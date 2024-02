Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt Ve Ebb Başkan Adayı Ünlüce Dernek Ziyaretlerine Devam Ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Karaçay Malkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Afyonkarahisar Alanyurtlular Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği’ni ziyaret etti. CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce’nin de katıldığı ziyaretlerde 31 Mart yerel seçimleri için destek istendi.

Başkan Kurt ve Ünlüce, dernek ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kurt ve Ünlüce’nin ilk adresi Karaçay Malkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği oldu. Ziyarete Eskişehir CHP Milletvekili Jale Nur Süllü ile Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da katıldı. Dernek Başkanı Mustafa Korkmaz, yönetim kurulu ve dernek üyelerinin yer aldığı ziyarette, Başkan Kurt ve Ünlüce, 31 Mart’ta gerçekleşecek seçimlerde destek istedi.

Karaçay Malkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile yakın ilişkiler kurduklarını belirten Başkan Kurt, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'Yİ KÖTÜ YÖNETEN CUMHURBAŞKANI'NA "DUR" DEMEK LAZIM"

“Derneğinize biz sürekli geliyoruz, evimiz gibi. Dayanışmanın en iyisini yapıyorsunuz. Merkezi hükümetin yanlış politikalarına engel olmak, yanlış yapıyorsunuz demek için önemli bir fırsat. Türkiye'yi kötü yöneten Cumhurbaşkanı’na dur demek lazım. Birçoğunuz emeklisiniz, 10 bin lirayla geçinmek çok zor. Biz sosyal belediyecilik yapıyoruz. Eskişehir farklı bir belediyecilik ile tanıştı. Bunun devam etmesi önemli. Bu nedenle yerel seçimlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde Ayşe Ünlüce’yi, Odunpazarı’nda ben Kazım Kurt’u, Tepebaşı Belediyesi’nde de Ahmet Ataç’ı desteklemenizi istiyoruz.”

Yerel seçime 55 gün kaldığına dikkat çeken Ayşe Ünlüce de şunları kaydetti:

“Bu süreçte her sokağa ve her mahalleye girmemiz gerekiyor. Ancak zamansızlıktan bu mümkün olmuyor. Ancak sizler her gittiğiniz yerlerde bizleri anlatırsanız, çok mutlu olurum. Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Emeklilerimiz 10 bin lira ile geçinmeye çalışıyor, gençlerimiz iş bulamıyor. Bu seçim, Kazım Başkanın dediği gibi iktidar partisine bir dur deme seçimi.”

Başkan Kurt ve Ünlüce’nin bir sonraki adresi de Afyonkarahisar Alanyurtlular Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği oldu. Başkan Kurt ve Ünlüce, Dernek Başkanı İbrahim Kartal, yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Alanyurt Derneği olarak Eskişehir'i kendi memleketleri olarak gördüklerini belirten İbrahim Kartal, Eskişehir'de yaklaşık 3 bin Alanyurtlu'nun yaşadığına dikkat çekti. Son yıllarda köylerinin etrafında yapılan maden çalışmalarına değinen Kartal, iktidarın kazanç hırsının köylerini mahvetmeye başladığını vurguladı.

Alanyurtlu hemşehrilerinin desteklerini her zaman hissettiklerini belirten Başkan Kurt, şunları aktardı:

“31 Mart seçimi her seçim gibi önemli, ama farklı özellikleri olduğunu unutmamak lazım. Bu seçim, genel seçim havasında bir yerel seçim. Ekonomi çok kötü yönetiliyor ve insanlarımız ekonomik sıkıntılar içinde. Türkiye'deki sosyal demokrat belediyeler olarak, ‘Halk Ekmek’ ile ekmek fiyatlarını dengede tutmaya çalışıyoruz. İşte o yüzden Ayşe Ünlüce başkan olmalı. Bu seçim, yoksullarla zenginlerin seçimi. Belediyecilikten zaten anladıkları yoktu. Eğer belediyemizde çalışan işçilere Tayyip Erdoğan hükümetinin öngördüğü enflasyon oranında yüzde 38 zam yapsaydık, belediye işçimiz geçinemeyecekti. Biz yüzde 65 yaptık, işçimiz geçinebilsin diye. İşte sosyal belediyecilik budur.”

Cumhuriyetin 100. yılını kutlarken, Eskişehir’e Cumhuriyet kadını bir belediye başkanın çok yakışacağını vurgulayan Ayşe Ünlüce, Türkiye’de derin bir ekonomik kriz yaşandığına değindi. Ünlüce, şunları dile getirdi:

"AKP HÜKÜMETİNE SANDIKTA CEVAP VERELİM"

“Avrupa'yla asgari ücret karşılaştırılıyor ya. Avrupa'da yaşayan insanların yüzde 10 asgari ücretle çalışıyorken, Türkiye’de yaşayan vatandaşımızın yüzde 50’si asgari ücret alıyor. Emekli maaşları ortada 10 bin lira. Kazım Başkanımın dediği gibi, zenginler mi kazansın, yoksullar mı? Biz 25 yıldır Yılmaz Hoca'mla bir dönüşüm yaşadık, bu şehre bir hayat kültürü kazandırdık. Kazım Başkan, Odunpazarı'nda halkçı belediyeciliğin nasıl olacağını öğretti. Ahmet Başkanımız da 20 senedir bu şehirde, "Hayat Tepebaşı'nda güzel" diyerek Tepebaşı'nı hediye etti. Bu şehir, bu üç başkanın hediyesidir. Bu şehre sahip çıkalım, AKP hükümetine sandıkta cevap verelim.”





Anka Haber Ajansı