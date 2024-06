Muhalefet Milletvekilleri Yozgat’ta Zarar Gören Tarım Alanlarını Gezdi, Sorunları Dinledi

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat’ta önceki gün akşam saatlerinde yağan dolu ve sonrasında oluşan selin neden olduğu zararların tespit çalışmaları devam ederken; CHP ve İYİ Parti milletvekilleri bölgede incelemelerde bulundu, çiftçilerle görüştü. Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy ve Halaçlı köylerindeki çiftçiler, borçlarının ertelenmesi ve bölgenin ‘afet bölgesi’ ilan edilmesini istedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, partisinin Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve Yozgat Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş, Şefaatli ilçesinin Paşaköy ve Halaçlı köylerinde yaşanan dolu felaketi nedeniyle mahsulleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek zarar gören tarım alanlarını gezip bilgi aldı.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Paşaköy Muhtarlığı önünde toplanan çiftçilere, “Devletin kurumları bu tespitler üzerinde çalışmalar yapacak. Bu çalışmalardan sonra tutulan tutanaklar, raporları muhtarımızdan hepsini alayım. Bütün ayrıntılarıyla meclise bu konuyu taşıyacağız ve takipçisi olacağız. Ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Bütün gücümüzle biz bu konunun takipçisi olacağız. En ufak ayrıntısına kadar takip edeceğiz. Bizim yapacağımız bu. Vali Bey de zaten gelecek. Devlet gayret ediyor, çalışıyorlar. Nasıl bir sonuç çıkacak? Nasıl bir rapor çıkacak? Onu da hep birlikte takip edeceğiz. Vekillerimiz mecliste takip edecekler” dedi.

“Bu sene hasat mevsimine eksi bir milyon lirayla giren bir çiftçimiz seneye hasat mevsimine eksi dört milyonla gidecek”

Paşaköy’de milletvekillerine derdini anlatan çiftçilerden Seçkin Türker, “Buradaki Sulama Birliği’nin merkezini Şefaatli’ye götürdüler. Greyderimiz var, kepçemiz var kapımızda kullanamıyoruz. İmkanlarımızın hiçbirini kullanamıyoruz. Şu anda Sulama Birliği başkanımız burada yok. Drenajlarımız dolu, bunların hiçbiri DSİ tarafından temizlenmiyor” dedi.

Ekili alanları zarar gören çiftçilerden Erşan Oğuz Türker de şöyle konuştu:

“Devletimizden ilk önce istemiş olduğumuz; mazot, gübre ve tohum verilmesi. İkinci olarak; bir senenin ezikliğini biz üç senede çıkartacağız. Bu sene hasat mevsimine eksi bir milyon lirayla giren bir çiftçimiz seneye hasat mevsimine eksi dört milyonla gidecek. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine çiftçinin olan borçlarının bir sene olarak değil faizsiz olarak iki veyahut üç yıl taksitlere bölünmesi lazım. Dolu ve sel baskınlarından dolayı ve genel olarak ülkemizde yapılmayan arazi altyapı çalışmaları, arazi altyapı çalışmalarının yapılması. Çünkü dolu olmasaydı bile selden dolayı büyük zararlar görüyoruz ve bunu hemen hemen her sene de görüyoruz. Bir ülkenin gelişmesi için ilk önce tarım, sonra makine sanayi, tarım ve makine sanayi yoksa ağır makine sanayi ve teknoloji sanayi hiçbir işe yaramaz.”

