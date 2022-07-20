Kazada Yaralanan Hacer, 12 Gün Sonra Hastanede Öldü

KONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Hacer Yılmaz (29), 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Hacer Yılmaz (29), 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında Ankara-Konya kara yolu Ak Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hilal Deveci (39) yönetimindeki 06 BLN 498 plakalı otomobil ile Recep Atak'ın (40) kullandığı 06 BT 6389 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile birlikte toplamda 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zare Lena Çetinkaya (6) kazadan 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Hacer Yılmaz da kazadan 12 gün sonra bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, bugün Yeşilyurt Mahallesi'nde toprağa verilecek. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı