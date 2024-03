Evrim Karakoz: "Vatandaş Oruç Mu Tutacak Yoksa Fiyatlardan Kaynaklı Aç Mı Kalacak Belli Değil"

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, "İftar sofralarında olduğu zaman yüzleri güldüren kırmızı et ve kıyma bu yıl daha pahalı. Geçen yıl etin kilo fiyatı ortalama 240 TL, kıymanın kilosu 210 TL ve tüm tavuğun kilo fiyatı 44 TL'ydi. Bu yıl et 550 TL’ye, kıyma 400 TL’ye ve tavuk 75 TL’ye yükseldi... Vatandaş gerçekten mutlu bir şekilde oruç mu tutacak yoksa fiyatlardan kaynaklı aç mı kalacak bu belli değil" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, "İftar sofralarında olduğu zaman yüzleri güldüren kırmızı et ve kıyma bu yıl daha pahalı. Geçen yıl etin kilo fiyatı ortalama 240 TL, kıymanın kilosu 210 TL ve tüm tavuğun kilo fiyatı 44 TL'ydi. Bu yıl et 550 TL’ye, kıyma 400 TL’ye ve tavuk 75 TL’ye yükseldi... Vatandaş gerçekten mutlu bir şekilde oruç mu tutacak yoksa fiyatlardan kaynaklı aç mı kalacak bu belli değil" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Ramazan ayı öncesi gıdalardaki fiyat artışlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karakoz, "Bu yıl iftar sofraları için yapılacak mutfak alışverişi, 2023 yılının Ramazan ayında yapılan alışverişe göre çok daha pahalı bir hale geldi. 2023 yılında yapılan Ramazan alışverişinde ürünlerin en düşük fiyatlarını baz aldığımızda bu yıl 300 gramlık ramazan pidesi 10 TL’den 18 TL’ye. Ekmek 5 TL’den 8 TL’ye; 1 kilo kırmızı et 240 TL’den 550 TL’ye. 1 Litre zeytinyağı 70 TL’den 290 TL’ye ve 1 kilo hurma 200 TL’den 350 TL’ye çıkmış durumdadır. Oruç tutanlar ne yapacak, canlarının istediği gıdayı nasıl alacak” dedi.

11 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı öncesi tüm gıda ürünlerinin fiyatlarının kat be kat arttığının altını çizen Karakoz, “Fiyatlar öylesine yükseldi ki vatandaş gerçekten mutlu bir şekilde oruç mu tutacak yoksa fiyatlardan kaynaklı aç mı kalacak bu belli değil” dedi. Karakoz’un açıklaması şöyle:

"Ramazan ayının simgesi olan pidenin (300 gr) fiyatı 2023 yılında 10 TL iken bu yıl yüzde 80 artışla 18 TL olduğunu görüyoruz. Görünen o ki bu yıl Ramazan ayı için gıda alışverişi geçen yıla göre daha da zamlı olacak. İftar sofralarının vazgeçilmesi olan hurmanın kilosu geçen yıl 200-220 TL iken bu yıl 350 TL’ye kadar çıkmış durumda.

"ET, KIYMA VE TAVUK FİYATLARI UÇTU"

İftar sofralarında olduğu zaman yüzleri güldüren kırmızı et ve kıyma bu yıl daha pahalı. Geçen yıl etin kilo fiyatı ortalama 240 TL; kıymanın kilosu 210 TL ve tüm tavuğun kilo fiyatı 44 TL'ydi. Bu yıl et 550 TL’ye kıyma 400 TL’ye ve tavuk 75 TL’ye yükseldi. Asgari ücret ya da emekli maaş ile geçinen bir aile, Ramazan ayı boyunca kaç defa et ya da kaç defa kıyma alabilir, kaç öğün iftar sofrasını dolu dolu kurabilir.

Asgari ücretin 17 bin en düşük emekli maaşının da 10 bin lira olduğu düşünüldüğünde asgari ücretlinin ve emeklinin maaşları Ramazan ayında mutfak giderlerine nasıl yetecek? İftarlık için gıda alan bir aile diğer ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Market, pazar ve kasap fiyatlarından yola çıkılarak hazırlanan aşağıdaki tabloya bakıldığında ne asgari ücretlinin ne de emeklinin maaşı iftar sofrası kurmaya yetmez."

Evrim Karakoz’un 2023 ile 2024 yıllarını kapsayan gıda fiyatları ve buna karşılık emekli maaşlarının alım gücünü kıyaslayan tablosu şöyle:

EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL 10.000 TL KAYIP ÜRÜN ADI* 2023 FİYATLARI (TL)** Emekli Maaşının Alım Gücü 2024 FİYATLARI (TL)** Emekli Maaşının Alım Gücü Ramazan Pidesi 10,00 750 18,00 555,5 194,5 Ekmek 5,00 1.500 8,00 1.250 250 Dana Eti 240,00 31,2 550,00 18,1 13,1 Kıyma 182,00 41,2 400,00 25 16,2 Tüm Tavuk 44,00 170,4 75,00 133,3 37,1 Pilavlık Pirinç 31,00 241,9 82,00 121,9 120 Kurufasulye 32,50 230,7 67,50 148,1 82,6 Makarna 9,90 757,5 17,00 588,2 169,3 Yoğurt 16,00 468,7 30,00 333,3 135,4 Hurma (Medine) 200,00 37,5 350,00 28,5 9 Salça 30,00 250 60,00 166,6 83,4 Tereyağ 165,00 45,4 300,00 33,3 12,1 Zeytin Yağı 70,00 107,1 290,00 34,4 72,7 Zeytin 80,00 93,7 225,00 44,4 49,3 Peynir 125,00 60 240,00 41,6 18,4 Şeker 24,00 312,5 38,50 259,7 52,8 Çay 67,00 111,9 152,00 65,7 46,2 Süt 17,50 428,5 33,50 298,5 130 Un 15.10 496,6 26,50 377,3 119,3 Yumurta 69,00 108,6 125,00 80 28,6 * Ramazan pidesi ve ekmek adet, yumurta 30’lu koli, diğerleri kilo bazındadır. ** Fiyatlar Tarım Kredi Kooperatifi, A101, BİM ve ŞOK marketlerine ait ortalamalardır.

Anka Haber Ajansı