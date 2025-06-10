Ferdi Zeyrek’e Veda... Ali Mahir Başarır: “Manisa Evladını, Biz De Kardeşimizi Kaybettik”

Ferdi Zeyrek’e Veda... Ali Mahir Başarır: “Manisa Evladını, Biz De Kardeşimizi Kaybettik”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, ''Manisa evladını, biz de kardeşimizi kaybettik'' dedi.

Haber: Fatih Özkılınç / Kamera: Kerim Uğur

(MANİSA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, "'Manisa evladını, biz de kardeşimizi kaybettik'" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze töreninde ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bugün tarifsiz bir acı içerisindeyiz. Manisa evladını, biz de kardeşimizi kaybettik, iyi bir belediye başkanını kaybettik, iyi bir dostu, evladı kaybettik. Biliyorsunuz o seçildiği gün, belediyenin kapılarını kırıp attı, giriş kartlarını yırtıp attı. ‘Halk istediği gibi buraya gelebilir’ dedi. Gönlünü herkese açtı, herkese dokundu. Partili, partisiz ayırmadı. Her eve girdi, her mahallede, sokakta oldu. Bir yılda ancak bu kadar sevilebilir bir insan. 67 saat boyunca her saniye gözünü açmasını bekledik. O güzel gülüşünü bize göstermesini bekledik, olmadı. Benim yüreğim, canım acıyor. Çok zor.”

Anka Haber Ajansı

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