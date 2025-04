İmamoğlu İçin Adalet Yürüyüşü Başlatan Chp’li Gençler, Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesine Ulaştı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Silivri’de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için adalet yürüyüşü başlatan CHP Kayseri Gençlik Kolları üyesi gençler, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde ulaştı. Kayseri’den başlatılan ve dört gün sürmesi planlanan yürüyüş, CHP lideri Özgür Özel’in de katılacağı ‘Çiftçi Mitingi’nin yapılacağı meydanda sona erecek.

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda dün öğle saatlerinde yapılan basın açıklamasının ardından başladı. Dört gün sürecek yürüyüş boyunca yaklaşık 180 kilometrelik yol kat ederek, Yozgat’a ulaşılması planlayan gençler, dün geceyi Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesinde geçirdi.

Günün ilk ışıklarıyla yola çıkan 10 gençten ikisi sakatlanınca tekrar Kayseri’ye gönderildi. Yola 8 kişi olarak devam eden gençler, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine ulaştı. Boğazlıyan’da CHP’liler tarafından karşılanan gençler, parti binasında bir süre dinlendi. CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Levent Özer, gençlerle birlikte yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Gençlerimiz bugün itibariyle Boğazlıyan’dalar. Boğazlıyan’da misafirimiz. Gençlik yürüyüşü her ne kadar ‘Ekrem İmamoğlu'na özgürlük’ temasında olsa da bu aslında ülkede giden her yanlışa bir tepki yürüyüşüdür. Emekliye, asgari ücretliye, mazotunu dolduramayan çiftçiye, haksız tutuklamalara bir baş kaldırıdır. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı bir yürüyüştür. Yozgat'ın ayağa kalkmasına destek verme yürümüştür. Aynı şekilde herkesi bu tip demokratik eylemlere davet ediyoruz. Bunlar gayet demokratik haklarımız. Çünkü bizim hocalarımız şöyle öğretti bize: hak arama da sokaklar meşru zemindir. Hak aramak için sokaklara çıkmak lazım, meydanlara inmek lazım. Güç sahipleri, iktidar sahipleri şunu bilecekler, yüzüne tokat vurunca öteki yüzünü çeviren iktidar bulamayacaklar. Artı her yapılan yanlışa, her hukuksuzluğa, her yapılan adaletsizliğe karşı her zaman tepkimizi göstereceğiz. Ülkemiz sahipsiz değildir, bu ülkemizin gençleri vardır, Atatürk’ün gençleri vardır, hepsine teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel olacak."

“Ülkenin gençleri ayağa kalktı”

CHP Kayseri Gençlik Kolları İl Başkanı Doğancan Güneş, "Bu yürüyüşle artık ülkenin gençleri ayağa kalktı, korkmuyoruz, susmuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de zamanında şöyle bir söz söylemişti, yargıyı sopa gibi kullanırsanız o sopa bir gün kırılır. O sopa bugün kırıldı, artık biz ülkenin gençleri ayağa kalktı. Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu kumpas, onun için gençlik olarak bir başkaldırı yaptık. Biz bunu Kayseri'den yürüttük. Bundan sonraki süreçte de her zaman sokaklarda ve meydanlarda olacağız. Korkmuyoruz, susmuyoruz" dedi.

“İnsanların bize olumlu yaklaşımları bizi motive etti”

Yürüyüş esnasında insanların kendilerine olumlu tepkiler verdiğini aktaran CHP Kayseri Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir de "Dün öğlen civarı Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan başlattığımız Ekrem İmamoğlu’na Adalet yürüyüşünde bugün Boğazlıyan'a gelmiş bulunmaktayız. Yolda gördüğümüz tepkiler, insanların bize olumlu yaklaşımları bizi motive etti. Bundan sonra susmayacağız, hakkımızı, hak, hukuk, adalet dediğimiz yolda, hakkımızı arayarak devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu’nu, Cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençler, bugünü Boğazlıyan ilçesinde geçirip, sabah tekrar yola çıkacak. Önce Sarıkaya, ardından Sorgun ilçesinden geçerek, cumartesi günü Yozgat il merkezinde öğle saatlerinde, miting öncesinde düzenlenecek gençlik yürüyüşüne katılacak.

Anka Haber Ajansı