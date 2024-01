İzmirli Romanlardan Tunç Soyer'e Destek Eylemi: “İlle De Tunç Soyer Olsun"

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Roman Dernekleri Platformu, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmesi talebiyle eylem yaptı. Emir Sultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe “Çadırlarımıza mühür vuran belediye başkanı istemiyoruz” dedi. Eski CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da CHP Genel Merkezi'ne seslenerek, “Masa başında aday belirlerse İzmir'e güvenmesinler. İzmir çantada keklik değil. Bunu herkes bilsin; artık Romanlar kendisine kim kucak açıyorsa o adayın arkasında olacak. Romanlar kimden hizmet alıyorsa onun yanında olacak. Romanlar da çantada keklik değildir bundan sonra” dedi.

İzmir Roman Dernekleri Platformu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmesi talebiyle CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Onlarca Roman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların katıldığı eylemde “İlle de Tunç Soyer olsun”, “Aşkla İzmir, aşkla Tunç Soyer” dövizleri taşındı, “Tunç yoksa oy yok” sloganları atıldı.

“ÇADIRLARIMIZA MÜHÜR VURAN BELEDİYE BAŞKANI İSTEMİYORUZ”

Romanlar adına açıklamayı eski CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Emir Sultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe yaptı. Heptepe, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada toplanma nedenimiz yaklaşan yerel seçimler arefesinde İzmir adayımızın açıklanmamasından mütevellit Roman mahallelerinde çok ciddi endişeler oluşmuştur. Bizler bu belirsizlik neticesinde, Roman mahallelerinde kanaat önderlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla almış olduğumuz ortak beyanatı buradan tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Bizler çadırlarımıza mühür vuran belediye başkanı istemiyoruz. Bizler Tunç Soyer gibi Ege Mahallesi'nde kentsel dönüşümü başlatmış, Konak üzerinde 27, İzmir genelinde 117 Roman mahallesinde tekrardan kentsel dönüşüm gerçekleştirecek Tunç Soyer başkanımızı bir dönem daha aramızda görmek istiyoruz, bir dönem daha Tunç Başkan'la devam diyoruz”

“ROMAN MAHALLELERİNDE HİZMET ALMAK İSTİYORUZ”

Eski CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da şöyle konuştu:

“Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Romanlar mağdur. Romanların sorunu çok, işsiz, yoksul ve çaresiz. Cumhuriyet tarihinde yerel yönetimler olarak ilk defa bir başkanla, ilk defa hizmet almaya başladı İzmir. Tunç Başkan'la yeni bir dönem açıldı ama yeni bir dönem şu an belirsizliklerle dolu. Açık ve net ifade ediyorum; bizler Roman mahallelerinde hizmet almak istiyoruz, Romanların tercihlerinin siyasetçilere kanaat olarak yansımasını istiyoruz. Bakın genel seçimleri yaşadık. 6 milyon Romanın şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilcisi yok ve 24 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüttüğümüz Roman siyaset çalışmasını maalesef bu genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi sonlandırdı. Genel seçimlerde Türkiye'nin her yerindeki Roman mahallelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oylara bir bakın, yüzde kaç düşmüş. Hangi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Romanların en son genel seçimdeki oylarına baktı, gördü, ders çıkardı? Yüzde 50'den fazla oy kaybettiler. Yanlış yaptıkları tercihler yüzünden, masa başında belirledikleri adaylar yüzünden. Dolayısıyla bari bu yerel seçimlerde hata yapmayın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne sesleniyoruz; masa başında karar değil, halkın istediği adayları seçin. Bakın Cumhuriyet'in en önemli seçimini Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti, hata yaptı. Bu yerel seçimlerde de masa başında belirlediği adayları İzmir'e getirirse bu yerel seçimlerdeki telafiyi hiçbir genel merkez yöneticisi yapamaz. Bu hatayı telafi edemez. Bakın, 24 yıllık eski bir CHP'li olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı yanlışları buradan söylemek istiyorum. Resmi olarak belki bağımızı koparmış olabiliriz ama gönül bağımızı da koparmadık.

“İZMİR ÇANTADA KEKLİK DEĞİL, ROMANLAR ÇANTADA KEKLİK DEĞİL”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de emekçileri var, Konak'ta emekçileri var. Muhsin Kurt, Musa Çam'lar var, Sema Pektaş'lar var. Bu emekçileri Cumhuriyet Halk Partisi kenara itip masa başında benim adamım gelecek deyip masa başında aday belirlerse İzmir'e güvenmesinler. İzmir çantada keklik değil. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kalesi değil, demokrasinin kalesi İzmir, insan haklarının kalesi İzmir. Bunu herkes bilsin; artık Romanlar kendisine kim kucak açıyorsa o adayın arkasında olacak. Romanlar kimden hizmet alıyorsa onun yanında olacak. Romanlar da çantada keklik değildir bundan sonra.

“CUMHURİYET DÖNEMİNİN AYIBINI TUNÇ SOYER KAPATTI”

Şunu açık ifade edeyim; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşundan bugüne, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nde bir tane Roman çalışmıyordu. Sanatla, müzikle, kültürle yoğrulmuş bir toplumun İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nde elemanları Tunç Soyer döneminde işe girdi. İlk defa Cumhuriyet döneminin ayıbı İzmir Büyükşehir Belediye Bakanı Sayın Tunç Soyer kapattı. Romanlara kucak açtı. Çiçekçiler var burada, zabıtadan kaçıyordu ama Tunç Başkan'la beraber yaka kartı aldılar, çiçekleri satmaya başladılar. Biz bu hizmetlerin devamı için bize kucak açan adayı istiyoruz. Ben şu an siyasetçi değilim, siyaseti de bıraktım, bu cümleleri bir Roman vatandaş olarak söylüyorum; siyasetçi olarak değil. Cumhuriyet Halk Partisi hata yaparsa yerel seçimlerde bu hatasını telafi edemez, ona göre karar alsın.”

ROMANLARDAN FİLİZ SENGEL'E TEPKİ: SEN GELME

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hüseyin Heptepe, “Faşist başkan istemiyoruz” sözlerinin anımsatılarak “Faşist başkan kim” sorusu üzerine “Bu, dün gündeme düştü. Faşist kelimesini, bu kulbu biz takmadık ama malum. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Sengel'e biz sen gelme diyoruz. Romanlar olarak tepki gösteriyoruz” yanıtını verdi.

Anka Haber Ajansı