“Buradaki tüm tarımsal alanlar yüzde 100 zarar görmüş”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı görüşmeler ve incelemeler sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Yozgat ilimizde yaşanan afette Halaçlı ve Paşaköy ile Şefaatli'nin bazı köylerinde ciddi anlamda dolu hasarı var. Biz Genel Başkanımız Özgür Özel'in görevlendirilmesiyle Amasya Milletvekili Reşat Karagöz'le birlikte, il başkanımız, ilçe başkanımız ve yetkililerle burada bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Çiftçimiz dertli, çünkü çiftçimiz tam ürününü hasat zamanı yaklaşmışken aynen söyledikleri şu; "önce kuraklık bizi vurdu." Daha sonra hükümetin dünkü açıklamış olduğu buğday fiyatı onları çok üzdü. Çünkü 11 liraya yakın bir maliyet varken açıklamış olduğu destekle bile 11 lirayı zor buluyor. Ve şu anda çiftçi dün de yaşanan doluyla birlikte buradaki tüm tarımsal alanlar yüzde 100 zarar görmüş. Bunu bizzat biz il başkanımızla, milletvekili arkadaşlarımızla, ilçe başkanımızla yerinde tespit ettik. Çiftçinin istediği şu; buraların bir an önce yetkililer tarafından gezilip hasat tespitinin yapılması, hasat tespiti yapıldıktan sonra ÇKS kaydı olsun olmasın, sigortası olsun olmasın, buranın afet bölgesi ilan edilmeli ve çiftçimize bu zararları bir an önce ödenmeli. Çiftçimiz hasattan elde edeceği parayla bankaya borçlu, mazot, gübre borçları var, onları ödeyecekti. Aynı zamanda burası sulama birliğinden tarımsal sulama kullanan bir bölge. Sulama Birliği'ne ücret borçları var. Onların istedikleri Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının en az iki yıl faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyorlar. Burada özellikle kredi kartı borçları var. Esnafa borcu olan var. Çiftçi şu anda gerçekten içler acısı bir durumda. Hükümet zaten çiftçinin hakkı olan yüzde bir milli gelirden doğan payını vermediği gibi şu anda açıklamış olduğu fiyatla da zaten çiftçi çok zor durumda. Biz hükümetten şunu talep ediyoruz; Yozgat ilinde olduğu gibi, Türkiye'deki doludan dolayı, selden dolayı afet bölgesi ilan edilmesi gereken yerler bir an önce ilan edilmeli ve dünkü vermiş olduğu kararla da 11 lira çok ciddi zarar ediyorlar, en az 15 lira buğdaylarının olmasını talep ediyorlar. Biz çiftçimizin yanında olacağız. Bunu hükümetten ve cumhurbaşkanından özellikle talep ediyoruz. Çiftçimiz şu anda gerçekten zor durumda.”

“Çiftçimizin zararın giderilmesi için hükümeti göreve çağırıyorum”

CHP heyetinden sonra İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar da Şefaatli ilçesinin Paşaköy ve Halaçlı köylerini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Kayalar, incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy ve Hallaçlı köyü başta olmak üzere Ekinciuşağı, Köycü, Kuşçu, Yassıağıl, Saray, İğdecik, Harkasan, Hacımusalı, Köycü, Kördeve, Arslanhacılı, Çakırhacılı, Yukarıelmahacılı, Sarıyaprak, Erkekli köylerinde ekili alanlar büyük zarar gördü. Buradan hükümete sesleniyorum; hasada 20 gün kala böyle bir felaketin yaşanması çiftçilerimiz için büyük bir talihsizliktir. Yaklaşık 150 bin dekar ekili alan hasar görmüştür. Zarar gören çiftçilerimize gübre ve tohum desteği verilmeli, kredi borçları ertelenmelidir. Konunun Meclis’te takipçisi olacağız. Neredeyse kooperatife borçsuz çiftçimiz yok. Tarlaların büyük kısmı icara ekildiğinden çoğunun sigortası da bulunmuyor. Yozgatlı çiftçilerimizin bu kadar masrafın altından kalkması çok zor, Devletimiz zarar gören çiftçilerimize yardım elini uzatacaktır.”

Hasar tespiti devam ediyor

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da dolu, sağanak yağmur ve oluşan selden etkilenen köyleri ziyaret etti, hasar tespit komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıp, çiftçilerle görüştü. Vali Özkan, tespit çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü en kısa sürede de bitirileceğini bildirdi. Özkan, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“İlimizde meydana gelen etkili sağanak yağış ve yoğun dolu yağışı sebebiyle, özellikle Merkez, Yerköy ve Şefaatli İlçelerimize bağlı köylerimizin altyapı ve tarımsal alanları zarar görmüştür. Yağışın durmasının ardından oluşan zararların tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüklerimiz, AFAD ve İl / İlçe Özel idare ekiplerimiz tarafından ivedilikle hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Su baskını ve dolu yağışı nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılabilecek yardımlara ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca, etkili sağanak yağış ve yoğun dolu yağışı nedeniyle YHT hattında meydana gelen olumsuzluk giderilmiş olup seferler sabah saatlerinde tekrar başlamıştır.”

Anka Haber Ajansı