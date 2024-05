Gökhan Günaydın: “Sizin Gündeminiz Istakoz Olabilir, Bizim Gündemimiz Halkın Sorunları”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir’de; “Biz masaya emeklinin gündemini, memleketin gündemini, açlığı, yoksulluğu götüreceğiz. Onlar anayasa değişikliğini getirecekler. Neymiş 50 artı bir bizi boğuyor. 40 artı bir olsun. Ya sen bu gündemle dolanmaya devam et. Senin gündemin ıstakoz olabilir. Ama bizim gündemimiz halkın sorunları olmaya devam edecek” dedi.

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) -CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir’de; “Biz masaya emeklinin gündemini, memleketin gündemini, açlığı, yoksulluğu götüreceğiz. Onlar anayasa değişikliğini getirecekler. Neymiş 50 artı bir bizi boğuyor. 40 artı bir olsun. Ya sen bu gündemle dolanmaya devam et. Senin gündemin ıstakoz olabilir. Ama bizim gündemimiz halkın sorunları olmaya devam edecek” dedi.

CHP Eskişehir İl Örgütü tarafından haftalık pazar toplantısı düzenledi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve partililer katıldı.

“TÜRKİYE FARKLI BİR SONUÇ ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ GÖRDÜ”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu seçimin öncesini, sonrasını konuşmak üzere pazar toplantısında birlikteyiz. 31 Mart 2024 yerel seçimleri Türkiye’de şunu gösterdi. Değişimin etkisi, değişimin rüzgârı her yeri etkiledi. İnanmayanlar, tereddüde düşenler acabalar ortadan kalktı. Partiye inanan, CHP’nin halkın partisinin halkın partisi olduğunu düşünen partililerin mücadelesiyle çok ciddi bir zafer elde ettik. Aşılmazlar aşıldı. Olmaz denilenler oldu. Demek ki bu her zaman mümkün. Geçmişte de olabilirdi. Geçmişte yapamadıklarımızı bundan sonra yapabileceğimizi ortaya koyan bir seçim oldu. Parti içinde küçük kırgınlıklar, küçük dedikodular elbette her zaman olur. Ama bu sefer halk partiye sahip çıktı. Halk, partinin yönetimine sahip çıktı, partinin genel başkanına sahip çıktı ve Türkiye farklı bir sonuç elde edilebileceğini gördü. Artık imkansız diye bir şeyin olmadığını sandıkta kazansak bile Tayyip ne yapar ne eder bunu bize vermez ortaklığını aştığımızı gördük. Bu seçimde seçime katılmayan CHP’li seçmenleri tekrar kazanmanın yolunu bulalım.

“DEĞİŞİMLE BERABER GÜZEL BİR DÖNÜŞÜM DE YAŞIYORUZ”

Seçim sürecinde sahada çalışan ve kendisine destek olan partililere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden yaşanmış kırgınlıklar, küskünlükler vardı ama bu dönemde herkes bunları unuttu. Kol kola girdi. Omuz omuza Eskişehir’de çok güzel bir mücadele verdi. Özellikle il başkanımızın değişim rüzgârıyla gençliği, ataklığı, genel merkezimizde yaşanan değişim rüzgarı hepimize sirayet etti diyorum. Gerçekten CHP daha önce hep eleştirildiği üzere bu sefer değişime karşı durmadı. Bu güzel değişimle beraber güzel bir dönüşüm de yaşıyoruz. Ben önümüzdeki dönemde hepimizin çok çalışacağına inanıyorum. Seçimlerde demiştik ya, kazanacağız, kazanacağız diye. Şimdi de diyoruz ki, çalışacağız, çalışacağız, çok çalışacağız diyorum.

“YAPILAN EN GÜNCEL ANKETLER, CHP’NİN OYUNUN YÜZDE 38’İN ÜZERİNE ÇIKTIĞINI GÖSTERİYOR”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar evet çok büyük bir başarı elde edildi. Yüzde 37’nin üzerinde bir oy oranıyla CHP bu memlekette 408 belediyenin sahibi oldu. En çok büyükşehir bizde. En çok il bizde. En çok ilçe bizde. Yalnızca belde belediyesi sayısı bizden daha farklı olarak diğer partilere dağıldı. Bizden evvelki bizden sonraki siyasi partinin 7 puan kadar önünde yerel seçimleri bitirdik. Bu şüphesiz büyük bir başarıdır. Ancak farkındaysanız biz bunu hiçbir zaman bir zafer olarak tanımlamadık. Çünkü zafer savaşta kazanılır. Oysa bu ülkenin içinde verilmiş bir mücadeleydi. Bize oy vermeyen yurttaşlarımızı da başımızın üzerinde tutmaya ve onları kazanmaya gayret edeceğiz dedik.

