Ömer Fethi Gürer: Siyasi İktidar Hayvancılıkta Gerekli Önlemleri Almazsa Etteki Sorunlar Devam Eder

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, azalan hayvan varlığına ve bu nedenle et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Gürer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kesime gidecek hayvan varlığının azalması, yem fiyatlarının artması ette ki fiyatların tırmanmasına neden oldu. Büyük baş hayvanda 2 milyona yakın hayvan varlığı azaldıktan sonra devlet ithalata yöneldi. Geçtiğimiz yıl 650 bin hayvan ithal edildi. Bu yıl 600 bin hayvan ithal etmeyi gündemlerine aldılar ama buna rağmen et fiyatları fiyatları düşmedi . Çünkü ahır giderleri artıyor, yem fiyatları artıyor bunların yanında kesime gidecek hayvan sayısı arttıkça sorunlar katlanarak devam ediyor. Ulusal Et Konseyi’nin, haftalık periyotlar halinde kesimhanelerden alınan verilerine göre 4 Ocak - 22 Şubat tarihleri arasında 50 günde dana Karkas kesimde dana etine 45 TL, kuzu Karkas kesim fiyatı 104 TL zam gelmiş. Yani dana etine günde bir lira, kuzu etine de 2 lira zam geliyor. Üreticeden tüketiciye kadar olan tedarik zincirindeki tüm paydaşların gider maliyetleri düşürülmediği sürece et fiyatları sorunu devam edecek."

CHP'li Gürer, küçük aile işletmelerinin ayakta duramadığına işaret ederek, "Hayvancılıkla ilgili destekler yeterli değil. Yem fiyatları durmuyor. Hayvancılık zor bir iş. Bu işi yapanların buradan fayda sağlayamadıkları için küçük aile tipi işletmesi dediğimizi kırsalda 1 - 10 büyükbaş hayvan olan ahırın çoğu boş. Üreten sorunlu, tüketen ise pahalı ürün alıyor. Siyasi iktidarın sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemesi, et fiyatlarının artışına neden oluyor. Bakanın açıklamalarında et fiyatlarını dengeleyeceklerini söylüyorlar. Et ve Süt kurumu piyasayı dengelemekten uzak. Hatta Sayıştay raporlarına göre, piyasadan et almak durumunda dahi kalarak piyasadan et satışına girmiş, sorun çok yönlü, çözümü var. Siyasi iktidar hayvancılıkta gerekli önlemleri almazsa etteki sorunlar devam eder” dedi.

Anka Haber Ajansı