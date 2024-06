Gamze Akkuş İlgezdi: "Emekli Maaşıyla Bırakın Kurbanı, Sebze Ve Meyve Bile Alınamıyor"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilen bayram ikramiyesi ve emekli maaşlarının azlığına dikkat çekerek, "Ülkemizde emeklimiz açlık ve yoksullukla mücadele ediyor; emeklimiz, maaşı ile bırakın kurbanı, sebze ve meyve bile alamıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, emekli maaşları ile Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen ikramiyenin yetersiz kaldığını vurguladı. İlgezdi, her geçen gün yükselen enflasyonla birlikte gıda fiyatlarındaki artışa değinen İlgezdi, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Emeklimiz gelirlerinin çok yüksek kısmını, yüzde 24.98’ini gıdaya ayırıyor. Gıda fiyatları da genellikle manşet enflasyonun üzerinde geliyor aslında. Örneğin, en son açıklanan TÜİK verilerine göre son bir yıllık enflasyon yüzde 75,45. Taze meyve- sebze ise yüzde 81,22 artış göstermiş. Ülkemizde her şey ateş pahası kuru fasulye 76,1 TL, yeşil mercimek 63,96 TL.Dünya bizi kıskanmaya devam ede dursun, Ocak 2021’den Ocak 2024’e geçen süreçte, Türkiye’de ortalama tavuk fiyatı 15,86 TL’den 79,23 TL’ye; 61,14 TL olan dana eti 414,82’TL’ye; 83,2 TL olan kuzu eti 458,36 TL’ye çıktı. Emeklilerimiz de, asgari ücretlimiz de, işsizimiz de, en acısı çocuklarımız da et yüzü göremiyor. Kurban bayramında et göremeyen halkımız sizin gibi Nas’a mı sığınsın? Yoksa Felak mı okusun?”

Anka Haber Ajansı