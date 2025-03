Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nda Değişim: Üye Sayısı 27'den 30'a Çıkarıldı

(ANKARA) - Gelecek Partisi’nin Başkanlık Kurulu'nda değişiklik yapıldı. Kurul’un üye sayısı 27’den 30’a çıkarıldı. Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "Türkiye'nin hiç bir sorunu yoktur çözülemeyecek. Sorunu çözemeyenler vardır ve Gelecek Partisi tüm bu sorunları çözebilmek için milletiyle beraber omuz omuza güçlü bir şekilde çalışmaya devam edecektir” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve yetkili parti kurulları tarafından alınan son karar gereğince Başkanlık Kurulu yeniden belirlendi. Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, üye sayısı 27’den 30’a çıkan Başkanlık Kurulu’yla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Genel Başkan Vekili: Ayhan Sefer Üstün

Genel Sekreter: Hasan Seymen

Siyasi İşlerden Sorumlu GBY: İzzeddin Küçük

Teşkilattan Sorumlu GBY: Ömer Ünal

TBMM ile İlişkilerden Sorumlu GBY: Mustafa Bilici

Adalet ve Hukuk İşlerinden Sorumlu GBY: Ali Aydın

Ekonomi Politikalarından Sorumlu GBY: Feridun Bilgin

Seçim İşlerinden Sorumlu GBY: Rumi Bekiroğlu

STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu GBY: Ferhat Esener

Yerel Yönetimlerden Sorumlu GBY: Hasan Hüseyin Bozok

Kurumsal İletişim ve Bilişimden Sorumlu GBY: Engin Keskinel

Siyasi Söylem ve AR-GE den Sorumlu GBY: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu GBY: Abdullah Başçı

Sosyal Politikalardan Sorumlu GBY: Aynur Algül

İnsan Haklarından Sorumlu GBY: Meryem Türktekin

Sektörel Politikalardan Sorumlu GBY: Mehmet Kuğu

Ticaret Politikalarından Sorumlu GBY: Alaattin Fırat

Kadın Politikalarından Sorumlu GBY: Yeşim Karadağ

Gençlik ve Spor Politikalarından Sorumlu GBY: Mustafa Çakmakçı

İklim, Çevre ve Afetlerden Sorumlu GBY: Burçak Başbuğ Erkan

Temiz Siyaset ve Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu GBY: Abdullah Güzeldülger

Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu GBY: Can Cankesen

Kırsal Kalkınma, Tarım ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu GBY:Mahir Sayın

Sağlık Politikalarından Sorumlu GBY: Alper Alkan

Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu GBY: Azizcan Erenkol

Eğitim Politikalarından Sorumlu GBY: Yusuf Ziya Özcan

Aile Politikalarından Sorumlu GBY: Halime Polat

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Politikalarından Sorumlu GBY: Alparslan Yıldız

İç ve Dış Göç Politikalarından Sorumlu GBY: Emrah Kılıç

Parti Sözcüsü: Ufuk Karcı

"Yeni Başkanlık Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Karcı, "Yeni başkan yardımcılarımız yeni oluşturacakları çalışma modelleriyle birlikte toplumumuzun her bir kesimine, her bir katmanına ve her bir ferdine hızlı bir şekilde erişmek, hızlı bir şekilde eriştikten sonra hem genel merkez hem saha hem de siyasi söylem açısından bu beklentileri, bu istekleri, bu talepleri gündemde tutma ve çözüm önerilerini sunabilmek adına 7/24 kaldığı yerden devam edecektir. Unutulmamalıdır ki bizim bir şiarımız var; Türkiye'nin hiç bir sorunu yoktur çözülemeyecek. Sorunu çözemeyenler vardır ve Gelecek Partisi tüm bu sorunları çözebilmek için milletiyle beraber omuz omuza güçlü bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Tüm kadroları tüm teşkilatlarıyla beraber. Böylelikle Gelecek Partisi'nin yeni Başkanlık Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı