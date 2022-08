Orman Yangınlarına Karşı 'gönüllü' Kalkanı

Şaduman UNUTMAZ-Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- ORMAN Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılında orman yangınlarına karşı mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlattığı "gönüllü" uygulamasında sayı 25 bin 616'sı kadın olmak üzere toplam 107 bin 523'e ulaştı. Orman yangın gönüllüsü olmak için başvuranlar, teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Orman içinde hortum taşıyıp, yangına müdahaleyi nasıl gerçekleştireceklerini uygulamalı öğrenen adaylar, sınavda başarılı olmaları halinde sertifika alarak gönüllü oluyor ve orman yangınlarında görev alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 11 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik" kapsamında, orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla "gönüllü" uygulaması başlattı. Bu tarihten itibaren orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmak isteyen 18 yaş üstü, en az ilkokul mezunu, hem sağlık, hem de adli sicil yönünde engeli bulunmayanlar Orman Bölge Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet​​ üzerinden online başvuru yapabiliyor. Gönüllü sayısı özellikle geçen yıl ağustos ayında Antalya ve Muğla'da meydana gelen büyük orman yangınlarından sonra hızla arttı. Türkiye genelinde eğitime tabi tutulduktan sonra sınavda başarılı olarak sertifika alan gönüllü sayısı 107 bin 523'e ulaştı. Bunlardan 25 bin 616'sı ise kadın.

ÖNCE TEORİK SONRA UYGULAMALI EĞİTİM

Ankara'da şu ana kadar 7 bin 631 kişi eğitime tabi tutularak gönüllü oldu. Sertifika alan gönüllülerden bazıları Muğla, Isparta, Marmaris, Datça ve İzmir'deki orman yangınlarında sahada görev aldı. Orman yangın gönüllüsü olmak için başvuranlar, 2 gün süren teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Teorik eğitimde orman yangın türleri, yangın çıkış nedenleri, hangi tür yangına nasıl müdahale edildiği konularında eğitim verilirken; uygulamalı eğitimde ise hortum taşıma, su ve köpük sıkma teknikleri öğretiliyor. DHA'nın görüntülediği uygulama eğitiminde gönüllü adaylar ormanda hortum taşıyarak, su ve köpük sıktı. Görevliler, aralarında kadınların da bulunduğu gönüllü adaylarına hortumun nasıl taşınacağını, suyun nasıl sıkılacağını, alevlere etkili müdahalenin nasıl yapılacağını uygulamalı gösterdi.

'BU İŞİ SADECE ERKEKLER DEĞİL KADINLAR DA YAPABİLİR'

Gönüllü adaylardan memur Filiz Kayadan, geçen yıl yaşanan orman yangınlarından etkilenerek gönüllü olmaya karar verdiğini söyledi. Kayadan, "Eğitimlerde yangını nasıl söndüreceğimizi teorik ve uygulamalı öğrendik. Biz kadınlar evdeki yangınları söndürmeye alışık olduğumuz için ülkemizdeki yangınlara da el atmak istedik. Bu işi sadece erkeklerin değil kadınların da yapabileceğini düşünüyorum. Yanan her ağaç bizim ciğerimizi acıtıyor. Bu ülke bizim değil; gelecekteki çocuklarımızın. Bu yüzden daha sağlam ormanlara sahip olmak istiyorum. O yanan ormanlardaki hayvanlar da bir can; onları görünce, onların bağırışlarını, onların kendi çocuklarımız olduğunu düşünerek böyle bir şeye katılmak istedim. İnşallah öyle şeyleri bir daha yaşamayız. Her yanan ağaç, her yanan hayvan bizim içimizden kopan bir hücre, bizim geleceğimizi öldüren bir parça" dedi.

Medine Kuş da "Türkiye afet bölgesi üzerinde. Biz insan olarak da doğayı, canlıları korumanın vazife olduğunu biliyoruz. Geçen yıl ki yangınlarda gerçekten çok üzüldük, durum vahimdi. Biz de bir şey yapalım istedik. Müracaatta bulundum. Şimdi öğrenip yardım etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)

