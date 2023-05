Okan Gaytancıoğlu: "Ak Parti'nin Hayvancılık Politikası Ciddi Anlamda Çökmüştür"

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "AK Parti'nin uygulamış olduğu hayvancılık politikası ciddi anlamda çökmüştür. AK Parti'nin hayvancılığa yönelik hiçbir desteklemesi oldu mu olmadı. Ama önümüzdeki hafta Türkiye yeni bir iktidarla karşılaşacak, çok ciddi bir tarım politikamız olacak. Ciddi anlamda hayvancılığa destek vereceğiz, köylüyü köyünde tutan üretimi hakça bölüştüren bir destekleme politikamızla yürüteceğiz" dedi.

Akçakoca’da seçim çalışmalarına katılan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu Türkiey’deki hayvancılığın geldiği noktayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İktidarın hayvancılık politikalarını eleştiren Gaytancıoğlu, et ve süt fiyatlarındaki artışların bu yanlış politikalardan kaynaklandığını söyledi. Gaytancıoğlu, "5 milyon süt hayvanı eti için değerlendirildi, kısa sürede fiyatlar 120-130 liralarda seyretti ama ne oldu da 350 ile 400 liralara yaklaştı çünkü perşembenin gelişi çarşambadan belliydi, ithal hayvancılıkla, ithal etle bu işler çözülmez dedik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ HAYVANCILIK POLİTİKASINI YÖNETEMEDİLER"

Okan Gaytancıoğlu şunları söyledi:

"AK Parti'nin uygulamış olduğu hayvancılık politikası ciddi anlamda çökmüştür. Niye çökmüştür, süt fiyatını bir türlü kontrol edememiştir, bizim büyükbaş hayvanlarımız kombine ırktır yani hem etçi hem de sütçüdür. Erkek hayvanlar besiye alınır, dişi hayvanlar ise sütü için değerlendirilir ama süt ve ette bir denge kuramadıkları için dişi hayvanlar son iki yıldan beri kesiliyor. Kesim sayısı 5 milyonu aştı. Böyle olunca dişi hayvanlardan doğan erkekler de beslenmediği için et krizi oldu, bunu biz defalarca söyledik. 5 milyon süt hayvanı eti için değerlendirildi, kısa sürede fiyatlar 120-130 liralarda seyretti ama ne oldu da 350 ile 400 liralara yaklaştı çünkü perşembenin gelişi çarşambadan belliydi, ‘ithal hayvancılıkla, ithal etle bu işler çözülmez’ dedik. Süt hayvanlarına destek verin, süt hayvanları doğum yaptığında, erkek olanlar besiye alınsın yem fiyatları uygun olursa bu yapılabilir. Bu yapılamadığı gibi pazarda süt ve süt ürünlerinin fiyatları fahiş bir şekilde arttı. Az olan ürünün fiyatı her zaman artar, bu ekonominin temel kuralıdır. İktidar hiçbir şekilde Türkiye’nin hayvancılık politikasını yönetemedi yönetemez de sadece piyasaya müdahale edebildiği bir Et ve Süt Kurumu var, onun da çok sınırlı sayıda mağazası var. Burada piyasaya çok az et vererek bu fiyatlar düzelmez, şimdi kasaplara vermeye başladılar ama bu hayvanlar da Brezilya, Arjantin ve Uruguay’dan geliyor, bunlar bittikten sonra yine kriz var. AK Parti'nin hayvancılığa yönelik hiçbir desteklemesi oldu mu olmadı ama önümüzdeki hafta Türkiye yeni bir iktidarla karşılaşacak, çok ciddi bir tarım politikamız olacak. Ciddi anlamda hayvancılığa destek vereceğiz, köylüyü köyünde tutan üretimi hakça bölüştüren bir destekleme politikamızla yürüteceğiz."

Anka Haber Ajansı