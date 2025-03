İzmir'de ‘Demokrasi Nöbeti’ 3. Gününde... Cemil Tugay: Bir Ekrem’i Alabilirsiniz, Arkasından Bin Ekrem Gelir

(İZMİR) - CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nın başlattığı demokrasi nöbetinin 3. gününde binlerce vatandaş alanlara indi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bir Ekrem’i alabilirsiniz, arkasından bin Ekrem gelir. Bu toplum daha çok lider çıkarır” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınmasının ardından İzmir’de protestolar devam ediyor.

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın başlattığı ‘demokrasi nöbeti’ kapsamında Lozan Meydanı’nan Alsancak Cumhuriyet Bulvarı’na yapacağı yürüyüş öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinin meclis üyeleri ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından Tugay, açıklama yaptı.

“Kimsenin Türkiye’ye bu haksızlığı hukuksuzluğu yaşatmaya hakkı yok”

Bu sürecin sonunda CHP’nin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye katkıda bulunacak bir süreç olacağını söyleyen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“CHP’nin İZBB meclis üyeleri olarak grup toplantısı gerçekleştirdik. Ekrem Başkanımızın, iki tane belediye başkanımızın ve pek çok CHP’li siyasetçini gözaltına alınması, görevlerinden uzaklaştırılması ve bununla beraber devam eden rahatsızlık, durağansızlığın yansıması olarak yapılan eylemler ve bu süreçte İzmir’in durumunu ve geleceğe ilişkin nasıl yol yürüyeceğini konuştuk. Ekrem Başkanımızın içeriğini tam bilmediğimiz suçlamalarla gözaltına alınmış olması, yerine kayyum atanacağı yönündeki söylentiler bizler için bir hukuk yoluyla siyasete müdahale ve CHP’ye yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bunun karşısında partimizin birlik ve beraberlik içinde olması her şeyden önemli. Bu belki gündemi daha farklı bir boyuta taşıyabilir gibi görünse de aslında bu süreç, sonunda CHP’nin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye katkıda bulunacak bir süreç olacaktır. İzmir’in CHP’li siyasetçileri olarak bu sürecin sonunda partimizi daha güçlü çıkartmak için hem sokaktaki eylemlilik hem de genel olarak yerelde izleyeceğimiz politikalar, belirleyeceğimiz siyasetler ve sonrasında genel seçimi kazanana kadar yapacağımız mücadelede kararlı bir tutum sergileyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.

Genç arkadaşlarımıza şunu söylemek isterim: Üniversitelerde özgürlük, adalet mücadelesi veriyorlar. En meşru mücadele zemini siyasettir. İçlerindeki öfkeyi elbette görüyoruz ancak bu ülkenin hiçbir ferdinin ya da bu ülkeye ait hiçbir değerin zarar görmemesi gerektiğini unutmamalıyız. İhtiyacımız olan şey akıl, kararlılıkla mücadele, birlik ve beraberlik. Biz arkadaşlarımızla önümüzdeki süreçte Ekrem Başkana ve CHP’ye yapılan baskılar için ne yapmamız gerekiyorsa onu yağacağız. Gençlerimizi de, akın akın partiye üye olan yaşlılarımızı da herkesi de bütünlük içinde Türkiye adına bu mücadeleye katılmaya davet ediyoruz. Kimsenin Türkiye’ye bu haksızlığı hukuksuzluğu yaşatmaya hakkı yok, karşılarında CHP’yi görecekler, bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Valilik yasağına rağmen yürüdüler

Toplantının ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, CHP İzmir İl örgütü, meclis üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, STK’lar, sendikalar ve meslek odalarının katılımıyla binlerce vatandaş ‘demokrasi nöbeti’ kapsamında Lozan Meydanı’ndan Alsancak Cumhuriyet Bulvarı’na yürüdü.

Kalabalık, “Hak Hukuk Adalet”, “Her Yer İstanbul, Her Yer Direniş”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Yap Hep Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganlarıyla Alsancak’a gelirken alanda kurulan sahneden CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay halka hitap etti.

