İmamoğlu: Arkamda Kabine Yok, 16 Milyon İstanbullu Var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP’nin Zeytinburnu, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan ve Fatih belediye başkan adaylarıyla seçim turu yaptı. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında geçen turda, seçim otobüsünün önünü kesen yurttaşlara kısa konuşmalar yaptı. İmamoğlu, Eyüpsultan Rami’deki konuşmasında, “Ekrem İmamoğlu kardeşiniz, arkadaşınız, evladınız bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet etti; bundan sonra yine eşit hizmet etmeye devam edecek. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında kabine yok, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 16 milyon İstanbullu var. Ekrem İmamoğlu'na talimat veren yok. Ekrem İmamoğlu’na talimat veren, fikrini söyleyen 16 milyon İstanbullu var. İstanbullu ne derse, İstanbul'u ne isterse onu yapar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, CHP’nin 5 ilçe belediye başkan adayı ile ilçe turları yaptı. Zeytinburnu’nda Onur Soytürk, Esenler’de Hasan Dalkıran, Beyoğlu’nda İnan Güney, Eyüpsultan’da Mithat Bülent Özmen ve Fatih’te Mahir Polat ile birlikte vatandaşları selamlayan İmamoğlu, yurttaşların ilgi odağı oldu. Bazı noktalarda seçim otobüsünün önünü kesen coşkulu vatandaşlara kısa konuşmalar yapan İmamoğlu, turunun Esenler ve Beyoğlu bölümüne denk gelen cuma namazını, Bayrampaşa Kocatepe Cami’nde kıldı.

VATANDAŞTAN İMAMOĞLU’NA: “HER NAMAZDA DUA EDİYORUM SANA”

Tur sırasında vatandaşlar ile İmamoğlu arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Fotoğraf çekilmesi için torununu İmamoğlu’nun kucağına veren bir kadın vatandaş, “O kadar güzel insansınız ki, ailemizden biri gibisiniz. İnşallah uğurlu gelecek size” dedi. İmamoğlu vatandaşa, “Ne mutlu bana. Sağ olun” yanıtını verdi. Başka bir vatandaş da İmamoğlu’na desteğini, “Abim seni tebrik ederim. Hem de niye biliyor musun? İki kere seçim kazanıp, iki kere saydırdığın için. Allah nasip ederse, inşallah bir daha kazanacaksın. Bir daha saydıracağız” sözleriyle gösterdi. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıtı, “Teşekkür ederim. Sağ olun” oldu. İmamoğlu, “10 yıldır, 5 yıldır seni görmeyi hayal ediyorum. Hep böyle halkın içinde ol. Senin için can feda” diyen bir vatandaşı da “Allah razı olsun. Her zaman” şeklinde yanıtladı. Yaş almış bir kadın vatandaş ise, “Yavrum kazanacaksın, kazanacaksın. Her namazda dua ediyorum sana. Allah’ım, Allah’ım… Kurban olurum sana. Senin resmin bizim mahallede asılı” sözleriyle İmamoğlu’na sevgisini gösterdi. İmamoğlu vatandaşa, “Sağ ol anacağım. Öpüyorum seni” yanıtını verdi.

“OYLARI BÖLMEYE ASLA GEREK YOK”

İmamoğlu’nun Eyüpsultan turu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle halk buluşmasına dönüştü. Rami’de ve ilçe merkezinde ayrı ayrı yolu kesilen İmamoğlu, buralarda yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi:

“Bugün Eyüpsultan'da vatandaşı selamlayalım istedik ama Rami'de siz, bizim önümüzü kestiniz. Sizleri burada görmek, elbette büyük bir moral, büyük bir motivasyon. Şu an itibariyle şunu söyleyeyim: Ekrem İmamoğlu kardeşiniz, arkadaşınız, evladınız bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet etti; bundan sonra yine eşit hizmet etmeye devam edecek. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında kabine yok, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 16 milyon İstanbullu var. Ekrem İmamoğlu'na talimat veren yok. Ekrem İmamoğlu’na talimat veren, fikrini söyleyen 16 milyon İstanbullu var. İstanbullu ne derse, İstanbul'u ne isterse onu yapar. Aynı şekilde değerli başkan adayımız, değerli dostum Bülent Özmen, devlet adamı kimliğini en iyi taşıyacak insanlardan birisi, Eyüpsultanlı. Eyüpsultan'a hizmet vermeye, sizlerle birlikte hazır. Sizlerle birlikte başaracak, hep birlikte. Oyları bölmeye asla gerek yok. Merkez tek. İstanbul'da oylar İmamoğlu'na, Eyüpsultan’da oylar Bülent Özmen'e.

“BİR AVUÇ İNSAN DEĞİL, KOCAMAN İSTANBULLULAR SEÇİMİ KAZANACAK”

Sandıklara sahip çıkacak mıyız? Pazar günü, hep birlikte sandıklarda oy kullandıktan sonra -hava çok güzel- Ramazan ayı; otururuz, vakit geçiririz sandıklardaki oylar belli olana kadar. Komşu komşunun sofrasını kurar, iftarı beraber açarız. İftardan sonra sonuçlar belli olur. Sonuçlar belli olduktan sonra, Allah'ın izniyle güzel güzel evlerimize gideriz. Çünkü bu seçimin sonucu, bize bir de şunu gösterecek: Bu seçimde yine bir avuç insan değil, kocaman İstanbullular seçimi kazanacak hep birlikte. Öyle güzel güneş açtı ki bugün, Yaradan, gönlümüze göre verdi. Belli ki herkes ceketi çıkarıp, kolları sıvayıp, oy kullanmayı öyle geliyor, öyle değil mi? Sevgili hemşehrilerim; Allah, bizi size mahcup etmesin. Bu milletin her evladını çok seviyorum. Bu milletin her ferdini çok seviyorum. 16 milyonu çok seviyorum. Bu şehrin pırlanta gibi çocuklarına, gençlerine, hanımefendilerine, beyefendilerine, emeklilerine, işçilerine kendimi çok sorumlu görüyorum.

"KALBİMİZİ KIRMAKTAN İMTİNA ETMEYENLERİ ALLAH'A HAVALE ETTİK”

Çok çalışacağız, başaracağız. İstanbul'a çok güzel günler yaşatacağız. Çok emek verdik. Hep birlikte çalıştık. Kalp kırmadan, sadece işimizi yapmaya gayret ettik. Bizim kalbimizi kırmaktan imtina etmeyenleri, gerektiğinde duymadık, gerektiğinde Allah'a havale ettik. Aynı şekilde, ‘Allah onlara yardımcı olsun’ dedik. Başka bir şey demedik. En zor zamanda vatandaşımızın yanında olduk. Daha fazla yanında olacağız. Milletin hakkını, kimseye yedirmeyeceğiz. Milletin hakkını millete, yani sizin paranızı size dağıtacağız.”

Anka Haber Ajansı