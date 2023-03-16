Mhp Grubu, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Gösterilmesine Karar Verdi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Grubu’nun kapalı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine karar verdiğini açıkladı.

MHP Grubu, kapalı olarak yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine karar verdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şunları söyledi:

“ADAY BELLİ KARAR NET DİYORUZ”

“MHP Grubu olarak yaptığımız kapalı grup toplantısında aldığımız karara göre 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız olarak şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı MHP olarak aday olarak gösterdik. Gerekli kararı aldık ve bunu sizlerle paylaşıyoruz.

Aldığımız kararın ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin ifade ettiği üzere aday belli karar net diyoruz ve bu net olan kararımızı da bugün itibarıyla resmi bir karar ve imza altına almış olduk. Önümüzdeki günlerdeki Yüksek Seçim Kurulu’na MHP Grubu olarak müracaatımızı yapacağız.”

Anka Haber Ajansı