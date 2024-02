Hakan Fidan: "İsrail'in Hak Ettiği Cezaya Çarptırılmasının Mücadelesini Vermeye Devam Edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Bakanlık'ta yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yılın ardından Mısır'a yaptığı ziyarete ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret tarihi bir ziyaretti. Gerçekten iki ülke arasında hem ikili ilişkilerin hem bölgesel ilişkilerin niteliğini derinden olumlu yönde etkileyen bir ziyaret oldu" dedi. Fida ayrıca, "Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin bir an önce dur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Bakanlık'ta yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yılın ardından Mısır'a yaptığı ziyarete ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret tarihi bir ziyaretti. Gerçekten iki ülke arasında hem ikili ilişkilerin hem bölgesel ilişkilerin niteliğini derinden olumlu yönde etkileyen bir ziyaret oldu" dedi. Fida ayrıca, "Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin bir an önce durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanında lekelenmekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya bir an önce çarptırılmasının mücadelesini vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bugün Bakanlık'ta bir araya geldi. Heyetlerarası görüşmenin ardından ikili görüşmeye geçildi. Ardından iki Bakan ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"SON 15 YILDIR GÜRCİSTAN'IN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞIYIZ"

"Gürcistan bizim açımızdan çok özel bir yeri olan bir komşu ülke, komşumuz, stratejik ortağımız. Coğrafi konumuyla enerji ve ulaştırma projeleriyle önemli bir paydaşımız. Siyasi ilişkilerimiz ikili düzeyde mükemmel seyrediyor. Ülkelerimiz arasında tarihi, insani ve kültürel bağlara dayanan özellikle siyasi ve ekonomik alanlarda güçlü ilişkiler bulunmakta. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketinde yardım gönderen ilk ülkelerden birisi Gürcistan idi.

Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin müteakip toplantısının hazırlıklarını ele alma imkânımız oldu. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin mevcut durumu memnuniyet verici düzeyde. Son 15 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıyız. Daha önce belirlenen 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine geçen yıl itibarıyla ulaşmıştık. Yeni hedef 5 milyar dolar.

Karma Ekonomik Konseyin bir sonraki toplantısının en kısa sürede yapılması konusundaki talebimizi kendilerine ilettik.

Ahıska Türkleri'nin yaşadığı sürgünün 80'ninci yıl dönümü. Değerli mevkidaşımla birlikte, düzenlemek istediğimiz anma etkinliklerini ele alma imkanımız oldu. Ahıskalı soydaşlarımıızn Gürcistan'daki vatanlarına geri dönüşleri konusunda kendilerinden beklediğimiz desteği bir kez daha yineledik.

"SORUNLARIN GÜRCİSTAN'IN ULUSLARARASI TANINMIŞ SINIRLARI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜMÜNÜ SAVUNUYORUZ"

Sayın Bakan ile Gürcistan'ın Abazya ve Güney Osetya bölgelerindeki gelişmeleri de değerlendirdik. Bu bölgelerdeki sorunların Gürcistan'ın egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası tanınmış sınırları çerçevesinde çözümünü savunuyoruz. Bu konudaki kararlı tutumuzu bir kez daha teyit ettik.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci meselesini konuştuk. Buradaki pozisyonlarımızı tekrar birbirimizle paylaştık. Bölgenin bir an önce istikrara kavuşması konusundaki arzumuzu ve yapıcı pozisyonumuzu yineledik.

Karadeniz güvenliğinin iki ülke için sadece bir işbirliği alanı değil aynı zamanda ülkelerimiz için yaşamsal bir çıkar alanı olduğu görüşünü teyit ettik.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi karşılıklı olarak bir kez daha vurguladık. Bu savaşın uluslararası hukuk temelinde adil bir barışla sona ermesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunduk."

DARCHIASHVILI: "TÜRKİYE GÜRCİSTAN'IN EN BÜYÜK TİCARET PARTNERİ OLARAK YERİNİ KORUYOR"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ise şunları kaydetti:

"Bugün iki ülke arasındaki güncel ve hareketli gündemin son derece önemli konularıyla ilgili değerli mevkidaşımla fikir alışverişinde bulunarak gelecekteki iş birliğimizin derinleştirilmesi için somut adımları ele aldık. İki ülke arasındaki üst düzey temasların öneminin altını çizerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan'a ve Gürcistan Başbakanı'nın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmeleri için çalışmaları sürdüreceğimiz konusunda mutabık kaldık.

