Meral Akşener: "Birinci Çıkacağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Da 13. Cumhurbaşkanı Olarak Seçeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mamak'taki seçim koordinasyon merkezinin açılış töreninde; "Biz Türkiye için strateji üreten, Türkiye için nefsini ezen, Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız. Benim sizden isteğim, Türkiye için istediğim, bu millet için istediğim çünkü parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu. Dolayısıyla İYİ Parti'yi birinci çıkaracaksınız. Birinci çıkaracağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Mamak'ta partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı. Açılış için toplanan partililere hitap eden Akşener, şunları söyledi:

"İYİ PARTİ'NİN KURULUŞUYLA HER ŞEY DEĞİŞMİŞTİR"

“Eğer bugün burası bir miting haline dönmüşse bunun anlamı şudur; İYİ Parti tek başına birinci parti olarak bu seçimden çıkacak demektir. Biz yeni kurulmuş bir partiyiz. 2017'de pek çok zorlukla, pek çok iftirayla, pek çok engellemeyle, pek çok saldırıya uğrayarak buna direnerek ayakta kalmış, üçüncü seçimini giren yeni kurulmuş bir partiyiz. Partimizin kurulma tarihi yeni ama bu partiyi oluşturan üyesinden, yöneticisine, genel başkanına kadar herkesin uzun bir siyasi mücadele geçmişi var bu bir, ikincisi bu partinin özelliği ben başta olmak üzere her bir üyenin, her bir gönüldaşımızın her bir taraftarımızın bir hissesinin olduğu bir alan olmasıdır. Benim sahip olduğum bir hisse ile Ankara'nın herhangi bir ilçesinde üye olmuş bir kardeşimizin sahip olduğu hisse birbirinin aynısıdır. Demokrasiyi kendi içinde uygulayan zaman zaman oluşan hatalardan ders çıkaran o dersler üzerinde o hatayı tekrarlamayan ve öğrenen bir organizasyon diye tarif ettiğimiz bir partidir İYİ Parti. İYİ Parti'nin kuruluşuyla Türkiye'de bir tek şey değişmiştir. Yeni bir parti kurulmuştur ama her şey değişmiştir.

"İYİ PARTİ AKLIN, STRATEJİNİN TÜRKİYE SEVDASININ ŞEKİLLENDİRDİĞİ VE BUNUN İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPANLARIN KURDUĞU BİR SİYASİ PARTİ"

2018'de eğer biz o seçime girmemiş olsaydık AK Parti'nin ve paydaşlarının Meclis'teki çoğunluğu bitmiş olmazdı. Bir önceki Meclis'te eğer bizim grubumuz olmasaydı AK Parti çoğunluğu hatta Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu elde ederdi. Sonra 31 Mart. 31 Mart'a giderken Cumhuriyet Halk Partisi'ne biz bir teklifte bulunduk ve bunun sonucu olarak 11 büyükşehir alındı. Ama en önemlisi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının çok önem verdiği İstanbul ve Ankara gitti. Millet İttifakı'nın bu iki büyükşehri kazanmasının fikir babası Sayın Koray Aydın'dır. Eylemi yapan da biziz. Burada bahsettiğimiz şey şu, biz Türkiye için strateji üreten, Türkiye için nefsini ezen, Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız. Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık, x alırdık, y alırdık, z alırdık ama sonuç itibarıyla kendimizin ne olduğunu tarttırır görürdük. Bunun karşılığı olarak oylarımız, şudur, budur, öyledir ama sonuç itibarıyla da ne Ankara alınırdı ne İstanbul alınırdı. Biz inandık ve başarıldı. İYİ Parti aklın, stratejinin Türkiye sevdasının şekillendirdiği ve bunun için her türlü fedakarlığı yapan hazır olan insanların kurduğu bir siyasi partidir. Onun için dirençlidir. Bizden sonra Türkiye'deki siyaset değişti. Onun için Recep Bey ve arkadaşları en fazla bana ve partimin mensuplarına kızıyor. En fazla bana ve arkadaşlarıma iftira atılıyor. En fazla bana ve arkadaşlarıma saldırıda bulunuluyor.

"PARLAMENTER SİSTEMİN KONUŞULACAĞI SON SEÇİM"

14 Mayıs'ta Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kılıçdaroğlu, inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Unutulmaması gereken bir şey var, o Millet İttifakı sisteminin içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi ve resmi olacak, altındaki Cumhuriyet Halk Partisi'yle İYİ Parti'nin logoları olacak. Sadece iki parti olarak ayrı ayrı seçime gidiyoruz. Aynı ittifakın içinde iki ayrı logoyla. Hani diyoruz ya "Bir Kemal'e Bir Meral'e" benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İYİ Parti'nin güneşini göreceksiniz ve "evet" mührünü ona basacaksınız. Çevrenizde İYİ Parti'ye "evet" mührünü bastıracaksınız. Biz herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz. Hiç de öyle girmedik. Şimdi 14 Mayıs günü ve akşamına kadar kullanılacak her oyda ikna ettiğiniz her kardeşimize bunu söyleyeceksiniz. Benim sizden isteğim, Türkiye için istediğim, bu millet için istediğim çünkü parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu. Dolayısıyla İYİ Parti'yi birinci çıkaracaksınız. Birinci çıkaracağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz.

"BU ÜLKENİN EMNİYET SUPABI İYİ PARTİ'DİR"

Bu ülkenin emniyet supabı İYİ Parti'dir. Bu ülkenin sigortası İYİ Parti'dir. İYİ Parti'de bulunan her bir arkadaşımız, her bir yöneticimiz geçmişi itibarıyla birer başarı sembolüdür. Bu başarıların sahipleri olan bu arkadaşlarımızın yarın kurulacak iktidarda, kazandığımız için kurulacak iktidarda daha fazla yer almasını istiyorsak, benim de başbakan yetkilerine sahip bir kişi olmamı istiyorsanız partimizi birinci çıkaracaksınız. Ben size inanıyorum, ben size güveniyorum. Bu seçim koordinasyon merkezinin inşallah bereketli olmasını, partimizin Mamak'taki hemşehrilerimize çok iyi tanıtmasını ve buradaki oyumuzu çok yükseltmesini diliyor burayı şereflendiren her bir kardeşime saygılarımı sunuyorum."

