Kazada Yaralanan Hacer, 12 Gün Sonra Hastanede Öldü

Kazada Yaralanan Hacer, 12 Gün Sonra Hastanede Öldü

KONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Hacer Yılmaz (29), 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Hacer Yılmaz (29), 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında Ankara-Konya kara yolu Ak Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hilal Deveci (39) yönetimindeki 06 BLN 498 plakalı otomobil ile Recep Atak'ın (40) kullandığı 06 BT 6389 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile birlikte toplamda 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zare Lena Çetinkaya (6) kazadan 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Hacer Yılmaz da kazadan 12 gün sonra bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, bugün Yeşilyurt Mahallesi'nde toprağa verilecek. (DHA)

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Kazada Yaralanan Hacer, 12 Gün Sonra Hastanede Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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