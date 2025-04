İstanbul'da Deprem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin Tüm Birimleri Şu An Teyakkuz Halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TRT 47’inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde İstanbul’da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'A'FAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TRT 47’inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Erdoğan, İstanbul’da meydana gelen depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''’Kıymetli misafirler kısa bir süre önce İstanbul’da ve Marmara bölgemizde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum.

AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul valimizden en güncel bilgileri aldım.

Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.

TRT’miz her gün sorumlu yayın ve habercilik anlayışıyla başarılarına her gün bir yenisini eklerken diğer yandan işte böylesine güzel ve anlamlı etkinliklerle kalplerimizi buluşturmaya devam ediyor. 1979’dan bu yana her sene düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği TRT’mizin yüz akı işlerinden bir diğerini teşkil ediyor. Bugüne kadar 120 farklı ülkeden 30 binden fazla çocuğu bu etkinlik kapsamında ülkemizde ağırladık...

(Kültürel farklılıklar olsa da) Hepimiz Hz. Adem ile Hz. Havva’nın çocuklarıyız. Siz çocuklar; kardeşliği ne kadar yüceltirseniz, unutmayınız, dünyamız o derece yaşanılır hale gelecektir...''

Anka Haber Ajansı