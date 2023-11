Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’tan Şiddet Ve Tacizi Önleme Belgesine İmza

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı.

İş yerinde şiddetin önlenmesine dair Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı'nın maddelerini hayata geçirmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan “Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi”, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında imza altına alındı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Gamze Taşcıer ve Aylin Nazlıaka tarafından Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlıklarına gönderilen politika metninde, “Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler çalışanları için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder” ifadeleri yer alıyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı maddelerini bu kapsamda imzalayarak uygulamaya soktu. Yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartı başta olmak üzere kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadınların eşit hak ve özgürlük mücadelesi konusunda her zaman destek olacaklarını söyleyen Başkan Kurt, “Cumhuriyet Halk Partimizin Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladık. Odunpazarı Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinci ve farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sosyal ve toplumsal yaşamda eşitlik mücadelesi veren tüm kadınların her zaman yanında olacağız” dedi.

Anka Haber Ajansı