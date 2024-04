Müsavat Dervişoğlu Mazbatasını Aldı: "Polemik Yapmak İçin Gelmedim, Millete Hızmet Etmek İçin Geldim"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'nda mazbatasını aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" sözlerine ilişkin soruya yanıt veren Dervişoğlu, "Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Ben polemik yapmak için gelmedim, İYİ Parti Genel Başkanlığına, millete hizmet etmek için geldim" dedi. Yeni anayasa için tavrının ne olacağına ilişkin de Dervişoğlu, "Tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa buna karşı set oluruz. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa konuşuruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı'nda partisinin Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'dan mazbatasını aldı. "Tarihi bir sorumluluk üstlendim" diye sözlerine başlayan Dervişoğlu, görevinin ve sorumluluğunun farkında olduğunu dile getirdi.

"PARTİMİZİN İKTİDAR YOLCULUĞUNU BAŞLATACAĞIM"

Dervişoğlu, "Türkiye'nin yaralarını birbirimize sarılarak saracağız. Türkiye'nin sıkıntılarını yine gönül birlikteliği içinde aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılmak istenen engelleri de bir bir geçeceğiz. Ağır bir süreç bekliyor Türkiye'yi. İYİ Parti Parlamento Grubu ve parti teşkilatları olarak da hazırlıklarımız tamam. Her şeye verilecek bir cevabımız, her konuda söylenecek de lafımız var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın Genel Başkanımızdan görevi teslim alacağım ve o an itibariyle de partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım" açıklamasını yaptı.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini tebrik edip etmediği ve grup toplantısındaki sözlerine ilişkin soruya Dervişoğlu, herhangi bir tebrik telefonu almadığını belirterek, şu yanıtı verdi:

''BAHÇELİ'DEN TEBRİK BEKLEMEDİM''

"Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Eğer ona bakarak hukuk oluşturursanız, daha önceden kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide ona bakmanız lazım. Ben polemik yapmak için gelmedim İYİ Parti Genel Başkanlığına, millete hizmet etmek için geldim. Benim genel başkanlığım dönemimde her şey açık ve şeffaf olacak. Kime ne söyleyeceksem direkt söyleyeceğim. Gizemli ifadeler kullanmayacağım, şaibeli işlerde yapmayacağım. Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Üzerimde hakkı ve emeği var. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam, dediği de başım üstüne."

"HERKESİN HAYRIN PEŞİNDE KOŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Koray Aydın'ın kurultay sonrası "Partide bir yenilik olmadı ama çok sayıda da istifa var" açıklamasına ilişkin bir soruya da Dervişoğlu, "'Şu anda görevi teslim almadım. İstifa var mı yok mu bilmiyorum. Ama 3 adaylı bir kongreden sonra bir takım kırgınlıklar olabilir. Hayal kırıklıkları olabilir o hayal kırıklıklarına bağlı olarak da insanın ağzından bazen kontrolsüz laflar çıkabilir. Kazanan kim olursa olsun ben onun kolunda çıkacağım bu salondan dedim. Ben herkesin hayrın peşinde koşmasını temenni ediyorum" yanıtını verdi.

''Yeni anaysa tartışmalarında ne konumda olacağına'" yönelik bir soruyu da Dervişoğlu, şöyle karşılık verdi:

"YENİ ANAYASA PARLAMENTER DEMOKRATİK SİSTEME GEÇİŞLE ALAKALI EMARELER TAŞIRSA KONUŞURUZ"

"Türkiye'nin önünde bir anayasa değişikliği gelir ve tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa millete verilmiş sözümüz var, buna karşı set oluruz. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa konuşuruz. Bunu tek başıma yapmayacağım. Müzakere edeceğiz ve yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Biz milletin yanında olacağız. Milletin istikbalinin ve istiklalinin yanında olacağız. Bu büyük devletin bekasının yanında olacağız. Partileşmiş bir devlet, devletleşmiş bir parti sistemini hiçbir İYİ Parti'linin kabul etme mümkün değil."

"DOĞRUSU FAZLA YANLIŞI AZ BİR YOL HARİTASI TAKİP EDECEĞİZ"

Kurultayda "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle partisinin bir politika değişikliğine mi gideceği, ittifaklara bakışına'" ilişkin bir soru üzerine de Dervişoğlu, "Yollarda olacağız. Türkiye'nin önünde yakın takvim içinde seçim yok zannediliyor ama 2 Haziran'da 8 merkezde yerel seçim olacak. O zaman İYİ Parti'yi bu büyük milletimiz görecek aldığı oylarla, gösterdiği çabalarla. Dediğim gibi polemik yapmak için değil millete hizmet için siyaset yapacağız. Hatalarımız da olabilir ama biliniz ki doğrusu fazla yanlışı az bir yol haritası takip edeceğiz" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı