İlhami Özcan Aygun: "Enkaz Altından Çıkarılan Kayısıları Chp'li Büyükşehir Belediyeleri Alacak"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla başlatılan kampanyayla enkaz altından çıkarılan kayısıların CHP’li büyükşehir belediyeleri tarafından satın alınacağını söyledi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da “Deprem çok vurmuş ama şimdi de ekonomik olarak sıkıntı içerisindeler. Çünkü enkazlar altında kalan kayısı var. Çok değerli bir ürün” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin Topraktepe Mahallesi’nde kuru kayısıları enkaz altında kalan üreticilerle bir araya geldi. Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“ÇOK DEĞERLİ BİR ÜRÜN”

“Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin Topraktepe mahallesindeyiz. Çok büyük bir enkaz var. Deprem çok vurmuş ama şimdi de ekonomik olarak sıkıntı içerisindeler. Çünkü enkazlar altında kalan kayısı var. Çok değerli bir ürün…”

“DEVLETİMİZİN O KADAR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ VAR”

Depremzede kayısı üreticisi de şunları kaydetti:

“Bizim geçim kaynağımız kayısı. Başka bir geçim kaynağımız yok. Tek tük hayvan var onlar da öldüler zaten. Bir bu kayısı elimizde kaldı. Hayatımızı tehlikeye atarak kayısıyı enkazın altından çıkartıyoruz. Çıkarttığımız da elimizde, satamıyoruz. Enkaz altında 150-160 ton kayısı var sadece Topraktepe Mahallesi’nde. Kendimizi tehlikeye atarak, üstümüze her an yıkılabilir. Çıkartıyoruz, buraya koyuyoruz. Elimizde kaldı, yağmur yağsa kurtaramayacağız, çürür gider. Bunun bir an önce elimizden alınması devlet tarafından ya da belediyeler tarafından kim alıyorsa, alsınlar ki mağduriyetimiz bir nebze giderilsin. Allah sizden razı olsun. Allah CHP’den de razı olsun sizden de razı olsun. Devletimizin o kadar Toprak Mahsulleri Ofisi var, tarımla ilgili o kadar kuruluşları var.”

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de “Genel başkanımızın talimatıyla CHP’li büyük şehir belediyelerimiz bir kampanya başlattı. Her enkazın altında bir ton kayısınızı bizim büyükşehir belediyelerimiz alacak, bedeli de 110 TL” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı