İmamoğlu Ve Karabat'tan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Özer’e Tebrik Ziyareti

(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, “Geçmişte var olan çok büyük yanlışlar var. Son 20 yıl öncesine döndüğümüzde, özellikle o günden bugüne baktığımızda, çok irdelenmesi gereken hata var. Ders çıkartılması gereken çok büyük yanlışlar var. Ama olan oldu. Şimdi bunu düzeltmek bizim üzerimize vazife. Başaracağımızdan da şüphemiz yok” dedi. Özer de "Esenyurt'ta 101 ülkeden insan var. 101 dil konuşuluyor. Adeta küçük bir Birleşmiş Milletler gibi. Biz de o nedenle burayı bir barış ve kardeşlik şehri haline getirmeyi hedefledik" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 31 Mart seçimlerinde AKP'li rakibi Hamit Öncü'ye 36 bin oy fark atarak kazanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e tebrik ziyaretinde bulundu.

“GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZ ESENYURT’UN ÜZERİNDE OLACAK”

Esenyurt’un seçimden önce de sonra da en çok merak ettiği ilçelerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Esenyurt, her zaman gözümüzün, elimizin bu güzel ilçemizin üzerinde olduğu bir ilçe olacak. Hem nüfusuyla hem çok yönlü problemleriyle zaten buna mecburuz. Bu bir mecburiyet. Ama bir de hassasiyet tarafı var. Birincisi; ben bu bölgenin insanıyım. Burada yaşanan, olan, biten her hususu, uzun yıllardır şahitliğiyle beraber İstanbul'da oldum. Bu bakımdan bu coğrafyada, iş birliğimizin çok üzerinde, beklenmeyen başarılar elde edebileceğimizi umuyorum. Burada yüksek bir iş birliğini, yüksek bir biçimde halkın katılımını sağlamak, onlara bu süreci birlikte ayağa kalkabileceğini hissettirmek, her birisinin birer Esenyurtlu olarak hissetmelerini sağlamak ama onların aynı zamanda mutluluklarını ve memnuniyetlerini büyütmek hepimizin boynunun borcu” dedi.

“BAŞARABİLECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUM”

Dayanışmacı ve icraatçı belediyeciliği Esenyurt’ta var etme amacında olduklarının altını çizen İmamoğlu, “İhtiyaçlarını biliyoruz, insanlarını tanıyoruz. Hemşehrilerimizin ne talep edebileceğini de az çok biliyoruz. Şimdi bunu sizin hem yerel yönetim deneyiminizle hem aynı zamanda ben eğitimci ve öğretici tarafınızla önemsiyorum. Çünkü burası, akıl ve bilimin ışığında ancak başarıya erişebilir. Bu bağlamda Esenyurt'ta ortaya koyacağınız liderlik, aynı zamanda kıymetli yol arkadaşlarımızın çok yoğun mesaisi, başta meclis üyeleri, çalışanları ama özellikle siyasi yol arkadaşlarımız, ki Genel Başkan Yardımcımızın da bugün burada olması vesilesiyle üstün bir siyasi sahiplenmenin de bir seferberlik duygusuyla size yardımcı olmanın, size her daim destek olmanın bilinciyle hareket edilmesinin de katkılarıyla bütün bu düşündüklerimizi ben başarabileceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“GEÇMİŞTE VAR OLAN ÇOK BÜYÜK YANLIŞLAR VAR”

“Geçmişte var olan çok büyük yanlışlar var” diyen İmamoğlu, “Son 20 yıl öncesine döndüğümüzde, özellikle o günden bugüne baktığımızda, çok irdelenmesi gereken hata var. Ders çıkartılması gereken çok büyük yanlışlar var. Esenyurt özelinde değil, bütün Türkiye yerel yöneticilik özelinde, hani ‘Sakın bunu yapmayın’ diyeceğimiz çok örnek çıkartabiliriz. Ama olan oldu. Şimdi bunu düzeltmek bizim üzerimize vazife. Yapacak bir şey yok. Başaracağımızdan da şüphemiz yok. Hepimize, hepinize başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZER: “ESENYURT’TA 101 ÜLKEDEN İNSAN VAR, 101 DİL KONUŞULUYOR”

Esenyurt Belediye Başkanı Özer de Karabat ve İmamoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Esenyurt ‘en’lerin şehri. En kalabalık şehir. En güzel yanlarımız da var ama en negatif yanlarımız da var. Biz inanıyoruz ki; o negatifleri sizin önderliğinizde, yapacağımız iş birliğiyle Esenyurt’umuzu önümüzdeki 5 yıl içerisinde, Türkiye'nin en huzurlu, yaşanabilir, 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getireceğiz. Biraz sonra size sunacağım yansıda da birtakım meseleleri görüşeceğiz. Zaten siz de buraya yabancı değilsiniz. 5 yıl Beylikdüzü’nde belediye başkanlığı yaptınız. Burası komşu ilçe. Çok kısa sürede, çok büyük göç almış, resmi olarak 1 milyon, gayri resmi olarak 1 milyon 600 bin civarında nüfusu olan, Türkiye'de en çok yoksunluğun olduğu, yoksulların da açlık sınırında bulunduğu bir şehir. Öte tarafta en çok gencin olduğu bir ilçemiz. 240 bin gencimiz var 25 yaş ve altında. Bu sanırım illerde bile olmayan bir durum. Türkiye'nin 81 ilinden göç var. 101 ülkeden insan var. 101 dil konuşuluyor. Adeta küçük bir Birleşmiş Milletler gibi. Biz de o nedenle burayı bir barış ve kardeşlik şehri haline getirmeyi hedefledik. Bu bizim en büyük idealimiz. Aynı zamanda CHP’nin de ideallerinden biri. Ayrıca bu barış ve kardeşliğin ihya edildiği yerde gönençli, huzurlu, refah içinde yaşayan, belediye sorunları çözülmüş bir şehir de yaratmamız lazım. Bu konuda en büyük destekçimizin siz olacağını düşünüyoruz. Sizin liderliğinizde bu işi başaracağımızı düşünüyoruz. Sizin İstanbul için, Türkiye için büyük bir şans olduğunuzu burada ifade etmek istiyorum özellikle. Sizinle yol arkadaşı olmaktan, birlikte çalışmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.”

Konuşmaların ardından Karabat, İmamoğlu ve Özer, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Esenyurt’un sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Anka Haber Ajansı