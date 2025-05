Gıda-iş Rize Bölge Başkanı İrfan Kısır: "Bu Çaykur Bizim Olmasa Bugüne Kadar Ayakta Kalamazdı"

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası Rize Bölge Başkanı İrfan Kısır, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in ÇAYKUR’da bazı işçilerin işe gitmeden para aldığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Kısır, "Bu ÇAYKUR bizim olmasa bugüne kadar ayakta kalamazdı. Herkes canla başla çalışıyor, benim arkadaşlarım o tozun içinde o yağmurda çalışıyor" dedi.

DİSK’e Bağlı Gıda-İş Rize Bölge Başkanı İrfan Kısır, sendika üyeleriyle birlikte AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’in ÇAYKUR’da bazı işçilerin işe gitmeden maaş aldığı yönündeki iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Kısır, şunları söyledi:

“2025 yılında ÇAYKUR’dan 2 bine yakın işçi arkadaşlarımız emekli oldu. Üzerinden 6 ay geçti, ÇAYKUR birçok alanda boş duruma düştü, alım yerinde eksper yok, fabrikada çalışacak eleman yok. Altı aydır bu süreci yönetemeyen iktidar, bu süreci yönetemeyen bir ÇAYKUR var. Suçlu bulmak zorundaydılar kimdi; alım yerindeki eksperler. Ben alım yerindeki eksperleri biliyorum. Sen bir işçiyi aşağılayacağına yüceltmen lazım, bunun hakkını vermen gerekir ama kolaycılığa kaçmışsın.

"Bu ÇAYKUR bizim olmasa bugüne kadar ayakta kalamazdı"

Şimdi şunu biliyoruz, 2025 yılı yaş çay kampanyası çok zorlu geçecek. "2 bin tane işçi alacağız dediniz', bu bile yeterli olmazken bunu bin 500’e düşürdünüz. Bin 500 tane işçi ile sen ÇAYKUR’u döndüremezsin, dönmez. Fabrikaya işçi lazım, tekniğe işçi lazım, ana tamire işçi lazım, paketlemeye işçi lazım. Sen bunu bin 500 kişiyle yönetemezsin. Bu bizimdir diyoruz çay bizim, emek bizim. Bu ÇAYKUR bizim olmasa bugüne kadar ayakta kalamazdı. ÇAYKUR bizim çünkü, herkes canla başla çalışıyor, benim arkadaşlarım o tozun içinde o yağmurda çalışıyor. Oturduğu yok ama sen diyorsun ki; "eksper yerine adam tutmuş işe gitmiyor, parayı alıyor'. Sayın Yılmaz Katmer bunu düşündü mü? 10 bine yakın ÇAYKUR işçisinin zan altına bıraktı. Onlar çıkıp ispat etmek zorundadır, beni hırsızlıkla itham edemezsin, bu resmen hırsızlıktır yani ihanettir. Bu ÇAYKUR’a yapılmış bir ihanettir.

"Fabrikalarda aşırı derecede mobbing uygulanıyor"

Fabrikalarda aşırı derecede mobbing uygulanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, genelge yayınladı genelge ne diyor; sakın diyor, işçi üzerine psikolojik, mobbing baskılar yapmayın, işçinin çalışma azmi düşer verimliliği düşer, kalite düşer. Biz ÇAYKUR’u daha yukarı mı çıkaracağız yerin dibine mi gömeceğiz. Daha bugün fabrikadaydım bana diyorlar ki "fazla konuşma'. Ben bunları söylemek zorundayım. Ben yaklaşık 10 yıldan beri ustabaşıyım görevimden aldılar. Ben şunu söylüyorum, benim suçum varsa alsınlar. Biz Gıda İş Sendikası olarak bu yanlışları, bu haksızlıkları her gün, her zaman, her dakika, her saniye gündeme getireceğiz."

Anka Haber Ajansı