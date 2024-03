Mansur Yavaş: "Bu Seçimin Kaybedeni, Siyasi Hayatını Müfteri Olarak Tamamlayan Turgut Altınok'tur"

Haber: İLEYDA ÖZMEN / Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye önünde taplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de "Mansur Yavaş Belediyeciliği" tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekle" dedi.

ABB Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve ailesiyle birlikte belediye önünde Ankaralılar ile buluştu. Yavaş, şunları söyledi:

"ANKARA HALKININ TAMAMINA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bir seçimi daha geride bıraktık. Konuşmama öncelikle teşekkürle başlamak istiyorum. 2019 yılından önce vaatlerimizle sahadaydık, şimdi icraatlerimizle sahada olduk. Çalışmalarımıza inanan, bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, partimizin yönetim kademesinden gönüllüsüne kadar herkese ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim bu seçimde de asıl kahramanlarımız yine isimsiz olanlardı. Cadde cadde, sokak sokak; bir kaldırım taşını bile eksik bırakmayacak şekilde çalışan, Başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakârlıkta bulunan başta gönüllülerimiz olmak üzere tüm kadınlara, gençlerimize, emeklilerimize, esnafımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine; yani kısacası Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum.

Kendilerine atılan iftiralara rağmen bana güç veren, gözlerine her baktığımda hayatın anlamını yeniden keşfettiğim, biricik aileme ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Ve bize atılan iftiralara karşı dualarını kalkan gibi kullanan; aldığımız her solukta, attığımız her adımda güçlerini yanımızda hissettiğimiz herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

"BİZİM KARŞIMIZDA DÜŞMAN YOK. HEPİMİZ BU VATANIN ONURLU BİRER FERDİYİZ"

Değerli Ankaralılar, 2019 seçimlerini kazandığımızda kullandığım cümleleri yine tekrarlıyorum; biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya bakışımız farklı olabilir. Ama artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız, 6 milyon Ankaralıya kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kent bize, bundan 100 yıl önce, farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da Anadolu’nun çeşitli yerlerinden vatan uğruna bir araya gelip, Kurtuluş destanını yazanların emaneti. Bu kent bize, bitti denilen yerde bir Anka kuşu gibi küllerinden doğarak tüm zorlukları aşanların emaneti. Bu kent bize, Türk milletinin tunçtan yüreğini, bükülmez bileğini, vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve ülkemizin Başkenti olması sebebiyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin emaneti. İşte biz, bu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nasıl pandemide tüm dünyaya hep birlikte bunu gösterdiysek; nasıl selde, yangında, depremde; ülkemizin bütün dertli anlarında en önde ve hep birlikte yardıma koştuysak, şu andan itibaren de kimseyi ayırmadan, 6 milyon tek yürek olacağız.

Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de "Mansur Yavaş Belediyeciliği" tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler.

"BU KENTİ ŞEFFAF, KATILIMCI, HESAP VEREBİLİR BİR ANLAYIŞLA YÖNETECEĞİZ"

Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum; Ankara’da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara’da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara’da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara’da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara’da seçimi, eser belediyeciliği adı altında çöp projelere, ne olduğu belirsiz beton kulelere milyarlarca lira harcayanlar kaybetti; o milyarlarca lirayı halkın sağlığına, beslenmesine, ısınmasına, eğitimine harcayanlar kazandı. Seçimi işte burada olduğu gibi, Türk Bayrağı altında buluşan gönüllerin, vatan için atan yüreklerin, yani milletin doğrudan kendisinin oluşturduğu ittifak kazandı. Herkes bilmelidir ki, bizim belediyecilik anlayışımız hiç kimseye değil, sadece Ankara halkına meftun, sadece Ankara halkına sevdalı, sadece Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışıdır. Sizlere söz veriyorum; önceki dönemimizde olduğu gibi bu kenti şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir anlayışla yöneteceğiz. Sizden aldığımız paranın hesabını yine size kuruşu kuruşuna vereceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Kimsenin yatağa aç ve açıkta girmesine seyirci kalmayacağız. Ankara’nın sanayisine, tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz.

"BU SEÇİM SONUÇLARI BİZE OLDUĞU KADAR BU ÜLKEDE SİYASET YAPAN HERKESE DE BİR YOL HARİTASI ÇİZİYOR"

Bu seçim sonuçları bize olduğu kadar bu ülkede siyaset yapan herkese de bir yol haritası çiziyor. Demek ki kimseyi ayırmadan hizmet ederseniz, yalnızca halkın size verdiği görevle ilgilenirseniz, kutuplaştırmaktan uzak durursanız, şeffaf olursanız, halka hesap verirseniz, başı dara düşenin yanına hızır gibi koşarsanız, "az laf, çok iş" diyerek çalışırsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz. Bu tarihi fark bizleri asla şımartmayacak. Tam aksine, sizlerin omuzlarımıza yüklediği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve sizlere layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bizlere düşen, yine herkesin başkanı olmak, herkese tebessümle sarılmak ve bir aile olduğumuzu yeniden göstermektir. Bizim kavgamız, tıpkı "çalıyor ama çalışıyor" sözünü bu kentin damarlarından söküp attığımız gibi çalmadan, yorulmadan, bıkmadan Ankara’mız için çalışmak olacaktır.

"MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAYGI DUYULMASINI, MİLLETİMİZİN SÖZÜNÜN DİNLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Bizler devlet geleneğini bilen yöneticiler olarak, devletin en üst makamından en alt kademesine kadar uyum içerisinde çalışma irademizi yine ortaya koyacağız. Bunu Ankaralılar için yapacağız. Bunu makamın asıl sahibi, milletimiz için yapacağız. Ve bizler, artık bu sefer bazı anlayışların değişmesini istiyoruz. Milletimizin iradesine saygı duyulmasını, milletimizin sözünün dinlenmesini istiyoruz. Önceki dönemde bizlere yaşatılan zorlukların ve engellemelerin bu dönemde yaşatılmamasını istiyoruz. Bunu hep birlikte başarmaya, kentimizi yine hep birlikte yönetmeye hazır mısınız? Dayanışmanın, sevginin ve saygının gücünü herkese yeniden göstermeye var mısınız? Bugüne kadar başınızı öne eğdirecek hiçbir işin içinde olmadık, yine olmayacağız. Tevazudan ve iyilikten hiç şaşmadık, yine şaşmayacağız. Haktan, hukuktan, etik değerlerden hiç vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz. Tüm bunları yaparken, buranın altını çiziyorum, kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, kimden beslenirse beslensin, iftira ve karalama yapan büyük propaganda güçlerine, televizyon kanallarına, internet sitelerine, sosyal medya trollerine bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Doğrudan, vicdandan, kardeşlikten yana olacağız. Haktan yana olacağız, halktan yana olacağız. 6 milyon Ankaralı tek yürek olacağız, Ankara’mızı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline birlikte getireceğiz.

"YARINDAN İTİBAREN KOLLARI SIVAYIP KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Destekleriniz için, özveriniz için, emekleriniz için, dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere yola çıkarken desteklerini açıklayan Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi, Merkez Parti, Milliyetçi Türkiye Partisi ve Anadolu Birliği Partisi’nin Sayın Genel Başkanları, yöneticileri ve üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Yarından itibaren kolları sıvayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. 25 ilçemizin tamamını ziyaret edecek, dertleşecek, talepleri dinleyecek, çözümler üreteceğiz. Bu vesileyle tekrardan hepinize hayırlı Ramazanlar diliyor, ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun."

Anka Haber Ajansı