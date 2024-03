Melek Mızrak Subaşı: “Birlikte Daha Güzel Bir Bilecik İçin Yola Çıkıyoruz”

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: ÜNAL AYDIN

CHP’nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, “Projelerimizle çocuklarımızın her zaman yanında olduk. Onların yatağa aç girmemeleri, eğitimlerine devam etmeleri, geleceğimizi bilimin ışığında şekillendirmeleri için belediyemizin ne kadar imkanı varsa kullanacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik’te halk buluşması programına katıldı. Özel’e; Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Ali Özdemir eşlik etti.

ALİ ÖZDEMİR: “HER YERDE İPİ GÖĞÜSLEMEYE HAZIRIZ”

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi, 31 Mart yerel seçimlerinde bir seçim bölgesinde yapılması gerekenin en iyisini yaparak sizlerin aynası olan her kesimden, her kademeden belediye meclis üyeleriyle, il genel meclisi üyeleriyle aynaya baktığınızda kendinizi görebileceğiniz fevkalade kadrolarla yola çıktık.

Bu kadrolarla yola çıkarken mimarından mühendisine, avukatından sağlıkçısına, iş insanından emeklisine, emeklisinden esnafına, tüm kademelerden, herkesi belediye meclisinde gördük. Bizim belediye meclisimizi yaparken ya da yerel yönetimleri yaparken tüzüğümüzde şöyle bir şey var: Der ki yüzde 30 kadın kotası, cinsiyet kotası, yüzde 20 erkek kotası. Ancak bizim Genel Başkanımız tam tersini söylüyor: ‘Gençler fazla olacak. Kadınlar fazla olacak. Kadınların olduğu yerde her şey başarılır’ diyor. Bu vesileyle Bilecik Belediye Meclisi’nde 8 kadın adayımızla yola çıktık. 5 genç kardeşimizle yola çıktık. Bütün bunlarla yetinmedik. Engelli kardeşimize de yer verdik.

Yani meclisimizi gördüğünüzde hepiniz kendinizden, içinizden birisini orada göreceksiniz. İl genel meclisinde şu anda yaptığımız kamuoyu araştırmalarının yanı sıra anketlerde CHP birinci olarak çıkıyor. Her yerde ipi göğüslemeye hazırız."

AYLİN NAZLIAKA: “HER KADIN EMEKÇİDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise şöyle konuştu:

“Yarın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Şurası bir gerçek: Her kadın emekçidir. İster tarlayı çapalasın, ister ev kadını olsun, ister istihdam yaratan bir iş kadını olsun, isterse fabrikada çalışmaktan elleri nasırlaşmış olan emekçi bir kadın olsun. Ama her kadın emekçidir. Kutlu olsun Türk kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

Bizler, çok iddialıyız bu seçimde ve sizin önünüzde de önemli bir fırsat var. 31 Mart'ta eşitlik için, özgürlük için, kardeşlik için, insan hakları için, kadın hakları için, çevre halkları için, engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için, iktidarın bir yük olarak gördüğü emeklilerin hakkını alabilmesi için, yoksulluğunu sonlandırmak, işsizliği bitirmek için kısacası bu iktidara dur demek için var mısınız? O zaman hem Bilecik’e hem tüm ilçelerine hem de tüm beldelerine CHP bayrağı dikmeye var mısınız? O halde tüm adaylarımızı size emanet ediyorum.”

SUBAŞI: “HER KESİMLE UYUM İÇERİSİNDE, ORTAK AKILLA BU ŞEHRİ GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”

CHP’nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, şunları söyledi:

“Bugün burada sadece bir aday değil, Bilecik'in bir evladı olarak şehrimizi daha da ileriye taşıyacak bir sorumlulukla karşınızdayız. Ben Bilecik'te çocukluğumu, gençliğimi, yetişkinliğimi geçirdim. Üniversite için kısa bir süre Bilecik’ten ayrı kalmak dışından hep burada yaşadım. Burada büyüdüm, okudum, meslek sahibi oldum, evlendim ve burada anne oldum. Ben Bilecik’in bir evladı, bir kızı olarak şehrimi çok iyi tanıyorum ve biliyorum. Burada çocuktum, çocukların bu şehirdeki beklentilerini gayet iyi biliyorum. Burada gençtim, gençlerin beklentilerini gayet iyi biliyor ve onları anlıyorum. Burada anne oldum, annelerin ve ebeveynlerin beklentilerini gayet iyi biliyorum. Kısacası ben bu şehrin içinde yaşayan, tecrübe eden birisi olarak şehrimi çok iyi tanıyorum. Vatandaşlarımızın beklentilerini, hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızla, her kesimle çok güzel bir uyum içerisinde, ortak akılla bu şehri güzelleştireceğiz.

