İmamoğlu’ndan Edirnelilere Mesaj: "Güçlü, Mutlu Ve Başarılı Günlerde Birlikte Olacağız"

(EDİRNE) - Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Edirnelilere özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı gönderdi. İmamoğlu mesajında, "Güçlü, mutlu ve başarılı günlerde birlikte olacağız. Çocukları öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

İmamoğlu’nu ziyaret eden Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun mesajını paylaştı. İmamoğlu, güçlü, mutlu ve başarılı günlerde birliktelik olma mesajı verdi.

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Egemenlik Haftası’nda, çok coşkulu kutlanacağından emin olduğum Edirne’ye ve kıymetli hemşehrilerime selam, saygı iletiyorum. Güçlü, mutlu ve başarılı günlerde birlikte olacağız. Çocukları öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun, bütün insanlarımızın içi neşe dolsun.”

“Her şey çok güzel olacak”

Başkan Akın ise şunları kaydetti:

“Bugün, milletimizin umudu Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Bizi her zamanki kararlılığıyla, inancıyla ve ülkemize duyduğu sevgiyle karşıladı. Kendisiyle yaptığımız görüşmede Edirne halkına özel bir selam gönderdi. 23 Nisan’da minik yürekler bayram sevincini doyasıya yaşasın diye, bu ülkenin çocukları karanlık nedir bilmesin diye, her birimiz bu mücadeleye yürekten sarılacağız. Her şey çok güzel olacak.”

Anka Haber Ajansı