Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: “Ereğli’ye Büyük Bir Kötülük Yapıldığı Kanaatindeyim”

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP listelerinden seçilen ancak istifa ederek, yedi lokantanın satışı için üçüncü kez AK Parti grubuyla aynı yönde oy kullanan meclis üyelerine tepki gösterdi. Posbıyık, “Belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliği sağlamak için aylık 97 milyon 347 bin TL gelirimiz bulunması gerekmektedir. Sattırmayacağız diye inatlaşanlar ekonomik yönden belediyeyi çökecek. Ereğli’ye büyük bir kötülük yapıldığı kanaatindeyim” dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı, AKM Nikah Salonu’nda, Posbıyık başkanlığında yapıldı.2024 yılı faaliyet raporunun değerlendirildiği toplantıda açıklamalarda bulunan Posbıyık, CHP listelerinden belediye meclis üyesi seçilen ancak istifa ederek AK Parti’yle iş birliği yapan meclis üyelerine tepki gösterdi. Ereğli’nin ve belediyenin ekonomisinin çökertilmesi için iç ve dış güçlerden talimat geldiğini belirten Posbıyık, şunları söyledi:

“Değerli meclis üyelerimiz, belediye başkanı olarak göreve başladığım ilk günden bu yana en büyük hayalim olan "İnsanımıza ve tüm canlılara hizmet etmek, Ereğli’yi daha yaşanabilir ve tercih edilen bir ilçe haline getirmek" için büyük bir özveri ile çok çalıştık. Şehrimizde altyapı, alternatif yollar, içme suyu kalitesi, ulaşım, yeşil alanlar, parklar, plajlar, piknik alanları, sosyal tesisler, araç yatırımları gibi bir çok alanlarda önemli çalışmalar yaptık. Bu zor koşullar altındaki çalışmalarımız doğrultusunda, 2020-2024 Stratejik Planı'mızın son yılını kapsayan Faaliyet Raporu'muzun sunumu öncesinde, sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.

2023 yılı Kasım ayında Ereğli tarihinin en büyük felaketini yaşadık, şehrimiz "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kararı alınarak Afet Bölgesi ilan edildi. Türkiye’nin incisi sahilimiz harabeye döndü, taş üstünde taş kalmadı. Sosyal tesislerimiz zarar gördü, plajlarımız yıkıldı, mezarlıklarda koca ağaçlar yerlerinden söküldü, mezarlar yerlerinden oynadı. Kasırgada tekneler battı, balıkçılar zarar gördü, pek çok esnafımızın dükkanını su bastı, kullanılamaz hale geldi. Kafkametler isimli yük gemisi fırtınada mendireğe çarparak battı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen, vatandaşımızın nefes aldığı sosyal alanları yaza yetiştirmek için kredi ve belediyemizin özkaynaklarını kullanarak, büyük bir emek ile kesintisiz çalıştık. Sahilin her bir metrekaresi oya gibi yeniden işlendi; yıkılan yerler tamir edildi, tahrip olan yerler yeniden betonlandı, sahil boydan boya yeniden çimlendirildi, Halk Kafe yeniden halkımızın hizmetine açıldı. Büyük zarar gören mavi bayraklı plajlarımız hummalı çalışmaların ardından deniz sezonuna yetiştirilerek, yeniden bölgenin en çok ilgi gören plajları haline getirildi. 200 milyon TL'lik hasara karşılık devletimiz sadece 7 milyon TL destek gönderdi.

