Gamze Akkuş İlgezdi: "Bülent Ecevit Tarafından Açılan Dışkapı Hastanesi Ranta Kurban Edilmek İsteniyor"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle kapatıldığını belirterek “59 yıl önce dönemin Çalışma Bakanı, önceki Genel Başkanımız merhum Bülent Ecevit tarafından açılan Dışkapı Hastanesi, tıpkı Harbiye Radyo Binası gibi bir ranta kurban edilmek isteniyor” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TRT Harbiye Radyo Binası’nın ardından Ankara Dışkapı Hastanesi’nin de “depreme dayanıksızlık” gerekçesiyle kapatılmasına tepki gösterdi. İlgezdi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“AKP iktidarı "Cumhuriyet Hafızamızı’ Cumhuriyetimizin ilk hizmet yapıları olan radyolarımızı ve hastanelerimizi mesnetsiz bahanelerle kapatarak silmeye çalışıyor. TRT Harbiye Radyo Binası’nı depreme dayanıksız bahanesiyle önce kapattılar, konuyu gündeme taşımamın ardından açıklama yaparak depreme dayanıklı hale getirdiklerini söylediler. Sonra ne olduğunu hepimiz biliyoruz; müzik tarihimizin kalbi hala âtıl bir şekilde bekletiliyor. Yine TRT’nin Ortaköy’deki yerleşkesi de aynı bahaneyle boşaltılıp otel yapılmak üzere satılmıştı. Üstelik TRT şu an İstanbul'da olağanüstü kira bedelleri ödeyerek başka binalarda çalışıyor. TRT, Anadolu kültürünün mozaiklerini on yıllardır her ilimizden bir araya getirerek toplumumuzda ortak bir kültür yeşertmiştir. Ezgilerimizi, türkülerimizi milyonlara ulaştırarak dört bir yandaki insanlarımızın birbirleriyle kucaklaşmasına vesile olmuştur. Ve bu durum büyük bir Türkiye Hafızası’na dönüşmüştür.

ECEVİT AÇTI

Şimdi de başkentimiz Ankara’da on yıllardır hizmet veren ve İç Anadolu’nun hemen her ilinden hastalara tedavi imkânı sağlayan Dışkapı Hastanesi’ni de aynı bahaneyle kapatıyorlar. 59 yıl önce dönemin Çalışma Bakanı önceki Genel Başkanımız merhum Bülent Ecevit tarafından açılan Dışkapı Hastanesi, tıpkı Harbiye Radyo Binası gibi bir ranta kurban edilmek isteniyor. Şehir hastanelerine rant aktarmak adına yapılan bu kirli oyuna göz yummayacağız. Vatandaşlarımızın sağlığıyla alay edenler, Cumhuriyetimizin hafızasını silmek için deprem gibi çok hassas bir konuyu dahi kullananlar iyi bilsinler ki, Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi konunun peşini asla bırakmayacaktır.”

BAKAN KOCA'YA SORDU

İlgezdi, TBMM’ye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise şu sorulara yanıt istedi:

“Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğim ve Araştırma Hastanesi’nin depreme dayanıksız olduğu rapor kamuoyu ile neden paylaşılmamıştır? Söz konusu raporu kim oluşturmuştur? Dışkapı Hastanesi ne kadar sürede yıkılacaktır? Yerine ne yapılacaktır?"

Anka Haber Ajansı