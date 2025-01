Kartalkaya'daki Otel Yangını Faciası... Özgür Özel: "Bunun Hesabını Kim Verecekse, En Ağır Şekilde Verecek"

(BOLU) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’da yangın faciasının yaşandığı otelin önünde yaptığı açıklamada, "Meclis’te mutlaka araştırılmalı, hep birlikte bakmalıyız, yasal düzenlemeler yapılmalı, ders alınmalı, ama alınmıyor. Çok üzgünüm. Bu işin öğlen saatlerinde, akşamüstü doğru bir Sayın Bakan eliyle siyasileştirilmeye çalışılmasından dolayı sadece meşru müdafaa hakkı bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Çünkü hiç alakamız olmayan bir konu olduğu için. Yine de işin bu boyuta bugün gelmesinden, içeride yanmış çocuk bedenleri varken bunların konuşulmasından da hepimiz adına, ülke adına çok utanç duydum. Ama bunun hesabını kim verecekse, en ağır şekilde verecek" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’da yangın faciasının yaşandığı otelin önünde açıklama yaptı. Özel'e Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan CHP heyeti eşlik etti. Özel şöyle konuştu:

"Çok büyük bir acı. Maalesef, şu ana kadar resmi açıklamaya göre 66 vatandaşımız burada sabah 03.30’a doğru başlayan yangınla hayatlarını kaybettiler. Sayının artmasından endişe ediyoruz. Bugün buraya ikisi genel başkan yardımcımız ve gölge bakanımız, altısı milletvekilimiz sekiz kişilik bir heyet görevlendirdik. Ardından civar illerdeki arkadaşlarımız ve diğer milletvekili arkadaşlarımızın katılımıyla yaklaşık 20 kişilik bir milletvekili heyetiyle buradaki çalışmaları takip ediyoruz. Gün içinde birkaç kez gölge bakanlarımızın aldığı bilgilendirmeye ilave olarak ben de biraz önce Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan olayın oluşu, gelişimi ve şu ana kadarki süreçle ilgili bilgi aldım. Kendisi hem görevlendirdiği mülkiye müfettişlerini, konunun hassasiyetini de bilerek en hızlı şekilde ve konunun hiçbir yönüyle bir şüphe ve soru işareti bırakmadan açıklığa kavuşturulacak şekilde çalışmaların yapılacağını ifade etmiştir. Biz hem kendi milletvekillerimizle, hem bakanlığın çalışmalarını takip ederek bu durumun en yakından takipçisi olacağız.

"Ülkenin nasıl yönetildiğini merak ediyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüklerine bakacaksınız"

Şüphesiz bir ülkenin nasıl yönetildiğini merak ediyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüklerine bakacaksınız. Benim açımdan siyasi tarihimde de kişisel yaşantımda da en önemli travma şüphesiz Soma. Gözümün önünde 301 hemşerim, evladım, canım, ciğerim, her gün işlerine uğurladığımız evlatlarımız yanarak öldüler. Karbonmonoksit zehirlenmesiyle öldüler. Burada karne sevincini yaşayan küçücük evlatlar, anneler, babalar hayatlarını kaybetti. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz. Bunu bütün ülkenin görmesi, kabullenmesi lazım. Bunu siyaseten ve siyasi bir saikle söylemiyorum. Hatta içeride Turizm Bakanına da ifade ettim. Bugün yapılması gereken her şeyin hızla yapılması lazım, bu acıya, bu yasa saygı duyulması lazım. Sonra birtakım endişelerle, birtakım kendine ilişkin meselelerle doğru olmayan, erken ifadeler çok tehlikelidir. Bakın biz sabah daha, "Üçü ağır yaralı, üç kayıp, altı kayıp" dendiğinde, Tanju Özcan Başkan bana ‘50’nin çok üzerinde olabilir Başkanım’ dedi. Ben ‘Sayın Başkanım, sorumlu davranalım’ dedim ki şüphem yok öyle davranacaklarına. ‘Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli’ dedik. ‘Aynen öyle düşünüyorum. Vali Bey’i bekleyeceğim’ dedi. Altı saat bekledik biz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 60’ın üstüne çıktığı da söylendi. Dedim, ‘Kötü haberler alacağız’ ama maalesef bir yanda da iptal edilmeyen bir il kongresindeki konuşmayı bekliyormuşuz. Bu da milletin çok ayıpladığı bir şey. Sahada o duyguyu görmüyor musunuz şu anda?