Liman ayrı bir hikaye… Görevden ayrıldığım 2014 yılında limanın bazı hizmetleri yapılmadı. Bir çok iş adamının burada gözü vardı. Bu limanı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Biz 2019'da tekrar göreve geldiğimizde bütün muamelelerini yaptık. Belediye gelirleri ve halka hizmet noktasında çok önemli bir yer olan Bozhane Limanı’nda zaman içerisinde oluşan çökme, göçmeleri onarmak ve güçlendirmek, zeminde yaşanan kum dolmalarını gidermek amacıyla büyük tadilat çalışmalarını başladık. Ekonomik açıdan çok büyük sıkıntılar içerisinde olmamıza rağmen bizden sonraki dönemlerde de kentimize hizmet etmek için belediyemize gelir kaynağı olması için yine kredi ve özkaynaklarımızı kullanarak Bozhane Limanı'nı tamamladık. Hazineye ait olan Liman işletmesinin yeniden 30 yıl süreyle belediyemizce kiralanması sağlandı. Belediye tarafından harcanan 200 milyon TL’nin, 40 milyon TL’si özel bankadan kredi çekilerek finanse edilmiştir. Kredinin geri ödemesi ise 57 milyon'TL dir. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün en büyük gelir kaynağı olan Liman Hizmetleri, bir yıldır faaliyette olmadığı için gelirlerde kayıp yaşanmış ve ilgili müdürlüğün giderlerinin büyük bir kısmı belediyece finanse edilmiştir.

EYT ve emekli aylığında düşüş yaşanabileceği için 128 çalışanımız erken emekli oldu. 2024 Kasım ayına kadar öz kaynaklarımızdan 51 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Ayrıca ay içerisinde yaptığımız ödemelerle ilgili özel bankadan çekilen 35 milyon TL kredi tutarı için faiziyle birlikte 52,5 milyon TL geri ödemede bulunacağız. Yedi tane bağımsız bölüm var, benim yaptığım. "Buraları satalım ve emekçinin parasını verelim" dedik. Başka da satacak yer yoktu. Satışa çıktık ama inatla kendi arkadaşlarımızdan sekiz kişi buna karşı çıktılar. Çünkü Ereğli’nin ekonomik yönden çökmesi, ileride başka partilere hazırlanması için bir taktiğin içerisine giriştiler. Maalesef ağır ağır bu işler devam etmeye başladı. Geçen hafta Konya Ereğli Belediye Başkanı'yla beraberdik. 20 seneden beri ilk defa CHP orada belediye başkanlığını kazandı. Bu konuları duymuş, ‘İnanamıyorum, yer satamıyor musunuz’ dedi. "AK Parti’liler burada yerlerin hepsini satmışlar, üç metre yerim yok" diyor. "Satacak yerim olsa önümüzdeki ay maaşları ödeyeceğim, maaşları ödemeye çalışıyoruz" dedi. Düzce’de camileri satmaya başladılar. Ama Halil Posbıyık’ın olduğu yerde ne bileyim pek anlam veremiyorum. Böyle inatlaşma yapıyorlar. Halil Posbıyık yaptırdı oraları. Sahildeki bütün yerleri Halil Posbıyık yaptırdı. Bir iş adamı konkordatoya gittiği zaman ya arabasını satar ya evini şerefini kurtarmak için. Mahçup olmamak için. Ama burada öyle bir şey yok. Burada inatçılık var, bir yerlerden talimat, o talimatı yerine getirme havası var. Büyük bir gayretle Ereğli’nin ekonomisini çökertmeye başladılar. Şu anda çökmüş vaziyette. Şu anda hiçbir asfalt dökme, inşaat yapma gibi faaliyetlerde bulunamayacağız. Ereğli halkından özür diliyorum. Ben ve bana inanmış arkadaş grubu elimizden geleni yapıyoruz, anlatıyoruz ama anlamıyorlar. Belediyeyi ekonomik yönden çökertmeye çalışıyorlar. Bunda da muvaffak oldular. Onun için Ereğli halkı kusura bakmasın. Bundan sonra sadece tamirat işlerini yapabilirim.

