İmamoğlu: "Sayın Genel Başkanımızın Destek Vermesi Ve 'Adayımızdır' Demesi Sevindiricidir"

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu adayımızdır" sözlerine ilişkin, "Bu yolculukta varım demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki Sayın Genel Başkanımızın bir destek vermesi ve adayımızdır demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı’da bulunan İETT’ye ait garajda, "Elektrikli Otobüsler Dönüşüm Projesi"nin hayata geçirilmesi dolayısıyla düzenlenen törenine katıldı. Törenin ardından elektrikli otobüsle deneme sürüşü yapan İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu adayımızdır" sözleri ve gündeme dair diğer sorularını yanıtladı.

“GENEL BAŞKANIMIZIN DESTEK VERMESİ VE ADAYIMIZDIR DEMESİ SEVİNDİRİCİDİR”

İmamoğlu’na yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

- Bir adaylık tartışması var malum hala gündemde. Siz "Yoldayım" demiştiniz yaklaşık üç hafta önce. Dolayısıyla genel merkezden de bir yanıt, bir tepki bekleniyordu. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu elbette adayımız dedi. Üzerine neler ekleyeceksiniz? Resmen yerel seçim startı verilmiş mi oldu İstanbul'da?

İmamoğlu: Tersten başlayayım. Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın aslında seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz bir seçim bittiği an itibariyle başlar, bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor hiç hız kesmedik. Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yolculuğunda yola çıkıyorum. Bu yolculukta varım demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben tabi bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabi ki Sayın Genel Başkanımızın bir destek vermesi ve adayımızdır demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabi ki partimizin kurulların alacağı netleşecek kararların verileceği makamlardır. Bunların başında genel başkanımızın kanaatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra hani tamamen resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Hayırlısı olsun. Zaten dediğim gibi ilk seçimden itibaren hiç gaz kesmeden bu yerel mücadeleyi sürdürüyoruz.

“GENEL BAŞKANLA DİYALOĞUMU HİÇ KESMEDİM”

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programlarından haberdar edilmediğiniz, davet edilmediğiniz, hatta bu konuyla ilgili sizin Kılıçdaroğlu’nu aradığınız ve nedenini sorduğunuz söyleniyor. Böyle bir telefon görüşmesi gerçekleşti mi? İstanbul programlarına davet edilmediniz mi?

İmamoğlu: Bu sorunun muhatabı değilim, hani bu konuşmaların daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyanın dışında ilave bir beyanın bugün olmayacak.

- Genel Başkanla görüştünüz mü telefonda konuya ilişkin?

İmamoğlu: Tabii görüşüyorum, her zaman görüşüyorum. Hangi konuda kafamda bir soru işareti var ise ya da öğrenmesini istediğim bir husus var ise Sayın Genel Başkanımızla 28 Mayıs itibariyle 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim.

“SAYIN AKŞENER’İN KAPILARI KAPATTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

- "Yola çıkıyorum" açıklamanızın öncesinde veya sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir görüşmeniz oldu mu?

İmamoğlu: Sayın Akşener ile seçimden sonra farklı konularda birkaç kez telefonla görüştük. Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz ya da bir diyaloğumuz başlamadı. Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir. Tabii ki kendileriyle de sohbet etmek, diyalog kurmak daha önce olduğu gibi isterim.

- İttifaka dair kapıyı kapatmış gibi görünüyor Akşener ama bunun üzerine bir görüşme mümkün müdür? Önümüzdeki süreç ve ittifaklara yönelik fikirlerinizde herhangi bir değişim var mı?

İmamoğlu: Sayın Akşener'in ben açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben Türkiye'nin ülkemizin geleceğine dair hele hele İstanbul'un geleceğine dair ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir bunu herkes biliyor. Bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Ben az önce sizin ifade ettiğiniz gibi kapalıları kapıları kapattığı düşüncenize de katılmıyorum.

Anka Haber Ajansı