Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: “ 13’üncü Cumhurbaşkanı, Chp’nin Gösterdiği Aday Olacak”

HABER: İLEYDA ÖZMEN / KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Silkeleme" talimatıyla CHP'li belediyelere yönelik baskılar Mersin'de de etkili oluyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kamu bankaları kapı duvar oldu, kapılarını açtınız,belediyelere destek oldunuz da biz borcumuzu gününde ödemedik mi?" diye sorarken, belediye olarak gücü iyi kullanacaklarını belirtti. Seçer, cumhurbaşkanlığı seçimiyle bu olumsuzlukların giderileceğini çünkü CHP'nin adayının Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış töreninde konuştu. Seçer, şunları kaydetti:

"Mersinimiz zengin bir kent. Altıncı sırada Türkiye'nin cirosuna katkı yapıyor ama üzülerek ifade edeyim, komşu kentimiz Adana ile beraber ki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızda arada "Adana gibi Başkan Zeydan Başkan', gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu Adana ile beraber iki kentten bir tanesi en zirvedeyiz. Biz 2019 yılında bu gerçekle göreve başladık. Kafamızı kuma gömmedik. hatırlayın, mahalle mutfakları kuracağız dedik. 2020 yılında mahalle mutfaklarını kurduk. Şu anda 49 noktada üç çeşit yemeği 25 TL’ye alıyorsunuz.

Çorbayla yemekle sütle belediyecilik olmaz. Çorbacı Başkan da dediler. Varsın desinler. Biz doğru yolda olduğumuzu biliyorduk. 31 Mart 2024'te Anamur’dan Tarsus’a Çamlıyayla’dan Mut’a kadar, Herkesin her sosyal sınıf, çiftçisi, işçisi, kırmızısı, beyazı, mavisi, yeşili, her kültür, her etnik grup bize destek oldu mu? Türkiye rekoru Mersin'den gitti mi? En fazla 5 yıl içerisinde hemşerilerinin desteğini arttırdığı Belediye başkanı bizim Mersin halkımız yaptı mı bizi? E bizde sizlere müteşekkiriz. işte o emeğimiz o hizmetlerimiz boşa değilmiş.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi, 9 bin öğrenciye LGS'ye YKS'ye hazırlanma fırsatı veriyor"

Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi iyi güzel, 32 kurs merkezinde 9 bin öğrenciye LGS'ye YKS'ye hazırlanma fırsatı veriyor. Yanlış duymadınız 9 bin öğrenciye. LGS'ye hazırlananlara da öyle yemeğini veriyor. Mahallelere kadar eğitim merkezi açtık. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, ilimin peşinden gideceğiz. Neden? biz Atatürk'ün yolundan gidiyoruz? Onun emrine uyuyoruz zaten. Mersin’de üniversiteyi kazanan her çocuğa şu anda on bir bin çocuğumuz üniversiteyi yeni kazandı, üniversiteye kayıtlar yaptı. Gelir testine tabi tutmadan beyana tabi herkese eğitim desteği veriyor muyuz? Çocuklarımıza süt gönderiyor muyuz? Yaşlılarımıza evde bakım, evde sağlık hizmeti veriyor muyuz? Kadınlarımıza tarımsal destek veriyor muyuz? Engellilerimize sahip oluyor muyuz? Doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın yanında duruyor muyuz? Peki, sadece bunlarla mı? Mersin tarihinin en büyük yol çalışmalarını yaptı. Fazla surat yapmayın Allah korusun kaza yapacaksınız. Yollarımız kaymak gibi. Bakın tüm grup yollarında beş yüz civarında kırsal mahallemiz var.

Bizim partimizin taraftar bulamadığı, destek bulamadığı 2019 yılında da vatandaşımızın güvenini alamadığımız köylerimizin yolları kaymak gibi oldu. Şimdi o vatandaşlarımız iki bin yirmi dört te bize destek verdi. Neden biliyor musunuz? O vatandaşlarımızın önyargısını tuzla buz ettik. Şimdi ne diyorlar? Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliği adaletli belediyeciliktir.

"Biz borçlanma alıp bankalardan borç kullanıp SGK’yı vergiyi ödemedik mi?"

Emin olun Türkiye’de bu derece hizmet ediyoruz. İnadına hizmet etmeye devam edeceğiz. Sakın kafanız karışmasın. SGK borcumuz var. Ya birader bir sor bakalım Başkanım ‘SGK borcunu aksattın da’ bunu keyfimden mi yaptım? bir sor bakalım param vardı da ödemedim mi paramız vardı da biz mi ödemedik?

Meclis borçlanma veriyordu da biz borçlanma alıp bankalardan borç kullanıp SGK’yı vergiyi ödemedik mi? Kamu bankaları kapı duvar oldu, kapılarını açtınız, duvarlarını yıktınız, belediyelere destek oldu da biz borcumuzu gününde ödemedik mi? Ama biz her şeye rağmen bunların şikayetini yapmadık. Her zaman güçlü belediyeyiz dedik. Türkiye’nin cirosunu altıncı sırada para veriyoruz, destek alıyoruz Mersinliler olarak dedik. Biz de hakkımızı alacağız. Merkezi hükümetten alacağız ama belediye olarak da bu gücümüzü iyi kullanacağız. Evelallah kullanıyoruz da.

