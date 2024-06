Mhp Grup Toplantısı... Devlet Bahçeli’den Sinan Ateş Davası Açıklaması: Sadece Avukatlarımız Katılacak

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında, Ankara’da öldürülen Sinan Ateş davasına ilişkin, “1 Temmuz'da başlayacak söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında hiç kimse orada bulunmayacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım. Kim ne biliyorsa, hangi belge, bilgi ve bulguya sahipse, mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim” dedi.

MHP, TBMM grup toplantısı 15 dakika geç başladı. Bahçeli, grup toplantısına partililerle birlikte ağır adımlarla yürüyerek geldi. Bahçeli, grup toplantısında konuşmasını ilk kez oturduğu yerden ve prompter yerine yazılı metinden okuyarak yaptı.

Bahçeli konuşmasına bayramda trafik kazalarında ve Diyarbakır-Mardin yangınlarında hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı ve yangınla ilgili konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

İsrail ile Filistin arasında devam eden savaşa değinen Bahçeli, savaşın diğer ülkelere ve Orta Doğu’nun tamamına sıçrama tehlikesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İsrail hala dur durak bilmeden Gazze'ye saldırıyor. Ateşkes ve barış arayışlarını sekteye uğratıyor. 263 gündür masum Filistinli kardeşlerimizin kanını döküyor. Caniyahu, İsrail medyasına verdiği son röportajında, Gazze'de çatışmaların sona yaklaştığını, birliklerin ise Lübnan sınırına taşınacağını söylüyor. Bu azılı katil, savaştan vazgeçmeye hazır olmadığından, ancak Hamas’la kısmi bir anlaşmaya varılabileceğinden bahsediyor. İsrail ile Filistin arasındaki savaşın diğer ülkelere, hatta Ortadoğu’nun tamamına sıçrama riski günden güne irtifa kazanıyor. İsviçre’nin evsahipliğinde 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen Ukrayna Barış Zirvesi’nde deyim yerindeyse dağ fare doğurmuş, şapkadan tavşan yerine skandallar çıkmıştır. Rusya'nın davet edilmediği bir barış zirvesini tertip etmek hangi akla hizmettir? Dostlar bizi alışverişte görsün mealinde ve danışıklı dövüş manasında bir zirvenin bağlayıcılığına, kanayan yaralara merhem olacağına inanmak hayal ötesi bir beklenti değil midir? Hem barış zirvesi planlayıp hem de savaşın tarafı olan Rusya'yı dışlayarak diplomatik baskı altına almaya çalışmak mantık ihlali, makuliyet inkarı, hayatın gerçeklerine sırt dönmek şeklinde yorumlanmayacak mıdır?”

"Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir"

Muhalefeti Cumhur İttifakı’na operasyon yapmakla suçlayan Bahçeli açıklamasında şunları söyledi:

"Riyakar demokratlar, şaibeli devrimciler, tatlı su kurnazı eski tüfekler, yalancı hürriyet perverler, yozlaşmış elitler, kriz sever siyasetçiler, karanlık odaklar, dış bağlantılı maşalar, partimiz, ittifakımız ve ülkemiz aleyhine psikolojik harp tekniklerine başvuran kansızlar, zilleti zarafet, çözülmeyi normalleşme gibi teşmil eden münafık simalar geceli gündüzlü operasyon yürütmektedir. Tekraren ve inançla söylüyorum, Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Kiralık gazeteler, iç işgal cephesine ekranlık yapan başta Halk Tv olmak üzere bazı televizyon kanalları, yarım porsiyon aydınlar, satılmış köşe yazarları, şerefini üç kuruşa devretmiş bir kısım sivil toplum kuruluşu yöneticileri MHP'yle yatıp MHP'yle kalkıyorlar. Bunlara siyaseten her türlü desteği verip sözcülüğüne talip olan CHP’nin başkanı da iki de bir kale duvarlarımızı taşa tutuyor, olmayan siyasi aklının dibindeki tortuları ortalığa saçıyor. Bu şahsın "o iki kişi" diyerek sistematik ve plan dahilinde suçlayıp saldırdığı değerli arkadaşlarım, benim can beraberi ülküdaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. Çürük tahta üzerinde siyasi tiyatro sahnesi açan bu zatın her meselede partimizi zan altında bırakma gayreti, dava arkadaşlarımızı doğrudan hedef alma densizliği siyasi ahlakla zaten bağdaşmamaktadır."

"Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız"

Bahçeli, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açılan davanın 1 Temmuz’da yapılacak ilk duruşmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli şöyle konuştu:

"1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak mahut cinayet davasıyla partimizi ve Ülkü Ocaklarını ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde kırk yalan söylerler. Uydurulmuş ve üretilmiş tezviratlarla oyalanırlar. Şu hususu özellikle ifadeye mecburum ki kimin kimlerle iş tuttuğunu, sağda solda nelerin konuşulduğunu, hangi iftira düzeneklerinin hazırlandığını çok iyi biliyor ve bunların hepsini takip ediyoruz. Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız. Ortalıkta gezen kuklaların, cenaze üzerinde tepinen nebbaşların, onlara gaz veren onursuzların tariz, tazyik ve tahrikiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Ülkü Ocakları’nı sorgulatmayız. 1 Temmuz'da başlayacak söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında hiç kimse orada bulunmayacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım. Kim ne biliyorsa, hangi belge, bilgi ve bulguya sahipse, mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları'nı en küçük bağ ve bağlantısı olmayan bir cinayetle irtibatlandırıp suçlayanlara, bu can bu bedende olduğu müddetçe hakkımı helal etmeyeceğim, ya bu dünyada ya da mahşerde hepsiyle tek tek hesaplaşacağım."

Bahçeli, Avrupa Şampiyonası’nda Çekya ile karşılaşacak olan Milli Takım’a başarılar diledi.

“Vergi düzenlemelerini destekliyoruz”

Bahçeli, vergi alanında yapılacak yeni düzenlemeleri son derece olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. Bahçeli, “Toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin düşürülerek doğrudan vergilerin artırılması sosyal ve ekonomik adalete can suyu verecektir” dedi.

