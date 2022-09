Joao Pedro: Bu Takımın Büyüklüğü Ve Taraftarın Tutkusu Beni Buraya Getirdi

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, "Buraya geldiğimde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu bir kez daha gördüm. Büyük taraftarlara sahip bir takım, kazanma hırsı olan, şampiyonluklar için oynayan bir takım. Zaten beni Fenerbahçe'ye getiren koşullar da bunlar oldu. Bu takımın büyüklüğü ve taraftarın göstermiş olduğu tutku beni buraya getirdi" dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sonrasında Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Joao Pedro basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın iyi bir yolda olduğunu aktaran Pedro, "Takımımız iyi gidiyor, son oynadığımız maçta da bunu gösterdik. İyi bir maç çıkardık. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sahaya yansıttık. Takımımızda birlik havası hakim. Sahada kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veriyoruz. Hocamız çok talepkar. Bu da tabii ki oyuncuların, onun istediği fikirleri en iyi şekilde uygulamasını sağlıyor. Son oynadığımız maçta çok pozisyon ürettik. Başarılı bir maç çıkardık. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE LİGİ İLE İLGİLİ BENİ ŞAŞIRTAN BİR ŞEY OLMADI"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce birçok kişiden Süper Lig hakkında bilgi aldığını aktaran tecrübeli forvet, "Brezilya'da biraz daha teknik, İtalya'da daha taktiksel anlamda çalışılmış bir futbol oynanıyor. Ama ben buraya gelmeden önce, burada oynamış bazı oyuncular ile konuşmuştum. Dolayısıyla buradaki lig ile alakalı bilgiler almıştım. Beni şaşırtan herhangi bir durum olmadı. Konuştuğum kişiler burada çok rekabetçi bir lig olduğunu, fiziksel anlamda zorlu ama aynı zamanda da teknik bir futbol oynandığını söylemişti. Dolayısıyla buraya geldiğimde futbolu görünce şaşırmadım. Beklediğim gibi dışarıdan görmüştüm Türkiye ligini ama oynadıkça tabii ki daha yakından tanıma fırsatı buldum. Beni şaşırtan bir şey olmadı lig ile ilgili. Fiziksel anlamda, maçlar oynadıkça yüzde 100'üme ulaşacağımı düşünüyorum. Ekim ayında çok fazla maç oynayacağız. Bu nedenle her geçen gün fiziksel formumun en üstüne daha çabuk ulaşacağım. Ama benim için önemli olan aslında bu ülkeye ve takım arkadaşlarıma olabildiğince iyi bir şekilde adapte olmak. Çünkü 8 yıl aynı takımda oynadıktan sonra nereye giderseniz gidin adapte olmak kolay olmayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN NE KADAR BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖRDÜM"

Brezilya'da Fenerbahçe'nin çok tanınan bir takım olduğunu belirten Joao Pedro, "Brezilya'da Fenerbahçe'nin tabii ki büyüklüğünü duyuyoruz. Yakından tanıma fırsatımız olmasa da Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyoruz. Taraftarların ne kadar fanatik olduğunu biliyoruz. Futbolu ve takımlarını nasıl yaşadıklarını duyuyoruz ama buraya geldiğimde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu bir kez daha gördüm. Büyük taraftarlara sahip bir takım, kazanma hırsı olan, şampiyonluklar için oynayan bir takım. Zaten beni Fenerbahçe'ye getiren koşullar da bunlar oldu. Bu takımın büyüklüğü ve taraftarın göstermiş olduğu tutku beni buraya getirdi" şeklinde konuştu.

"EN DOĞRU CEVAP, BENİM BURADA OLMAM"

Fenerbahçe'ye transfer sürecinde çıkan spekülasyonlarla ilgili konuşan Pedro, kendisi için en doğru kararı verdiğini vurgulayarak, "Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal. Özellikle benim İtalya'da geçirdiğim arka arkaya iyi sezonlardan sonra bu tarz şeylerin konuşulması normal. En doğru cevabın benim burada olmam olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde çok çabuk gelişti süreç. Çünkü hemen kabul ettim. Böyle bir takımda oynamayı çok istiyordum. En doğru karar benim burada olmam. En iyi seçimi yaptığımı düşünüyorum" dedi.

"TARAFTARLARIMIZ HER ŞEYİNİ VERİYOR, BİZİM DE AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERMEMİZ GEREKİYOR"

Taraftarların kendisine çok destek olduğunu ve futbolcu olarak buna karşılık vermek istediğini aktaran tecrübeli santrfor, "Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Onların desteğini ve tutkusunu hissetmek bizim için inanılmaz bir his. Ben basketbolu çok seviyorum. Ve Kobe Bryant da şöyle diyordu, "Eğer taraftarlar paralarını harcayarak bizleri izlemeye geliyor ise bize vakitlerini ayırıyorlarsa bizim her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Taraftarlar bizim için her şeyini veriyor. Oyuncular olarak bizim de aynı şekilde karşılık vermemiz gerekir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Kendi evimizde oynadığımız maçlarda inanılmaz bir atmosfer oluyor. Sizler de bunu görüyorsunuz ama içerden hissetmek daha farklı" diye konuştu.

"SEÇİM YAPMAK HOCAMIZIN BİR PROBLEMİ"

Takım içerisinde çok fazla kaliteli oyuncu olduğunu ve bu durumun takımın seviyesini yukarı çıkardığını belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Oyuncular arasındaki rekabet takım için iyi. Hatta mükemmel. Çünkü büyük takım budur. Elinizde çok fazla opsiyon olması gerekir. Biz de bu anlamda şanslıyız çünkü elimizde her mevkiden iyi oyuncular var. Hatta aramızda şöyle şaka yapıyoruz, "artık seçim yapmak hocamızın bir problemi" ama aslında bu bizim için bir çözüm. Elinizde ne kadar çok oyuncu olursa maçları çözmek için de elinizde o kadar çözüm olur. Rakibe göre tabii oynayan isimler değişebilir ama kadromuzda iyi ve tecrübeli çok oyuncu var. Bu da birbirimizin seviyesini çok daha yukarı çekiyor. Otomatik olarak takımın da seviyesi yukarı çıkmış oluyor" ifadelerini kullandı.

"KAÇIRDIĞIM PENALTI SONRASI ÜZÜLDÜM"

Corendon Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltının ardından üzüldüğünü belirten Pedro, "Penaltı konusunda da, son maçta kaçırdığım penaltı sonrası üzüldüm. Çünkü biz forvet oyuncuları her zaman gol atmak isteriz, benim de buna ihtiyacım var. Bunun için çok çalışıyorum. Penaltıyı attıktan sonra da çok takılmadım. Çünkü her zaman takımıma yardım etmek isterim. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Takımımızda çok iyi penaltı atanlar var. Şu anda birinci penaltıcı Valencia çünkü o daha uzun bir süredir burada ve son maçlarda penaltıları o attı. Ama tabii ki bu maçtan maça değişebilir. Bizim için önemli olan çok fazla iyi penaltı atacak oyuncunun olması" şeklinde konuştu.

"BURADA OYNADIĞIM SÜRECE MİLLİ TAKIMIN BENİ GÖRMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Fenerbahçe'de iyi bir performans sergilediği sürece milli takıma çağrılma ihtimalinin her zaman olacağını aktaran Brezilya asıllı İtalyan forvet, "Fenerbahçe'de oynadığım müddetçe milli takımın beni izlememesi, beni görmemesi mümkün değil. Bu kadar büyük bir takımda oynadığınız zaman muhakkak izleniyor olacaksınız. Artık geri kalanı benim performansıma kalmış. İyi bir performans sergilediğim zaman milli takıma çağrılacağıma inanıyorum. Dolayısıyla performansım belirleyici olacak. Gol atma konusunda, tabii ki çok gol atmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Özgüvenliyim. Şu ana kadar çok fazla forma şansı bulamadım. Ama kendim ile ilgili hedeflerim var. Fakat bunun bana kalmasını istediğim bir sır" açıklamasında bulundu.

Son olarak Brezilya'da çok fazla Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izlediğini belirten Pedro, Beşiktaş maçıyla ilgili, "Evet gençken çok derbi izlemiştim. Galatasaray'a karşı oynanan derbileri de izlemiştim. Alex'in oynadığı dönemde izliyordum maçları. Şu an ki tek hedefimiz, Pazar günü oynayacağımız maça iyi şekilde hazırlanmak. İyi çalışıyoruz o zamana kadar çok su içip, iyi beslenip ve iyi uyuyup en iyi şekilde rakip videoları izleyerek kendimizi hazırlamak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

