Eskişehir'de Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

Eskişehir’de şehir merkezinde yapılan protesto yürüyüşleri mahallelere taştı. Eskişehir’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yapılan yürüyüşle protesto edildi. Göztepe tramvay durağında bir araya gelen mahalle sakinleri, Kaplanlı caddesi, Millet caddesi ve Ali Çetinkaya caddesi üzerinden uzun bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Odunpazarı İlçe Kolları Başkanı Rahmi Çınar, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve mahalle sakinleri katıldı. Yürüyüşe vatandaşlar evlerinin pencerelerinden tencere çalarak ve ışıklarını kapatıp açarak destek verdi.

Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan Avukat Mert Bulut şunları söyledi:

"Ülkemizin dört bir yanında günlerdir süren ve adım adım bir çığ gibi büyüyen protestolar söz konusu. Bizler biliyoruz ki, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali, ardından gözaltına alınması ve tutuklanması, sadece bir kişiye yönelik saldırı değildir. Her şeyden önce söz konusu olan, seçme ve seçilme hakkımızın gasp edilmesidir. Tarih boyunca büyük mücadelelerle kazanılmış olan bir haktır seçme ve seçilme hakkı. Öğrenciler ve emekçiler olarak bu hakkımıza sahip çıkmak için günlerdir alanlarda, sokaklardayız. Bizler yaşam hakkımıza sahip çıkmak için sokaklardayız. Biz yaşamak istiyoruz! İnsanca yaşamak istiyoruz.

Her gün, bir önceki günden daha fazla yoksullaşıyoruz. Her gün açlık sınırının daha fazla altında yaşıyoruz. Patronlar, AKP iktidarının da marifetiyle her yıl karlarına daha fazla kar katarken, zenginlikleri akıl almaz sınırlara ulaşırken, bizler daha fazla yoksul kalıyoruz. Fabrikalarda, atölyelerde, işyerlerinde, tarlalarda emeğimizin hakkı gasp ediliyor. Daha fazla, daha fazla sömürülüyoruz. Sermaye sınıfının hizmetkârı haline gelmiş olan iktidar, gözünü daha fazla cebimize, alın terimize dikmiş durumda. Yeni vergilerle, patronlara yönelik teşviklerle, her gün katlanılmaz hale gelen zamlarla, düşük ücretlerle neredeyse soluk alsak yoksullaşıyoruz.

Bizler hırsızların, gaspçıların, vurguncuların, haramilerin ülkesi olmak istemiyoruz. Bizler depremde, yangında, sel baskınlarında, iş ve kadın cinayetlerinde ölmek istemiyoruz. Özgürce ve onurlu yaşamak istiyoruz. Değerlerimiz alaşağı ediliyor. Değerlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Yurdumuz emperyalistlere, uluslararası sermaye gruplarına parsel parsel satılıyor. Onların Ortadoğu’da ve Asya’daki emelleri uğruna kirli pazarlıkların, kirli savaşların içine sokuluyoruz. Hayır! Biz bağımsızlık istiyoruz! Biz özgür, bağımsız, laik ve demokratik bir ülke istiyoruz. Bizi bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. Bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Hayır! Bizler biriz! Bizler emekçi halklarız. Hangi ulustan, hangi milliyetten, hangi inançtan, hangi mezhepten olursak olalım, birlik içinde, kardeşçe, sevgiyle birbirimize tutunarak yaşamak istiyoruz. İşte bu yüzden buradayız. İşte bu yüzden sokak sokak, meydan meydan büyüyoruz ülkemizin dört bir yanında.

Gençlerimiz bize bir yol açtılar. İstanbul Üniversitesi’nde, ODTÜ’de, Anadolu Üniversitesi’nde, Osmangazi Üniversitesi’nde coşkularıyla, yürekleriyle bizlere yol gösterdiler. Direnerek, birleşerek mücadeleyi büyütmeyi bir kez daha gösterdiler. Bu yüzden ülkemizin her yanında, tıpkı bir şiirde olduğu gibi “sevgiyle birleşmiş, şarkılar söyleyen bir halk” olduk. Halkın, emekçinin gücünü haykırıyoruz bu yüzden: Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz! Bizler şimdi şehrimizin merkezlerinde, ülkemizin her yanında olduğu gibi mahallelerimizde de aynı inançla, aynı yaşamak arzusuyla, aynı umutla sesleniyoruz. Haykırıyoruz: Yaşamak istiyoruz! Onurlu yaşamak istiyoruz! Erdemli yaşamak istiyoruz! Eşitçe yaşamak istiyoruz! Özgürce yaşamak istiyoruz. Sömürülmek istemiyoruz. Hak ettiğimiz yaşam bağımsızlıktır. Hak ettiğimiz yaşam özgürlüktür. Hak ettiğimiz yaşam eşitliktir."