Dolayısıyla şubat ayı itibarıyla birikmiş SGK borcumuz toplam 235 milyon TL. Aylık ödememiz gereken sigorta ödemesi ise 17 milyon TL. Şu an bunları ödeyemiyoruz. Sosyal güvenlik birikmiş borcu ve daha önce krediler için İller Bankası tarafından aylık gelirimizin yüzde 40’ı kesilmektedir. Bu borca ayrıca aylık yüzde 4,5 gecikme zammı eklenmektedir. Düzenli aylık ödememizi yapamadığımız için ve biriken sigorta borcumuzun bulunması nedeniyle, gecikme zammı sarmalına girmiş durumdayız. Şimdi sevinirsiniz, borçlu belediyeler sınıfına arzu ettiğiniz gibi girmiş bulunuyoruz.

"Teminat mektubunu aldık ve özel bankadan 40 milyon kredi çekerek emeklilerin parasını ödedik"

Üç ay emeklinin parasını verebilmek için İller Bankası’na gittik. Para vermiyor İller Bankası. İşçiler mağdur olmasın diye özel bir bankadan kredi çekmek için teminat mektubu istedik. Bu meseleyi de anlatayım, ikide bir gündeme geliyor. Gittiğimiz genel müdür meseleyi anladı. Teminat mektubunu vermek için bize "okay" verdi. O sırada sayın milletvekilimiz Saffet Bozkurt da İller Bankası’na gitmiş. Genel müdür de "Ereğli’den böyle bir talep var, teminat mektubu istiyorlar" demiş. Saffet Bey de "Evet durumları biliyorum, teminat mektubu verirseniz iyi olur" diye sağ olsun söylemiş. Saffet Bey'in söylediğini bana AK Parti Grup Sözcüsü Naci Yalçınkaya söyledi. O konuyu anlayamamış, iyi niyetle para veriyorlar sanmış. Ben de "İller Bankası para vermez" dedim, nitekim dediğim gibi çıktı teminat mektubu verdi. İkide bir gündeme geliyor para çıkarttım diye. Paranın nasıl verildiğini anlatıyorum. Bilgi kirliliği oluşturuluyor. Teminat mektubunu aldık ve özel bankadan 40 milyon kredi çekerek emeklilerin parasını ödedik. Allah’ıma binlerce kez şükür olsun bayram gelmeden emekli işçilerimizin alın terini CHP anlayışı içerisinde ödeme imkanını bulduk. Uykularım kaçıyordu. Allah’a şükürler olsun ödedikten sonra rahat uyku uyumaya başladım. Ereğli Belediyesi sen bu hallere düşücek belediye miydin? Ey Allahım yarabbim! Birtakım insanların, aynı yolda yürüdüğüm arkadaşların anlayışsız davranmaları yüzünden Ereğli Belediyesi’ni bir yerlerden aldıkları tamilatlar doğrultusunda çalıştırmamak için ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Sizlerin sayesinde gecikme zammı sarmalına girmiş durumdayız. Mutlu olursunuz.

"Yer sattırmazlar, arsa sattırmazlar. Bu 37 milyon TL’yi her ay nereden bulacağız?"

Mesela, içme suyu tesisleri için 20 yıl boyunca tesis bedeli güncellenerek ödenmektedir. Bu yıl sadece bu rakam 10 milyon 250 bin TL'dir. Belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilirliği sağlamak için aylık 97 milyon 347 bin TL gelirimiz bulunması gerekmektedir. Bize İller Bankası’ndan kesintiler yüzünden gelen para 50-60 milyon lira. Yer sattırmazlar, arsa sattırmazlar. Bu 37 milyon TL’yi her ay nereden bulacağız? Sattırmayacağız diye inatlaşanlar ekonomik yönden belediyeyi çökecek, bu müjdeyi size vereyim.

"Neden Özel Endüstri Bölgesi olduktan sonra yıllık 400 milyon liralık gelirimiz şak diye kesildi?"

2018 yılının sonunda OYAK Grubu'na bağlı Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'ndan almakta olduğumuz yıllık 120 milyon TL tutarında Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergi'miz kesildi. Mahkeme süreci altı yıldır devam etmektedir. Yine büyük gelir kaynaklarımızdan biri olan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'ndan aldığımız yıllık 60 milyon TL tutarında 2025 Emlak Vergisi de "Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildikten sonra kesilmiştir. Neden Özel Endüstri Bölgesi olduktan sonra yıllık 400 milyon liralık gelirimiz şak diye kesildi?

