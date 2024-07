İzmir Büyükşehir Belediyesi Personelinin Toplu Sözleşme Eylemi Sürüyor

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli TÜM BEL-SEN üyesi memurlar, sendika ile belediye arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlattıkları eyleme devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Kültürpark'ta bulunan belediye binası önünde toplanan memurlar, CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan TÜM BEL-SEN üyesi memur, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları eylemi sürdürüyor. Belediye personeli, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı’na yürüdü. CHP il yönetimiyle yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan TÜM BEL-SEN İzmir Şube Başkanı Cevdet Keleş, şunları söyledi:

"İl Başkan yardımcılarıyla görüştük. Bir kez daha taleplerimizi ilettik. Özellikle şunun altını çizdik: Belediye emekçileriyle İzmir halkını karşı karşıya getirecek açıklamalardan sakının. Çünkü belediye emekçileri, doğumdan ölüme kadar 24 saat bu şehrin hizmetinde olan ve çalışmaları yürüten emekçilerdir. Lütfen, ‘Yasal sınırları üstünde talep ediyorlar. Yok, yasal sınırların üzerinde veremeyiz’ gibi açıklamalarla AKP'nin gerici, sınırlayıcı yasaların arkasına saklanarak bu tutumunuzu açıklayamazsınız. Lütfen, haklardan, özgürlüklerden yana olun. Demokrasiden yana olun. Hani siz diyorsunuz ya hak, hukuk, adalet. Biz bunları göremiyoruz. Hakkımızı kullandığımız için soruşturmalar açılıyor, bugün de dahil olmak üzere isimler toplanıyor, baskılar yapılıyor. Buradan ilan ediyoruz; baskılara boyun eğmeyeceğiz. AKP'nin koymuş olduğu yasaklayıcı, sınırlayıcı maddelere bir yenisini de siz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yapmayın. Biz bunu, biz bunu toplu sözleşme hakkımıza bir müdahale olarak değerlendiriyoruz. Buna karşı mücadelemizi sürdürürüz.

"Her platformda, her yerde hatırlatacağız"

Tek bir ücret belirlemesi AKP'nin şu anda belirlediği düzenlemeyle belirlediği sınırdan bir farkı yoktur. Belediyeleri özgür bırakın. Kendi bütçelerini doğrultusunda toplu sözleşmelerini yapsın. Zaten belediyeler yasasında bir sınır var. Ne diyor Belediyeler Yasası? Belediye bütçesinin yüzde 35'inden fazlasını çalışanlara ödeyemez. Zaten böyle bir sınır varken sınır üstüne sınır belirlemek neyin nesidir? Hangi demokraside var böyle bir şey? Bizler, bizlere verilen sözlerin tutulmasının takipçisi olacağız. Bunu her platformda, her yerde hatırlatacağız. Her zaman söylediğimiz gibi diyoruz ki; biz bunu dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde yaptığımız toplantıda da ifade ettik. Biz mevcut durumdan geriye götürecek bir anlaşmaya hiçbir zaman imza atmayacağız.

"Mevcut haklarımızdan geri adım atmayacağız"

Yıllardır, mücadele ederek, bedeller ödeyerek kazandığımız haklarımızı sizin iki dudağınız arasına sıkıştırmayacağız. Bunu da böyle bilesiniz. Bizler haklarımızı mücadele ederek kazandık. Her dönem mücadelemizin karşısında güç odakları oldu. Bizi engellemek isteyen, geriletmek isteyen, güç odakları her zaman oldu. Bir adım dahi mevcut haklarımızdan geri adım atmayacağız. Eğer bizleri yine oyalarsanız, bizleri yok sayarsanız, toplu sözleşme masasını kurmazsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün il binasına geldik. Yarın genel merkezinin önüne dayanacağız. Emekçileri yok sayan, emekçileri görmezden gelen hiçbir şey bu soruna çözüm getiremez. Biz sorunun bir tarafıyız. Masada da bir taraf olarak emekçileri temsil edeceğiz. Toplu sözleşme masasını kurun, görüşmeleri başlatalım. Tüm bunları il başkan yardımcılarına ilettik. Onlar da gerekli yerlere ileteceklerini, pazartesi günü il başkanına ileteceklerini belirttiler."