Aslanoğlu: “Bu hatalı karar bir gün bu kararları alanları da tartar”

Konuşmasında muhalefete ilişkin medyada yer alan ‘unutacaklar’ ifadelerine “İBB Başkanımız ve CHP Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yapılan hukuksuzluklara karşı tüm Türkiye ayakta direniyor, eylem yapıyor. Gençler ayakta, direniyor, eylem yapıyor. Kadınlar ayakta direniyor. Tüm Türkiye’de milyonlar sokakta adaletsizliğe karşı direniyorlar. İstanbul'da nezarethanede bizi dinleyen İmamoğlu’na ve arkadaşlarına selam olsun. Direnenlere, Ekrem İmamoğlu’na ve Saraçhane’ye selam olsun. Bugün maalesef Valiliğin eylem yasağı haberi ile uyandık. Biz Anayasa’dan aldığımız demokratik hakkımızı , hiçbir yeri kırmaan dökmeden demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Hiçbir kimse buna engel olamaz. 19 Mart Darbesi olduğu günden bu yana demokratik hakkımızı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Ta ki Ekrem İmamoğlu’nu ve arkadaşlarını yanımıza alıncaya kadar mücadeleye devam! Yandaş basında biri yazmış, "Bunlar esse esse meltem estirirler, ÜÇ gün yürürler, üç gün sonra unuturlar. Daha seçime üç yıl var, nefesleri, rüzgarları o güne kadar yetmez" demiş. Tabi ki unutmayacağız. Unutursak kalbimiz kurusun. Biz mücadeleye devam edeceğiz ta ki sandık kurulup ilk demokratik seçimde bunları sarayları ile birlikte sandığa gömene dek mücadeleye devam edeceğiz. Güvenlik güçleri gençlerimize sakın ola kötü muamelede bulunmayın. Bu hatalı karar bir gün bu kararları alanları da tartar. Bunu sakın unutmayın. Biz kazanacağız" dedi.

Tugay: “Ekrem İmamoğlu’na özgürlüğünü de bu toplum kazandırır”

İmamoğlu’na yönelik ‘örgüt lideri’ iddialarına İmamoğlu’nun hizmetleri üzerinden yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Zor günler geçiriyoruz. Aslında biz bu zor günleri 22-23 yıldır geçiriyoruz. Her geçen gün özgürlüklerimizi, haklarımızı, geleceğimizi kaybediyoruz. Çok üzüntülü birkaç gün geçirdik. Ekrem İmamoğlu, herkesin sevdiği bir siyasetçi. Türkiye’nin hemen her bir köşesine gitmiş, herkese yardımcı olmuş değerli bir insan. Birkaç gündür nezarethanede. Belki kuru bir sedir üzerinde uyuyor geceleri. O da her birimiz gibi etten kemikten bir insan. Onun da ailesi, çocukları var. Onun da yüreği acıyor. İçinizdeki isyan her neyse ben onun iki katını hissediyorum. Günlerdir düşünüyorum... Günlerdir Türkiye’nin dört bir köşesinde yurttaşlarımızın bizden ne istediğini düşünüyorum. Biz eşitlik, adalet, demokrasi istiyoruz ve bunu sadece kendi yandaşlarımız için değil herkes için istiyoruz.

Ekrem Başkan'ı gözaltına alırken örgüt lideri dediler. Ne örgütünün lideri! Anne-kart örgütünün mü lideri, metro örgütünün mü lideri, kreş örgütünün mü lideri, yurt yapanların örgütünün mü lideri, kent lokantası yapanların mı lideri? Böylesine önemli hizmetleri olan bir insanı nasıl saf dışı bırakmaya çalıştınız, onu görevden nasıl aldınız? İstanbulluları ve gelecekte Türkiye’yi onun hizmetlerinden mahrum bırakmaya nasıl cesaret ettiniz? Ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bir Ekrem’i alabilirsiniz, arkasından bin Ekrem gelir. Bu toplum daha çok lider çıkarır. Ekrem İmamoğlu’na özgürlüğünü de bu toplum kazandırır.”