Bu ay içinde Cumhurbaşkanlığı yatırım programı açıklanacak. Mersin’e dair nelerin yer alacağını bekliyoruz Ayın 15’inde. Yeşilovacık’tan Yenice’ye kadar altyapı yatırımlarımızla ilgili 84 milyon Euroluk projenin kredisini bulduk. Avrupa bankalarından IBRD’den, IFC’den, AFD’den hepsini temin ettik. Şimdi Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda bekliyor. Yatırım programına alınmasını bekliyoruz hemen başlayacağız. Tüm denize akan atık, denizi kirleten sularımız ortadan kalkacak. Tüm kanalizasyon hizmetleri arıtma tesisleri yapılacak. Bu bir. 2 Mersin’e metro sözümüz var. Yaklaşık şu anda 850 milyon euroluk bir proje. Mersin için büyük bir proje Türkiye’nin bugün içinde geçtiği ekonomik sıkıntı içerisinde Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın bize izin vermekte, borçlanma izni vermekte imtina ettiği bir proje. Borçlanma izni alamıyoruz.

"Eski Otogar- Şehir Hastanesi- Yeni Otogar 10,5 kilometrelik tramvay inşaatına başlayacağız"

Mersinlilere buradan duyurmak istiyorum. Ne oldu metro diye bana soruyorlar. Borçlanma izni alamadığımız sürece Metroyu yeterince hızlı inşa edemeyiz. Şu anda en son talebimiz olan borçlanma izni Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde bekliyor. Bu bir. İkincisi; biz size raylı sistemler dönemini başlatacağımızı söyledik. Değerli Mersinliler. Ve Metro ile başlattık, en ağır projeyle. 13,5 kilometrelik proje ile başlattık ama bu arada rahat durmadık, boş durmadık. 2019’dan bu yana 3 ayrı projesi hazırlattık sizlere. 2’si Mersin merkezde, 1 tanesi Tarsus’ta. 2 Mersin merkezde olan tramvay projemiz şu anda yine bunun da kredisi bulundu. İzni Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü’nden alındı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda bekliyor. Yatırım programına alındığı an, Eski Otogar- Şehir Hastanesi- Yeni Otogar 10,5 kilometrelik tramvay inşaatına başlayacağız ve bu altından kalkacağımız projeyi 2 yılda da bitireceğiz.

İnşallah buradan yetkililere de seslenmek istiyorum; Mersinler bu projenin Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda yatırım programına alınmasını bekliyor. Belediyemizin mali tablosu o projelerin yatırım programına alınmasına uygundur, teknik bir sıkıntı yoktur. Sadece bunu söylemek dahi istemiyorum, düşünmek dahi istemiyorum. Siyasi bir mülahazayla, siyasi bir değerlendirme ile imza atmaktan imtina ederlerse, ki öyle yapacaklarını düşünmek dahi istemiyorum. Mersin’e çok büyük kötülük yaparlar. Biz Mersin için çalışıyoruz. Mersin daha iyi olsun, Mersin’de yoksulluk ortadan kalksın, Mersinli üretsin, çalışsın. Az önce kadın üretici pazarından geldik. İnsanlar Mersin’de çalışıyor, üretiyor.

"Bugün burada 6 tesisimizi açacağız"

Sözlerime son verirken, bugün burada 6 tesisimizi açacağız. Bunlar daha çok çocuklarımızla ilgili tesislerimiz. Bir tanesi burada Torsolar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi. Şu anda açılışını yapacağız. Burada havuz var, çocuk gelişim merkezi var, yani kreşimiz var. Yine Survivor Parkuru ve açık çocuk oyun alanları var. Bu bölgenin ihtiyacı olan bir yatırımdı, bir projeydi. Toroslar bölgemize hayırlı, uğurlu olsun. Yine Toroslar Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi ve Çocuk Gelişim Merkezi. Her ikisinin de temelini 10 ay önce attık. İşte biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediyesi ne yaparsa kalitelisini yapar, en hızlı şekilde de yapar. 10 ay önce temeli atıldı ve bugün bitti. Burada da spor salonumuz olacak, taziye evimiz olacak, kurs merkezlerimiz olacak ve yine çocuk gelişim merkezimiz olacak. Tarsus’ta bir Matematik Evi açıyoruz. Çocuklarımız için. Bu yeni konsept bir çalışma. Çok güzel bir çalışma. Bunu Mersin merkeze ve diğer ilçelere de açacağız. Yine Çiftlikköy Neptün Yılmaz Okuma Salonu ve Güvenevler Okuma Salonu çocuklarımızın hizmetine girecek.

"Biz adalet dağıtacağız, herkesi kucaklayacağız"

Ben CHP’li olmaktan gurur duyuyorum, ben CHP’nin belediye başkanıyım. Bunu övünerek söylüyorum ama hiçbir zaman partili kimliğimizi vatandaşımızın gözüne sokmadık, sokmayacağız. Hep adaletsizlikten şikayet ettik. Biz adalet dağıtacağız, herkesi kucaklayacağız. CHP’nin önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı göstereceğini bilemiyorum ama bir tek bildiğim bir şey var: 13’üncü Cumhurbaşkanı, CHP’nin gösterdiği aday olacak. Ama şuna inanıyorum: Önümüzdeki seçimlerde CHP nasıl 2024 seçimlerinde birinci parti olduysa, açık ara farkla hepimizin, tüm belediyelerin gayretleriyle, Sayın Genel Başkanımızdan tüm yöneticilerimizin, milletvekillerimizin, bu partiye gönül veren herkesin desteğiyle Türkiye’de iktidar olacak. Canı yürekten inanıyorum."

Anka Haber Ajansı