"HEPİMİZİN ORTAK VE EN BÜYÜK PROBLEMİ EKONOMİ”

Bugün nereye gidersek gidelim, kiminle konuşsak konuşma, çok kısa bir süre sonra ekonomiye geliyor. Hepimizin ortak ve en büyük problemi ekonomi. İnsanlar artık nefes alamıyor. Gençlerin hayal kurma lüksü bile kalmadı, umutları öldü. Emekliler, adeta dalga geçilirircesine çalışmaya mahkum bırakılıyor. Asgari ücretin asgari yaşam şartlarını bile karşılamadığı bir ekonomide emekliye, asgari ücretin neredeyse yarısı reva görülüyor. Çocuklarımız okulda dersleri yerine, harçlığıyla anca alabildiği simidi sabah mı alsam, öğlen mi alsam diye düşünmek zorunda kalıyor. Ben her şeyden önce bir anne olarak bunu kabul etmiyorum. Bir evlat olarak emekliye yapılanı da kabul etmiyorum. Ekonominin bu halde olmasının sorumlusu elbette biz değiliz. Ama halkçı belediye anlayışıyla ihtiyacı olan emeklimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

"75 GÜNLÜĞÜNE İZNE AYRILDIĞIMIZ SÜREÇTE ÜNİVERSİTELİMİZİN BURSLARI DURDURULDU, ÖDENMEDİ”

Üniversite öğrencilerimize burs programıyla destek olduk. Belediyeden 75 günlüğüne izne ayrıldığımız süreçte üniversitelimizin ikinci burs payları maalesef durduruldu, ödenemedi. Bildiğiniz gibi beslenme çantası projesi yaptık ve görevden ayrıldığımız süreçte, çocuklarımızın lokmaları ellerinden alındı ve beslenme çantaları durduruldu. Beslenme çantası projemizle ve kırtasiye malzemeleri desteğimizle çocuklarımızın her zaman yanında olduk. Onların yatağa aç girmemeleri, eğitimlerine devam etmeleri, geleceğimizi bilimin ışığında şekillendirmeleri için belediyemizin ne kadar imkanı varsa çocuklarımız için kullanacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Emeklilerimiz bizim başımızın tacı. Yıllarca ülkesine hizmet etmiş, üretime destek olmuş, çocukları için çalışmış büyüklerimiz, bugün emekli olarak hala çalışmaya mahkum bırakılıyor. Hak ettikleri yaşam standartlarından uzak bir şekilde ekonomik sıkıntı çekiyor. Kendilerine reva görülen emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veriyor. Emekli ekonomi destek programımızla emeklerimize de destek olacağız.

"BİLECİK’İMİZİN HER BİREYİNİN FİKİRLERİYLE ŞEKİLLENECEK BİR GELECEK İÇİN BURADAYIZ”

Bizim için siyaset, makamların ve ünvanların yarışı değil. Tam tersine Bilecik’imizin her bir köşesine dokunan, insanların yüzünde gülümsemeler bırakan, hizmet ve çalışma aşkının ifadesi. Bizim için siyaset, vatandaştan kopuk bir yönetim anlayışı değil; tam tersine vatandaşla iç içe, herkesin sesini duyan bir yaklaşımın ifadesi. Kimin oy verdiği, kimin vermeyeceği önemli değil, önemli olan her birimizin Bilecik’imizin geleceği için birlikte çalışması, birlikte karar alması. Bilecik gerçekten de çok güzel bir şehir, rengarenk bir kültür mozaiği. Bu mozaik Bilecik’i var eden en kıymetli değer. Bizler, bu mozaiğin her rengiyle birlikte yürüyecek, hiçbir rengi birbirinden ayırmayacağız. O güzel renkler, bu şehrin ortak aklını oluşturacak. O ortak akılla, sizlerden aldığımız güçle bu güzel şehri daha mutlu ve daha güçlü bir hale getireceğiz. Bilecik’imizin her bireyinin fikirleri, önerileri, katkılarıyla şekillendirecek bir gelecek için işte tam da buradayız. Birlikte oluşturacağımız ortak akıl, Bilecik’imizi daha yaşanabilir, daha renkli bir hale getirecek. Çok güzel projelerimiz, çalışmalarımız var. Halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda nokta atışı projeler hazırladık. Birlikte daha güzel bir Bilecik için yola çıkmak benim için büyük bir onur. İnanıyorum ki hep birlikte başaracağız.”

Anka Haber Ajansı