Gürer: 2024 Yılında Et İthalatı Artacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Komisyonda konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılında Türkiye’nin ithalatçı konumunun devam edeceğini dile getirerek, “Kırmızı et üretimi miktarında da 2023 yılında gerçekleşme 1 milyon 825 bin ton, 2024 yılında ise 1 milyon 727 bin ton olarak ifade ediliyor. 2026’da da 1 milyon 788 bin ton. Bu durumda et üretiminde de açık oluşuyor. Demek ki canlı hayvan ithalatı ile yurt dışından et ithalatı da artacak. Önemli olan ülkemizde bu açığın oluşmadan, planlama ile bu sorunların aşılması” dedi.

