Evrim Karakoz: “Süt Üreticilerinin Büyük Çoğunluğu Hayvanlarını Kestiriyor. Bu İşi Bırakma Noktasına Geldiler”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın’da süt üreticileriyle bir araya geldi. Karakoz, “7-8 aydan beri süt fiyatlarının aynı olmasına rağmen yeme, elektriğe, mazota çok büyük zamlar söz konusu. Süt üreticilerinin büyük çoğunluğu hayvanlarını kestiriyor. Bu işi bırakma noktasına geldiler” diye konuştu. Bir süt üreticisi ise “Hayvanları sattık, çünkü bakamıyorduk. Girdiler yüksek olduğu için bakamıyorduk. Yem fiyatları çok yüksek” dedi.

Evrim Karakoz, Aydın’ın İncirliova ilçesindeki süt üreticilerinin sorunlarını dinledi. Karakoz’a, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın eşlik etti. Karakoz, şunları söyledi:

“SÜT ÜRETİCİLERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU HAYVANLARINI KESTİRİYOR”

“Türkiye’de hayvancılık ile alakalı çok büyük sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar giderek büyüyor. Bugün, süt hayvancılığı ile uğraşan bir çiftliğe geldik. Süt fiyatları çok uzun zamandır artmış durumdadır. Konseyin toplanıp süt fiyatlarını artırması, fiyat belirlenmesi bekleniyor. Yaklaşık 7-8 aydan beri süt fiyatları aynı. Ama 7-8 aydan beri süt fiyatlarının aynı olmasına rağmen yeme, elektriğe, mazota çok büyük zamlar söz konusu. Süt üreticilerinin büyük çoğunluğu hayvanlarını kestiriyor. Bu işi bırakma noktasına geldiler. Bu işin sonu ciddi sıkıntı ve tehlike arz ediyor. Çünkü süt üreticisi hayvancılığı bırakırsa özellikle süt tüketiminde, et tüketiminde çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını biz bugünden öngörüyoruz. Buradan Tarım Bakanlığı’nı uyarıyoruz; bir an önce et ve süt besiciliği konusunda gerekli adımların atılması, et ve süt üreticilerine destek verilmesi, fiyatların maliyetler karşısında dengelenmesi gerekiyor. Yoksa gerçekten üreticilerimiz zor durumda. Çoğu üreticimiz, bu işi bırakma noktasına geldi.”

“HAYVANLARI SATTIK, ÇÜNKÜ BAKAMIYORDUK”

Süt üreticisi Metin Bayramlı ise maliyetleri yüksek olduğu için hayvanlarını sattığını belirterek şöyle konuştu:

“Sorunlarımız çok büyük. Maliyetler çok yüksek. Girdiler çok yüksek. Biz, bu işe başlarken 150 hayvanla başlamıştık. Şimdi hayvan sayımız düştü, 45-47 tane kaldı. Süt fiyatlarının artmaması nedeniyle girdiler çok pahalı olduğu için fazla hayvan bakamıyoruz. Onun için biz, desteklenmeyi bekliyoruz”

Karakoz’un “Hayvanları sattınız mı” sorusuna Bayramlı, “Hayvanları sattık, çünkü bakamıyorduk. Girdiler yüksek olduğu için bakamıyorduk. Yem fiyatları çok yüksek. Bizim en büyük derdimiz zaten otlarımız, yem. Bunlar olmasa zaten olmuyor.”

