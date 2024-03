Erhan Adem: “Ticaret Bakanı'nın Et Fiyatlarından Haberi Yok Gibi Görünüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Van'da; Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın et fiyatlarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi. Adem, "Van ve bölgesindeki üreticilerimiz, et fiyatlarının artmasından dolayı büyük bir sıkıntı yaşıyor. Ticaret Bakanı'nın et fiyatlarından haberi yok gibi görünüyor. Ancak, ben Tarım Bakanı'nın et fiyatlarını bırakın, sadece Van Gürpınar’da yetişen Norduz cinsi koyundan haberi dahi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yerel seçim çalışmaları kapsamında Van’ı ziyaret etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın et fiyatlarındaki artışa ilişkin “Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Adem, “Van ve bölgesindeki üreticilerimiz, et fiyatlarının artmasından dolayı büyük bir sıkıntı yaşıyor. Ticaret Bakanı'nın et fiyatlarından haberi yok gibi görünüyor” dedi.

Adem, Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyununa dair Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeterli çalışma yürütmediğini belirterek, “Tarım Bakanı da Norduz Koyunu gibi önemli bir ırkın varlığından dahi habersizdir” dedi. Adem, şunları söyledi:

“YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA”

“Norduz Koyunu, Türkiye'nin önemli genetik kaynakları arasında yer almakta ve koruma altında olması gerekmektedir. Bu ırkın diğer koyun cinslerinden üstün özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Daha kaliteli et, süt ve yapağıdan elde edilebilecek ürünler sayesinde bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Ancak yıllardır ihmal edilmesi, üretiminin artırılmaması ve üzerine yeterli çalışmaların yapılmaması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

“ISLAH ÇALIŞMALARININ YAPILMASI ELZEMDİR”

Kırsal kalkınma ve hayvancılığın geliştirilmesi yönünde söylemler veren iktidar yetkilileri, sahip olduğumuz nadir gen kaynaklarını dahi görmezden gelmektedir. Oysa ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliği ve genetik mirası, gelecek nesillere aktarılması gereken değerli bir hazinedir. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı'na büyük görevler düşmektedir. Norduz Koyunu gibi nadir türlerin korunması, üretimlerinin artırılması ve ıslah çalışmalarının yapılması elzemdir.

“BİLİNÇLE HAREKET EDİLMELİ”

Van Gürpınar'daki yetişme alanlarının koruma bölgeleri ilan edilerek Norduz Koyunu'nun nesli tükenmeye yüz tutmuş diğer yöresel ırklardan kurtarılması gerekmektedir. Bu sayede yöre halkına ekonomik katkı da sağlanacak, bölgenin doğal ve kültürel mirası yaşatılmış olacaktır. Aksi takdirde Norduz Koyunu, Anadolu'nun sayısız zenginliğinden biri olarak yok olup gidecektir. Hükümetlerin görevi gen kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu bilinçle hareket edilmelidir.”

Anka Haber Ajansı