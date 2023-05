Gülizar Biçer Karaca: "Yalanla, İftirayla Milletin Oyunu Çalanlara Bir Yanıt Vermemiz Gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "14 Mayıs'ta her iki aday da yüzde 50 artı 1'i almadı. Ama bir şey oldu. AK Parti, 2002 yılındaki oy oranına geri düştü. Yani Kasım 2002'den bizim artık hep birlikte Ekim 2002'ye gönderip, onları tekrar siyasetin, siyasi tarihin çöplüğüne göndermemiz gerekiyor. Çünkü bizim, bir yüzükle gelip Karun kadar zengin olanlara bir yanıt vermemiz gerekiyor. Bizim, yalanla iftirayla milletin oyunu çalanlara bir yanıt vermemiz gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Sarayköy’de CHP İlçe Başkanı Salih Konya ve İlçe Örgütü tarafından organize edilen Millet Buluşması'na Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Millet İttifakı'nın bileşenleri de katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, vatandaşlara şöyle seslendi:

"14 Mayıs'ta her iki aday da yüzde 50 artı 1'i almadı. Ama bir şey oldu. AK Parti, 2002 yılındaki oy oranına geri düştü. Yani Kasım 2002'den bizim artık hep birlikte Ekim 2002'ye gönderip, onları tekrar siyasetin, siyasi tarihin çöplüğüne göndermemiz gerekiyor. Çünkü bizim, bir yüzükle gelip Karun kadar zengin olanlara bir yanıt vermemiz gerekiyor. Bizim, yalanla iftirayla milletin oyunu çalanlara bir yanıt vermemiz gerekiyor. 14 Mayıs öncesinde bir video dolaştırdılar, sahte bir video. Ne oldu biliyor musunuz? Bugün, o videonun sahte olduğu mahkeme kararıyla tescillendi ve erişim engeli getirildi. Montaj olduğu, sahte olduğu, yalan olduğu tescillendi. Biz de işte bu sahte ve yalanlara prim vermeyen, her şeye, her türlü iftiraya, her yolu deneyenlere rağmen biz buradayız. Cumhuriyet'in Kuvay-ı Milliye ruhunu yüreğinde hisseden Sarayköylüler olarak gerekeni yapıyoruz."

Anka Haber Ajansı