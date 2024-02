Erhan Adem: “Zam Yağmuru Sürüyor. Ramazan Ayında Yine Vatandaşın Tenceresinde Et Kaynamayacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “2024'nün ilk günlerinde başlayan ve hala devam eden zam rüzgarı vatandaşın bütçesini sarsmaya devam ediyor. Ramazan ayında yine vatandaşın tenceresinde et kaynamayacak. Kuzu karkas etin fiyatı son dönemde neredeyse her hafta artarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında gelen zamlarla birlikte kuzu karkasın kilosu 460 liraya kadar yükseldi. Her yerimiz mera. Ama hala canlı hayvan ithalatı yapıyoruz” dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, et fiyatlarına gelen zamlar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Adem, şunları kaydetti:

"2024'nün ilk günlerinde başlayan ve hala devam eden zam rüzgarı vatandaşın bütçesini sarsmaya devam ediyor. Ramazan ayında yine vatandaşın tenceresinde et kaynamayacak.

Ramazan ayı öncesi yapılan bu zamları gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Kuzu karkas etin fiyatı son dönemde neredeyse her hafta artarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında gelen zamlarla birlikte kuzu karkasın kilosu 460 liraya kadar yükseldi.

GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞMEDİKÇE ET FİYATLARINDA ARTIŞ DEVAM EDECEK

Her yerimiz mera. Ama hala canlı hayvan ithalatı yapıyoruz. Üreticimiz üretemez hale geldi. Vatandaşımız eti, sütü, alamaz hale getirildi. Tarım Bakanlığı bu sorunu sürekli ithal et ile çözmeye çalışıyor. İthal et dövizle alınıyor. Döviz de yüksek olduğu için uygun eti yurt dışından bile alamıyoruz. Fiyatların durması ve düşmesi için üretim maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Girdi maliyetleri düşmedikçe et fiyatlarında artış devam edecek.

GİRDİ FİYATLARINA MÜDAHALE ETMEZLERSE 4-5 AY SONRASINDA VATANDAŞ 1000 LİRA VE ÜSTÜNDE ET ALMAK ZORUNDA KALACAK

2010 yılında karkas etin kilogram fiyatı 25 lirayken Şubat 2024 itibarıyla 460 liraya kadar çıktı. Eğer girdi fiyatlarına müdahale etmezlerse önümüzdeki 4-5 ay sonrasında vatandaş 1000 lira ve üstünde et almak zorunda kalacaktır. Hayvancılık artık bir kaos içinde. Ülkemizin hayvan ithalatına değil, üretim maliyetlerini düşürmeye ya da vatandaşın alım gücünü artırmaya ihtiyacı var. Yerli ve milli olduğunu iddia eden iktidar hayvan ithalatının önünü açarak gerçek yüzünü bir daha gösteriyor. Bu kötü yönetime mecbur değiliz. 31 Mart bu yönetime ders vermek için önemli bir fırsat.”