"Ereğli’ye büyük bir kötülük yapıldığı kanaatindeyim"

Yeni açılan ve bozuk yolların asfalt çalışmaları için 90 milyon TL gerekmektedir. Sonuç olarak bu koşullar altında yatırım yapabilmemizin imkanı bulunmamaktadır. Bölücek, Kemer, Balı yolu asfaltlanması gerekiyor, maalesef asfaltlayamıyoruz. Belen Uyuyan Güzel mevkisinde yeni yollar açmaya başladık. İnşaatlar yapılmaya başlandı. Terminalin oradan bir yol açarak Erdemir Caddesi'ndeki trafiği alıp üst yollarla trafiği rahatlatmak gibi bir düşüncemiz var. Hızlı şekilde bu yolları açmaya başladık ama bu borç sarmalından dolayı uyuyan güzel mevkisindeki yolları asfaltlayamıyoruz. Belediyecilik öyle kolay iş değildir. İnatlaşmayla bir yere gitmek mümkün değildir. Bunlar tarihe kaydediliyor. Ereğli’ye büyük bir kötülük yapıldığı kanaatindeyim. Bu inatlaşmayla, bir yerden alınan talimatlarla belediyecilik yürümez.

26 senedir belediye başkanlığı yapıyorum. Ben belediyeyi tıkır tıkır yürütürüm. Ne olur, vatandaş asfalt dökmüyorsun, yolumu açmıyorsun der üzülürüm, belediye başkanının aleyhinde konuşurlar üzülürüm ama belediyeyi kendi görev sürem içerisinde rahat bir şekilde yürütürüm. Ama huzursuz olurum iş yapamamaktan. Buna sevinenler var, sevinsinler bakalım.

"Ereğli’nin ekonomisinin çökertilmesi için hem dış güçlerden, hem iç güçlerden talimatlar geldi"

Neden bu satış konusunu devamlı olarak gündeme getiriyoruz açıklayayım. Ereğli’nin tarihine not düşüyoruz. Her meclise gelecek bu konu. Ereğli Belediyesi için karar verildi. Ereğli’nin ve Ereğli Belediyesi’nin ekonomisinin çökertilmesi için hani derler ya iç güçler, dış güçler diye... Ereğli’nin ekonomisinin çökertilmesi için hem dış güçlerden, hem iç güçlerden talimatlar geldi. Bu talimatlar nedeniyle Ereğli Belediyesi’nin ekonomisi çöktü, çökecek. Son raddeye gelmiş vaziyette. Tabii buna bilerek yada bilmeyerek diretenler var. AK Parti kendine göre muhalefet olduğu için yapıyor, belki kendi kararlarında haklı olabilirler ama diğerleri Ereğli’ye karşı büyük yanlışı çocuklarının ve torunlarının bu meclis kararını okumak suretiyle görmeleri lazım. Çünkü Ereğli Belediyesi’nin ekonomisi çökmek üzere. Çöktükten sonra herhalde rahatlarlar. İç güçlerin ve dış güçlerin Ereğli’nin ekonomisini çökertmek için verdikleri kararın ne kadar kötü bir karar olduğunu, bu talimatları uygulayanların bundan sonra gelecek nesilleri Ereğli’nin düştüğü durumu gördükçe ‘Dedelerimiz, amcalarımız, ninelerimiz ne yapsın’ demesi lazım. Onun için her meclis toplantısına gelecek, geçip geçmemesi hiç önemli değil. Geçmesi için gayret eden arkadaşlar belli. Geçmemesi için gayret edenler belli. Ben burayla uğraşacağım ve sonunda satacağım. AK Parti’liler burayı satmak için bekliyorlar ama onlara fırsat vermeyeceğim, ben satacağım Allah nasip ederse.”

Anka Haber Ajansı