“DEĞİŞİM SÜRECİNE OY VERMEYEN HİÇBİR ARKADAŞIMIZI GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ”

Peki bu başarı nasıl elde edildi ve bu başarı nasıl sürdürülecek? Bunları analiz etmemiz gerekiyor. CHP’de bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Bunun seçimlere yansıdığını görüyoruz. Ama şunu ifade edelim ki, değişim sürecine oy vermeyen hiçbir arkadaşımızı da bir adım gibi geride bırakmak gibi bir lüksümüz yoktur. Biz CHP’liler hep beraber ileriye doğru yürümeye devam edeceğiz. Elbette sadece partimizi konsolide etmekle kalmayacağız. Beraberinde bize oy veren kitlenin de daha da artmasını sağlayacağız.

“BİZ MÜTEVAZİ VE KAPSAYICI DİLİMİZİ SEVGİ DOLU DİLİMİZİ TOPLUMLA BULUŞTURALIM”

AKP bugüne kadar dışlayıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı bir dil kullandı. CHP ne zaman bu dilin yerine kuşatıcı, kapsayıcı, sevgi dilini kullandıysa o seçimleri kazandı. 1 Haziran 2015 böyle bir seçimdi. 2019 böyle seçimlerdir. 2024 seçimleri böyle seçimler. Demek ki bağıra çağıra, öfkeyle siyaset yapmak belki bizi tatmin edebilir ama yurttaşın istediği bir şey değil. Bırakalım birileri ıstakoz yerken, 13 uçağıyla gezerken, 300 konvoyla cuma namazlarına giderken, Diyanet İşleri Başkanı gibi yedinci arabasını alırken biz mütevazi ve kapsayıcı dilimizi sevgi dolu dilimizi toplumla buluşturalım.

“CHP’NİN TEK BAŞINA ERKEN SEÇİM ALMA YETKİSİ YOK”

CHP erken seçim istiyor mu istemiyor mu tartışması almış başını gidiyor. Arkadaşlar erken seçim ancak TBMM’de alınacak bir kararla mümkündür. Bunu alabilmek için de karar yeter sayısı gereklidir. CHP’nin an itibariyle 126 milletvekili vardır. CHP’nin tek başına TBMM’de erken seçim kararı aldırma gücü yoktur. Ancak biz öyle bir politika izleyeceğiz ki, AKP’yi normalleşmeye doğru çekmeye çalışacağız. Ama bunun yanında da şunu deşifre edeceğiz: Biz o masaya emeklinin gündemini, memleketin gündemini, açlığı, yoksulluğu götüreceğiz. Onlar anayasa değişikliğini getirecekler. Neymiş 50 artı bir bizi boğuyor. 40 artı bir olsun. Ya sen bu gündemle dolanmaya devam et. Senin gündemin ıstakoz olabilir. Ama bizim gündemimiz halkın sorunları olmaya devam edecek. Vatandaşa da bunu göstereceğiz. Ne zamana kadar? En son bu memlekette bir seçim yapmanın zorunlu olduğu zamana kadar. O zaman biz bir kere daha dostlukla, dayanışmayla, türküler söyleyerek o sandığın başına gideceğiz ve iki şeyden emin olacağız: Birisi, kurucularımızdır. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu memleketin kurtarılmasında emek harcayan, can veren isimsiz kahramanlar. Bir diğer taraftan da çocuklarımız, geleceğimiz. Bu memlekette artık eşitsizlikler ve adaletsizlikler nedeniyle gelecek göremeyen çocuklar. Onları yeniden bu topraklar bağlamak bizim temel görevimiz. Bunları yapacağız. Bu kadroların yeniden cumhuriyeti kuran, inşa eden, ilke ve devrimleri yaşatır kılan kadrolar olacağından eminim.”

Anka Haber Ajansı