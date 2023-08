Ömer Fethi Gürer: “İcra Dairelerine Gelen Yeni Dosya Sayısı Yüzde 59 Oranında Artarak 8 Milyon 947 Bin Oldu”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra dairelerine gelen dosya sayılarındaki artışa dikkat çekerek “1 Ocak- 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artarak 8 milyon 947 bin oldu” açıklamasını yaptı. Gürer, "Kredi ve kredi kart borçları artıyor. Uygulanan ve belli ki yerel seçimlere kadar da uygulanmaya devam edilecek olan seçim ekonomisinin tüm yükü dolaylı vergiler yoluyla vatandaşa yükleniyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ağustos ayı itibarıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısıyla ilgili açıklama yaptı. Ağustos ayı itibarıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının 21 milyon 783 bin olduğuna dikkat çeken Gürer, 1 Ocak-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artarak 8 milyon 947 bin olduğuna dikkat çekti. Borçlanma maliyetlerindeki artışa rağmen vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 4-11 Ağustos haftasında 25,1 milyar lira artarak 2 trilyon 343 milyar liraya ulaştığını belirten Gürer, şunları kaydetti:

“Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 6,9 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 18,2 milyar liralık artış yaşandı. Yıl başından bu yana tüketici kredileri yüzde 30,4 artarak 1 trilyon 461 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 94,4 oranında artarak 882 milyar liraya kadar çıktı.”

BANKALARIN KREDİ ALACAKLARI YILBAŞINDAN BU YANA 7,1 MİLYAR LİRA ARTTI

Gürer, bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacaklarının da yılbaşından bu yana 7,1 milyar liralık artışla 37,4 milyar liraya çıktığına işaret etti.

TÜRK LİRASI MEVDUATLARINDA YILLIK KAYIP YÜZDE 21’İ GEÇTİ

Türk lirası cinsinden tasarrufların, enflasyon karşısında eridiğini aktaran Gürer, Türk lirası cinsinden tutulan mevduatların, temmuzda reel olarak yüzde 6,9, son altı ayda yüzde 12,4 ve son bir yılda yüzde 21,3 oranında azaldığını ifade etti.

DOLAR KAZANDIRIYOR, TL KAYBETTİRİYOR

Dolar olarak değerlendirilen tasarrufların ise son bir ayda reel olarak yüzde 4,2, son altı ayda yüzde 14,8 gelir sağladığına dikkat çeken Gürer, “Euro cinsinden tutulan tasarruflar ise temmuzda aylık olarak yüzde 6,5, son altı ayda yüzde 17,8 ve son bir yılda yüzde 11 oranında reel olarak büyüdü. Altın ise tasarruf sahibine temmuzda reel olarak yüzde 4, son altı ayda yüzde 17,2 ve son bir yılda yüzde 15,3 oranında kazandırdı” değerlendirmesinde bulundu.

“EKONOMİ DÜZELİYOR DEDİKÇE İKTİDARIN ELİ VATANDAŞIN CEBİNE GİDİYOR”

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikalarının bedelini yurttaşların ödediğini belirten Gürer, şunları aktardı:

“AKP iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının bedelini yurttaşın ödemektedir. Her gün birden çok ürüne zam gelmektedir. Şeker pancarı taban fiyatı halen açıklanmamışken nerede ise her hafta şekere zam gelmeye başlamıştır. Bu hafta 50 kg şekerin fabrika fiyatı 1212 TL’den 1262 TL’ye çıkmıştır. Türkşeker’in Mart 2022’de yapmış olduğu yüzde 31 zam sonrası 50 kiloluk şekerin çuval fiyatı 550 TL’ye yükselmişti. Aradan geçen sürede şeker fiyatı 1262 TL erdi. Her fiyat artışı da şekerden mamul ürün fiyatlarını artırıyor. Şeker bir örnek. Ekonomide düzeliyor dedikçe iktidarın eli vatandaşın cebine gidiyor. Hızla yoksulluk yaygınlaşırken mutlu azınlık keyfine bakıyor. İktidarın zenginleştirdikleri ortalık güllük gülistanlık algısı yaratırken vatandaş nasıl geçineceği kaygısı taşıyor.”

“SEÇİM EKONOMİSİNİN TÜM YÜKÜ DOLAYLI VERGİLER YOLUYLA VATANDAŞA YÜKLENİYOR”

Gürer, yüksek enflasyon ve temel ürünlere artarda gelen zamlar karşısında vatandaşların alım gücünün daraldığını belirterek, “Tarım ürünü üretici fiyatları (tarla fiyatları) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,03 oranında artarken, yıllık artış oranı ise yüzde 62,4’e yükseldi. Tarım ürün üretici fiyatlarındaki artış gıda fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yüksek oranlarda artmaya devam edeceğine gösteriyor. Çarşıda, pazarda sürekli halka iç içe olduğumuz için, ekonomideki yangını net olarak alanda görebiliyoruz. Niğde Merkez ve tüm ilçelerinde pazar yerlerini geziyorum, vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla görüşüp, sorunlarını dinliyorum. Yaz sebze ve meyvesini dahi kilo ile alan sınırlı. Emekli büyük tepki içinde. ‘Geçinemiyoruz’ diyor. Kredi ve kredi kart borçları artıyor. Uygulanan ve belli ki yerel seçimlere kadar da uygulanmaya devam edilecek olan seçim ekonomisinin tüm yükü dolaylı vergiler yoluyla vatandaşa yükleniyor. Bir yandan enflasyon bir yandan da iktidarın seçimden hemen sonra vergi oran ve miktarlarında yaptığı artışlar dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payını şimdiden yüzde 67’ye kadar çıkardı. Bu oran seçimden sonra yapılan vergi zamları ve hızlanan enflasyon yüzünden yılın geri kalan bölümünde daha da artarak yüzde 70’in üzerine çıkacak. Borçlanma maliyetlerindeki artışa rağmen vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 4-11 Ağustos haftasında 25,1 milyar lira artarak 2 trilyon 343 milyar liraya ulaştı” değerlendirmesini yaptı.

Anka Haber Ajansı