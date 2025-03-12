Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nda Değişim: Üye Sayısı 27'den 30'a Çıkarıldı
Gelecek Partisi’nin Başkanlık Kurulu'nda değişiklik yapıldı. Kurul’un üye sayısı 27’den 30’a çıkarıldı. Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "Türkiye'nin hiç bir sorunu yoktur çözülemeyecek. Sorunu çözemeyenler vardır ve Gelecek Partisi tüm bu sorunları çözebilmek için milletiyle beraber omuz omuza güçlü bir şekilde çalışmaya devam edecektir” dedi.
(ANKARA) - Gelecek Partisi’nin Başkanlık Kurulu'nda değişiklik yapıldı. Kurul’un üye sayısı 27’den 30’a çıkarıldı. Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "Türkiye'nin hiç bir sorunu yoktur çözülemeyecek. Sorunu çözemeyenler vardır ve Gelecek Partisi tüm bu sorunları çözebilmek için milletiyle beraber omuz omuza güçlü bir şekilde çalışmaya devam edecektir” dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve yetkili parti kurulları tarafından alınan son karar gereğince Başkanlık Kurulu yeniden belirlendi. Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, üye sayısı 27’den 30’a çıkan Başkanlık Kurulu’yla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Genel Başkan Vekili: Ayhan Sefer Üstün
Genel Sekreter: Hasan Seymen
Siyasi İşlerden Sorumlu GBY: İzzeddin Küçük
Teşkilattan Sorumlu GBY: Ömer Ünal
TBMM ile İlişkilerden Sorumlu GBY: Mustafa Bilici
Adalet ve Hukuk İşlerinden Sorumlu GBY: Ali Aydın
Ekonomi Politikalarından Sorumlu GBY: Feridun Bilgin
Seçim İşlerinden Sorumlu GBY: Rumi Bekiroğlu
STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu GBY: Ferhat Esener
Yerel Yönetimlerden Sorumlu GBY: Hasan Hüseyin Bozok
Kurumsal İletişim ve Bilişimden Sorumlu GBY: Engin Keskinel
Siyasi Söylem ve AR-GE den Sorumlu GBY: Mustafa Gözel
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu GBY: Abdullah Başçı
Sosyal Politikalardan Sorumlu GBY: Aynur Algül
İnsan Haklarından Sorumlu GBY: Meryem Türktekin
Sektörel Politikalardan Sorumlu GBY: Mehmet Kuğu
Ticaret Politikalarından Sorumlu GBY: Alaattin Fırat
Kadın Politikalarından Sorumlu GBY: Yeşim Karadağ
Gençlik ve Spor Politikalarından Sorumlu GBY: Mustafa Çakmakçı
İklim, Çevre ve Afetlerden Sorumlu GBY: Burçak Başbuğ Erkan
Temiz Siyaset ve Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu GBY: Abdullah Güzeldülger
Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu GBY: Can Cankesen
Kırsal Kalkınma, Tarım ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu GBY:Mahir Sayın
Sağlık Politikalarından Sorumlu GBY: Alper Alkan  
Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu GBY: Azizcan Erenkol
Eğitim Politikalarından Sorumlu GBY: Yusuf Ziya Özcan
Aile Politikalarından Sorumlu GBY: Halime Polat
Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Politikalarından Sorumlu GBY: Alparslan Yıldız
İç ve Dış Göç Politikalarından Sorumlu GBY: Emrah Kılıç
Parti Sözcüsü: Ufuk Karcı
"Yeni Başkanlık Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"
Karcı, "Yeni başkan yardımcılarımız yeni oluşturacakları çalışma modelleriyle birlikte toplumumuzun her bir kesimine, her bir katmanına ve her bir ferdine hızlı bir şekilde erişmek, hızlı bir şekilde eriştikten sonra hem genel merkez hem saha hem de siyasi söylem açısından bu beklentileri, bu istekleri, bu talepleri gündemde tutma ve çözüm önerilerini sunabilmek adına 7/24 kaldığı yerden devam edecektir. Unutulmamalıdır ki bizim bir şiarımız var; Türkiye'nin hiç bir sorunu yoktur çözülemeyecek. Sorunu çözemeyenler vardır ve Gelecek Partisi tüm bu sorunları çözebilmek için milletiyle beraber omuz omuza güçlü bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Tüm kadroları tüm teşkilatlarıyla beraber. Böylelikle Gelecek Partisi'nin yeni Başkanlık Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
Anka Haber Ajansı