"Sayın Bakan bugün utanılacak bir şey yaptı"

Bu otel 2007 yılında yapılırken Turizm Bakanlığı, Bolu Belediyesi’nden bir talepte bulunur. Bolu Belediyesi de o gün uygunluk belgesi verir. O belgenin böyle el altından servis edilip, AK Parti’nin sosyal medya üzerinden sanki Bolu Belediyesi... Aklım almadı yani. Bunun Bakanlık kökenli olması, inanılır bir şey değil yani. ‘Aman’ dedim, ‘Sakin olun, sakin kalın’ filan. Baktık gördük ki bir algı çalışması. Ne olacak? O yıl belediye zaten sizde. O günden bugüne de belediyenin kapısını çalan olmamış. Burayı denetlediğinde Bakanlık hiç… Yangınla ilgili yeni bir denetim istememiş, bir talebi olmamış. Ama bakın biz bunları konuşmayı zül sayarız. Hiç ağzımızı açmadık ilk önce. Önce cenazeler, önce yas bitecek. Eninde sonunda elbette her şey konuşulur. Hesap sorulacak, muhalefet görevi yapılacak, sorumlular hesap verecek, kim olursa olsun, ne olursa olsun. Bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama Bolu Belediyesi’nin sınırlarında değil, burası Büyükşehir değil. Ve aklım almaz. Böyle bir sorumsuz açıklama. Allah korusun insanın evladı ölmüş burada. Sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun, adamın gırtlağına yapışırlar. Olmaz böyle bir şey. Ben göreve geldiğinde Sayın Bakan’a tebrik telefonu açmıştım. ‘Hayırlısı olsun, Allah utandırmasın’ diye. Ama gerçekten bugün utanılacak bir şey yaptı. Böyle şeyleri yapmamak lazım."

"Bunun hesabını kim verecekse, en ağır şekilde verecek"

Büyük üzüntü içindeyiz. Bütün ailelerin acılarını en derinden paylaşıyorum. ‘Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için’ diyeceğim ama yaşanıyor işte, lanet olsun yaşanıyor. Gerçekten artık bu işlere bir başka yerden bakmak lazım. Olmaz, burada, bu kadar insan geceleyin yatacak. Burası Organize Sanayi Bölgesi olsa kendi itfaiye teşkilatı olmadan olmaz. Ama otel olunca oluyor işte... Abuk subuk işler. Meclis’te mutlaka araştırılmalı, hep birlikte bakmalıyız, yasal düzenlemeler yapılmalı, ders alınmalı, ama alınmıyor. Çok üzgünüm. Bu işin öğlen saatlerinde, akşamüstü doğru bir Sayın Bakan eliyle siyasileştirilmeye çalışmasından dolayı sadece meşru müdafaa hakkı bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Çünkü hiç alakamız olmayan bir konu olduğu için. Yine de işin bu boyuta bugün gelmesinden, yani içeride yanmış çocuk bedenleri varken bunların konuşulmasından da hepimiz adına, ülke adına çok utanç duydum. İçeride de onu söyledim, ‘Çok yanlış oldu’ diye. Ama bunun hesabını kim verecekse, en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz. Olmaz, 2025 yılında bir ülkede insanlar böyle ölmez, ölemez. Doğru değil.

"Bizim payımıza ne düşüyorsa yapılacak"

Özel, çalışmalar hakkında bilgi alıp alamadığının sorulmasına da şu yanıtı verdi:

"Bilgi aldım. Sayın Ali Yerlikaya çok şeffaf şekilde bazı şeyleri anlattı. Hassas gitmeleri gereken bir süreç var. Ben sordum hem son rakamı, hem şüpheli durumları. Acaba şokla çıkıp da bir yere doğru gitti de aslında ölmedi ve orada mı? Veya telefonuna ulaşılamıyor ama öyle mi, böyle mi? Bütün ihtimalleri saydı. Bazı çok kötü, çok uzun süre yangının sürdüğü yerlerdeki zorluklardan bahsetti. DNA testlerinden. Bugün akşam geç saatlerde de olsa net bir açıklama yapacağını söyledi. Sabırla beklemek lazım. İşin bu tarafında hiçbir şey söylemem, söylememek de lazım. Bütün zorluklara hak veriyorum. Ama öbür işe hak vermek mümkün değil. Yapılmaması gereken büyük bir haksızlığa uğradık. Kendimi de zor tutarak meseleyi bugün bu noktada tutacağım. Ama olmaz, olmayacak bir şey yaptı. Onun dışında bizim üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Bizim payımıza ne düşüyorsa yapılacak. Bir kez daha ‘Umarız son olur’ diyoruz. Hepimizin başı sağolsun arkadaşlar.

"Kongrede açıklama da orası bitene kadar beklendi"

"Kongresini beklemiş dediniz hangi parti?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Siz takip etmediniz mi? Bugün bir siyasi parti Ankara kongresini iptal etmedi ve o kongre bitene kadar da bir açıklama yapılmadı. Biz altı saat boyunca rakamın bir boyutunu da biliyorduk ama şimdi bunu biz yapmayız da biz yapsak neler dersiniz neler sorarsınız. Kongre hangi kongreymiş? Bunu bile söylemek ana muhalefet liderine söylemek kalıyor öyle mi? Bir parti kongresini iptal etmedi işte. Kendi tercihleri ama bunu bir başka parti yapsaydı neler söylenirdi ne konuşulurdu ne yapılırdı? Açıklama da orası bitene kadar beklendi. O canlı yayın izlendi. Neyse öyle yapsınlar öyle olsun."

Anka Haber Ajansı