Görüşmemizde değerli mevkidaşımın Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü teyit ettiği Türkiye'nin kararlı tutumunu ve desteğini tekrardan dile getirdi. Bu tutumlarından dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Gürcistan'ın dış politika önceliklerini desteklediğiniz için tekrardan teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Gürcistan'ın en büyük ticaret partneri olarak yerini korumakta olup ülkeler arası potansiyeli fazla şekilde kullanılabilmesi için ilgili kurumlarımız arasındaki gerekli çalışmalar yoğun olarak devam edecektir. Bunun yanında kültür, eğitim ve halklar arası bağların güçlendirilmesi için imkânlarımıız ele aldık."

FİDAN: "TARİHİ BİR ZİYARETTİ"

Ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularına geçildi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti ve Gazze'deki mevcut duruma ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Dün Cumhurbaşkanımızın Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret tarihi bir ziyaretti. Gerçekten iki ülke arasında hem ikili ilişkilerin hem bölgesel ilişkilerin niteliğini derinden olumlu yönde etkileyen bir ziyaret oldu. İki ülke arasındaki ilişkilerin başında ekonomik ilişkiler gelmekte; bölgesel ilişkiler ön plana çıkmakta, savunma sanayiindeki ilişkiler ön plana çıkmakta. Bu konuda her türlü adımı beraber atma, yoğun bir şekilde çalışmak konusunda her iki lider de kararlılıklarını ve iradelerini ortaya koydular. Özellikle geçtiğimiz yıllarda ihmal edilen ikili ilişkilerdeki alanlardaki açıkların bir an önce kapatılması konusunda iki lider tarafından büyük bir irade ortaya kondu. Bu olumlu iradenin bölgeye ve bölge istikrarına son derece ciddi katkılarının olacağını öngörüyoruz şimdiden.

"MISIR İLE LİBYA KONUSUNDA YAKINDAN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Libya konusunda yakından çalışmamız gerekiyor. İki lider bu konuda da mutabık kaldılar. Öteden beri zaten Mısır'ın hem diplomasi hem istihbari kurumlarıyla karşılıklı bu konuda görüş alışverişlerimiz oluyordu ama Libya'ya daha fazla nasıl olumlu katkı verebiliriz bu konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Diğer bir konu da özellikle Afrika'da çatışmaların önlenmesi konusunda genel bir mutabakat var.

Son günlerde 2 milyona yakın Filistinli'nin Gazze'nin güneyinde Refah bölgesine sıkıştırılmasıyla çok yeni ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dram seviyesine, trajedi seviyesine ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanımız Mısır ziyaretinden bir gün önce Dubai'deydi. Bölge liderleriyle görüşme imkânı oldu. Daha sonra Mısır'da da bu konu gündeme geldi. Gazze'ye ilişkin özellikle Refah bölgesinde sürdürülen baskının ve katliamın bir an önce daha kötü boyutlara ulaşmaması için, durdurulması konusunda neler yapılabilir, liderler ile onu görüşme imkânı oldu sayın Cumhurbaşkanımızın. Refah bölgesi ağırlıklı olarak havadan bombalanmakta. Bölgeye yapılacak bir karadan müdahalenin daha fazla sivil katliamına ve kaybına yol açacağı konusunda uluslararası camia tek ses olmuş durumda. Bütün ülkeler, bütün siyasi liderler teker teker beyanatlarda bulunuyorlar ve İsrail'e uyarı veriyorlar. Özellikle Refah bölgesine bir saldırı olmaması, artık dayanacak hiçbir gücü kalmamış aç ve sefil durumda olan sivil nüfusun daha fazla katliama maruz bırakılmaması konusunda çok ciddi uyarılar var. İsrail'in bir an önce bu uyarıları ciddiye almasını bekliyoruz. Özellikle Uluslararası Adalet Divanı'nın almış olduğu ihtiyati tedbir kararının bir an önce uygulanması bu konuda elzemdir diye düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız ayrıca Gazze'ye ilişkin devam eden ateşkes görüşmeleriyle ilgili de bilgi aldılar.

"İSRAİL'İN SADECE İNSANLIK VİCDANINDA LEKENMEKLE KALMAYIP HAK ETTİĞİ CEZAYA ÇARPTIRILMASININ MÜCADELESİNİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki iki hafta içerisinde çok yoğun bir şekilde Türkiye olarak ve diğer benzer düşüncede olduğumuz dost ülkelerle beraber yoğun bir diplomasi faaliyeti içinde olmaya devam edeceğiz. Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin bir an önce durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanında lekelenmekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya bir an önce çarptırılmasının mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı