Kadirlili Veteriner: "Yem Pahalı, Girdi Pahalı. Adam Zarar Ediyor, Çark Dönmüyor"

Veteriner Murat Okur, girdi maliyetleri yüzünden hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Öksüz kaldık tarım ve hayvancılık olarak şu an. Köyde ağabeyimin önceden 10 tane büyükbaşı vardı, 3 tane büyükbaşı kaldı. Yem pahalı, girdi pahalı. Adam zarar ediyor dönmüyor, çark dönmüyor" dedi.

CHP Osmaniye 1. Sıra Milletvekili Adayı Asu Kaya Gedik, Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Gedik’in sohbet ettiği veteriner Murat Okur, hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"TARIM VE HAYVANCILIK OLARAK ÖKSÜZ KALDIK"

"Ben diyorum ki bizim tarım ve hayvancılık kanatları kırıldı, bittik yani şu an. Öksüz kaldık tarım ve hayvancılık olarak şu an. Köylerde ağabeyimin önceden 10 tane büyükbaşı vardı 3 tane büyükbaşı kaldı. Biraderin 3 tane ineği vardı büyükbaş şu an bitirdi kökten. Yem pahalı, girdi pahalı adam zarar ediyor. Dönmüyor, çark dönmüyor. Atıyorum bir ineğin girdi maliyeti 100 lira yevmiye biçelim elektriği, suyu yemdir falan adam 20 kilogram süt satıyor 6 liraya, 10 lira 20 lira kar yapıyor günlük. İnek yevmiyeye vursan aylık 900 lira bırakıyor bu da hiçbir şey değil. Büyük üreticiyi destek şu anda onları ayakta tutabiliyor. Mesela geçen yakın zamanda 500 lira bir yem desteği oldu. Örnek veriyorum, adamın 200 tane hayvanı vardı adam 100 bin lira, 150 bin lira hiç havadan girdisi oldu.

"BİR KERE DE DEĞİŞSİN NE OLACAK?"

Maliyetler arttı mesela ben kendi açımdan konuşayım şu ilaç geçen sene iyi hatırlıyorum 32 liraya alıyordum şu an 90 lira bana gelişi var, yüzde 300 zam yedi. Bu 1 yıl içerisinde oldu firmaların önüne geçemiyoruz her ay geliyor yüzde 35 zam yapıyor. Ben boykot ediyorum. Ben mesela burada hemen hemen en büyük 5 veterinerden birisiyimdir, her zaman diyorum ki "ben sizi boykot ediyorum almıyorum ilacınızı'. Dayanabildiğim kadar dayanmaya çalışıyorum, ben almasam talep olmasa belki onlar biraz şey yapacak ama yapamıyoruz bir yere kadar, biz de dayanamıyoruz yani. Mesela biz kliniği açtığımızda 50 liraya satıyorduk şu an 170 liraya bana gelişi olmuş milletin en başta ilaç. Girdiler hele ithal firmalara hiçbir güç yetmiyor, yüzde 65, yüzde 100, yüzde 200 zam. Ben her zaman şunu diyorum yani hiçbir siyasi şey tutmuyorum, hiçbir şeyi desteklemiyorum. Ben her zaman şunu diyorum bir kerede bir değişsin ne olacak? Bir defa dönsün bu seferde ona verelim belki onlar ne yapacak?"

