Kılıçdaroğlu: “Uyuşturucu Baronlarının Gözünü Çıkaracağım Ve Bu Topraklardan Süreceğim”

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: FATİH NAZIM EFE

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da yurttaşlara; “Bu kampanyada her şey konuşuldu ama bir şey özenle konuşulmuyor. Uyuşturucu belası konuşulmuyor. Çünkü iktidar kanadı uyuşturucu baronlarından yana tavır aldı. Onlara her türlü desteği veriyor. Gencecik evlatlarımız zehirleniyor. Bunun hesabını soracağım, uyuşturucu baronlarının gözünü çıkaracağım ve bu topraklardan süreceğim” sözleri ile seslendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Adana’da; Millet Buluşması programının ardından, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“GENCECİK EVLATLARIMIZ ZEHİRLENİYOR, BUNUN HESABINI SORACAĞIM”

“Bir seçime gidiyoruz. Birinci isteğim, her birimizin sandığa gitmesi yani vatanını sevenlerin sandığa gitmesini istiyorum. Bu kampanya da her şey konuşuldu ama bir şey özenle konuşulmuyor. Uyuşturucu belası konuşulmuyor. Çünkü iktidar kanadı uyuşturucu baronlarından yana tavır aldı. Onlara her türlü desteği veriyor. Gencecik evlatlarımız zehirleniyor. Bunun hesabını soracağım, uyuşturucu baronlarının gözünü çıkaracağım ve bu topraklardan süreceğim.

“SANDIĞA GİDERKEN MUTLAKA BİR ARKADAŞINIZI, BİR KOMŞUNUZU BERABER GÖTÜRÜN”

İkinci isteğim; sandığa giderken mutlaka bir arkadaşınızı, bir komşunuzu beraber götürün. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu anlatın ve demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana, insan haklarından yana oy kullanmasını sağlayın.”

