Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Zeyrek, "Biz adaletin ve hukukun bu güzel ülkemize tekrar geleceğini, artık bu kara bulutların kalkacağını ve aydınlık yarınlara giden bu onurlu yürüyüşün de bu isteklerimiz yerine gelinceye kadar da son bulmayacağını ifade etmek isterim. Ben kendim de dahil olmak üzere biz ne bir santim eğiliriz ne bir adım geri atarız, ta ki bu güzel ülkeme hak, hukuk, adalet gelene kadar" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu, ilçe belediye başkanlarını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarını, tutuklu bulundukları Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Zeyrek, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na moral olsun diye Silivri'ye gittiklerini ancak çıktıklarında kendilerine moral verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kendisi çok dik bir şekilde, onurlu mücadelenin peşinde olacağını ve bunu bırakmayacağını, özellikle ülkemizin yarınları için, bu güzel vatanın kurtuluşu için bunların olması gerekliliğini ifade etti. Ve geçtiğimiz süreçte alanlarda ve miting alanlarında gördüğümüzde kendisine şunu anlattım: ‘Başkanım’ dedim ‘biz alanlarda şunu görüyoruz; rabia işareti yapanlar, bozkurt işareti yapanlar, zafer işareti yapanlar kol kola girip hak, hukuk adalet diye bağırıyorlar’. Kendisi bana şunu söyledi, çok anlamlıydı. ‘Adaletin siyaseti olmaz’ dedi ve burada bir kurtuluş mücadelesi... Ve ülkemizin bu kurtuluşa ve bu mücadeleye ihtiyacı olduğunu, burada bize inanan şu anda hiçbir mecburiyeti olmadığı halde sandıklara koşan 15,5 milyon insana ve şu anda başlattığımız imza kampanyasıyla hedefimiz olan 28 milyon kişinin, umudunu yaşatmamız gerektiğini bize söyledi, bu gerçekten çok önemliydi. Ben şunu talep ediyorum: Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımız, yanındaki bürokratlar, Zafer Partimizin Genel Başkanı Ümit Özdağ dahil olmak üzere öncelikle adaletin hakim olduğu bir duruşma olsun ve bu duruşmada tüm deliller, tüm ifadeler Genel Başkan’ımın da dediği gibi TRT 1’den yayınlansın ve vatandaşlarımız tüm açıklılığıyla bunu görsün istiyorum. Çünkü ülkemizin şeffaflığa, adalete ve huzura ihtiyacı var. Bu birlik beraberliği sağlamamıza ihtiyacı var."

"Yolsuzluk adı altında Silivri Cezaevi’nde tutulması, açıkçası benim vicdanımı zedelemektedir"

Ekrem İmamoğlu'nun gizli tanıklarla içeride olmasının, kabul edilebilir olmadığını söyleyen Zeyrek, şöyle devam etti:

"Eğer ki bir suçu varsa, suçu herkesin önünde açıklanmalı ve herkesin vicdanına uygun olarak anlatılmalıdır. Ben her yerde bunu bağırarak söylüyorum. Eğer ki yolsuzluk arıyorsanız, Manisa Büyükşehir Beldiyesi’nden devraldığımız MHP Belediyesi’nden hazırladığımız dosyaları ve savcılığa sunduğumuz dosyaların kapaklarını açın. Yolsuzluğun orada olduğunu göreceksiniz. Hiç gizli tanığa ihtiyacınız yoktur, orada her şey açık ve nettir. Ama CHP’li belediyeleri, diğer partililerin yaptıkları veya diğer başkanların isimlerine bakmadan, yaptıklarını göz ardı ederek, şu an da Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımızın yolsuzluk adı altında Silivri Cezaevi’nde tutulması, vicdanımı zedelemektedir. Eğer ki adalet arıyorsak, bu adalet herkese lazımdır. Bugün nasıl Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımıza ve içeride bulunan bürokratlarımıza adalet lazımsa yarın da bunlara imza atanlara adalet lazımdır. Herkesin eşit şekilde adaletin paylaşıldığı, ülkemizin birlik beraberlik içerisinde, yarınlarımıza bırakacağımız adalet sistemini arzuluyoruz ve istiyoruz. Çünkü şunu unutmamak lazım ki bu güzel ülkemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında, ona inanan, güvenen arkadaşlarıyla bizlere emanet ettiği Cumhuriyet ilke ve inkılapları üzerine kurulmuştur. Bunları korumak ve yarınlara aktarmak en önemli görevimizdir.

Ekrem Başkan’ın buradan çıkacağını, hiçbir mecburiyeti olmamasına rağmen 15,5 milyon kişinin gidip sandıklarda kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği talebiyle ve İstanbul’da 16 milyon kişinin gönlüne taht kurmuş bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışma hakkının verilmesine ve hak ettiği şekilde İBB Başkanı olmasını ve tüm belediye başkanlarının oylarıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmiş bir kişinin aynı seçimle geldiği şekilde görevinin tekrar kendisine iade edilmesini ve seçilme ve yarışma hakkının kendisine verilmesini talep ediyoruz ve istiyoruz. Bundan daha haklı bir talep olamaz. Eğer ki biz bu adaleti bugün sağlayamazsak, yarınlarımıza da evlatlarımıza da bırakabileceğimiz bu güzel ülkede, adalet ve hukuktan bahsetmek olmaz."

"Ne bir santim eğiliriz ne bir adım geri atarız"

Hukukun ülkede vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Zeyrek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hukukun olmadığında görüyoruz ki 30 yıllık diplomalar iptal edildiği gibi, bundan sonra hiçbirimizin garantisi de olmaz. Çünkü bütün her şey hukukun temellerine dayalıdır. Biz adaletin ve hukukun bu güzel ülkemize tekrar geleceğini, artık bu kara bulutların kalkacağını ve aydınlık yarınlara giden bu onurlu yürüyüşün de bu isteklerimiz yerine gelinceye kadar da son bulmayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Şunu gördüm Ekrem Başkan’dan ve alanlardaki kişilerden de, bu kişiler o kadar inanmışlar çünkü inanmak, umudu yaşatmak zorundalar. Ben kendim de dahil olmak üzere biz ne bir santim eğiliriz ne bir adım geri atarız, ta ki bu güzel ülkeme hak, hukuk, adalet gelene kadar."

