahrettin Altun… Ensende boza pişireceğim. Sana o dezenformasyon kampanyalarını yaptırmayacağım.”

Anka Haber Ajansı