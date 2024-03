Murat Bakan: “Bu Seçim Karşı Devrimci, Cumhuriyet Düşmanı İktidara ‘Dur’ Diyeceğimiz Bir Tercih"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Bu seçim sadece belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarımızı seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim ülkenin içinde bulunduğu durumdan bağımsız, sadece yerel yönetimlerle ilgili vereceğimiz bir karar da değil. Bu seçim karşı devrimci, Cumhuriyet düşmanı iktidara ‘dur’ diyeceğimiz bir tercih. Bu iktidara ders vermenin, bu iktidarın kulağını çekmenin bir fırsatı bu seçim.Tüm yurttaşlarının nefesini kesen bu iktidara bu dersi vermek zorundayız” dedi.

CHP İçişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir’deki Balkan ve Rumeli göçmenleriyle bir araya geldi. Bakan’a; CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve eski İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil de eşlik etti. Batı Trakya Türkleri Derneği, Balkan Göçmenleri Derneği, Bosna-Sancak Derneği ve Kuzey Makedonya Federasyonu’nu ziyaret eden CHP heyeti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’a ve CHP’nin ilçelerdeki adaylarına destek istedi. Ziyaretlere Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bornova, Buca ve Menderes ilçe başkanlarıyla il başkan yardımcıları da yer aldı. Heyet programlarını CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek’in de katıldığı Görece Mahallesi’ndeki iftar programıyla tamamladı.

MURAT BAKAN: “BU SEÇİM KARŞI DEVRİMCİ, CUMHURİYET DÜŞMANI İKTİDARA ‘DUR’ DİYECEĞİMİZ BİR TERCİH”

CHP’li Bakan şöyle konuştu:

“Bu seçim sadece belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarımızı seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim ülkenin içinde bulunduğu durumdan bağımsız, sadece yerel yönetimlerle ilgili vereceğimiz bir karar da değil. Bu seçim karşı devrimci, Cumhuriyet düşmanı iktidara ‘dur’ diyeceğimiz bir tercih. Bu seçim ülkenin kaynaklarını yurttaşlarına değil, bir avuç yandaşına aktaran iktidara ‘dur’ deme irademiz. Bu iktidara ders vermenin, bu iktidarın kulağını çekmenin bir fırsatı bu seçim. Ekonomiden yargıya, eğitimden güvenliğe kadar her alanda çok büyük krizler yaşatan, emeklisinden öğrencisine doktorundan işçisine kadar tüm yurttaşlarının nefesini kesen bu iktidara bu dersi vermek zorundayız. İzmir’in yüzü dün de bugün de yarın da aydınlık yarınlara dönüktür. Özgürlüğün, demokrasinin ve Cumhuriyet’in gücüdür İzmir. Gücümüzü İzmir’in özgür ruhundan, İzmirlilik kimliğinden ve dağlarımızda açan çiçeklerden alıyoruz. Biz İzmir’de ve tüm ilçelerinde genç, heyecanlı, dinamik ve liyakatli kadrolarla, ihtiyacı önceleyen gerçek projelerle kamucu belediyeciliğin devamlılığını sağlayacak, İzmirlilerin yaşadığı kentte aldığı nefesi de hizmeti de arttırmaya devam edecek ve gücümüze güç katacağız.”

“HER ŞEYE ZAM YAPAN AMA EMEKLİYE ZAM YAPMAKTAN İMTİNA EDEN AKP’YE GEREKEN CEVABI SANDIKTA VERECEĞİZ”

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ise şunları söyledi:

“Ağzını her açtığında kibirli bir dille ekonomist olduğunu söyleyen adam çıktı, 2021 yılında ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur’ dedi ve ülkemizi getirdiği nokta ortada. İnanılmaz bir hayat pahalılığı… Paramız pul oldu. Seçime 10 gün kala faiz artırımına gitmesi de aslında her şeyi gösteriyor. Biz geziyoruz. Türkiye’nin her yerinde çarşı geziyoruz. Çarşı, esnaf ziyaretlerimizde şunu görüyorum: Artık sadece üç yerde kuyruk var. Halk ekmek kuyruğu, ucuz et kuyruğu ve kuyumcuların önündeki kuyruk. Sayın Cumhurbaşkanı yurttaşı bu üç kuyruğa mahkum etti. Yurttaşlarımız parasını altına yatırıyor ve değerini korumaya çalışıyor. Bakın, bunu yatırım olarak yapmıyor. Bunu her gün bir önceki güne göre değersizleşen parasını koruma amacıyla yapıyor. Bu seçimde her şeye zam yapan ama emekliye yaşamını idame ettirmesi için gereken zammı yapmaktan imtina eden AKP’ye gereken cevabı sandıkta vereceğiz.”

“ÖZÜNDEN UTANANIN SÖZÜNE GÜVEN OLUR MU”

Eski İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil de şöyle konuştu:

“Bu iktidarın yanlış politikaları nedeniyle ekonomik olarak çok zor bir süreç yaşadığımızı ve yaşamaya da devam edeceğimizin farkındayız. Bunların hepsi akılcı politikalarla çözülür. Bu süreç uzun ve yorucu olacak ancak çözeceğiz. Partimiz bu güce ve bilgiye sahip. AKP iktidarının Türkiye’deki hukukla ve demokrasiyle olan çatışmasını iyi biliyoruz. Bu ülkeye neler yaşattılar… Yaşadıklarımız, Türkiye’nin geleceğinin hangi yöne doğru evrilmeye çalışıldığını da gösteriyor. Bizim yolumuz belli, İzmir’in ve Türkiye’nin yolu da belli. İzmir Cumhuriyet’in, aydınlığın ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin iliklere kadar yaşandığı ve yaşatıldığı şehirdir. Mustafa Kemal’in şehridir. Ve bu şehirde utanılan kimliklerle bir adaylaşma süreci yaşıyoruz. Bu konuda şunu sormak istiyorum: Özünden utananın sözüne güven olur mu? Bunu herkesin iyi değerlendirmesi lazım.”

Anka Haber Ajansı